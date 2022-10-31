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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/2 финала
Стадион: .
Филадельфия Юнион
3:1
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
39' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
0:1
57' Гол
Моралес Максимильяно
1:1
65' Гол
Карранса Хулиан
2:1
67' Гол
Газдаг Даниэль
3:1
76' Гол
Бёрк Кори
90' Желтая карточка
Глеснес Якоб
90'+4
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
1
Джонсон
Шон
5
Мартинс
Тьяго
II
80
Хаак
Джастин
6
Калленс
Александр
3
Тиннерхольм
Антон
10
Моралес
Максимильяно
26
Асеведо
Николас
22
Kevin
O`Toole
38
Перейра
Габриэл
9
Эбер
Араужо
20
Родригес
Сантьяго
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Нью-Йорк Сити
3-4-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:1
М
0:2
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
1:2
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.89
1.2

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.26

Тотал матчей

1.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
71

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Филадельфия Юнион - Пачука 1:0
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Глеснес Якоб получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Джастин Хаак уходит с поля. Тиаго выходит вместо него
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
  • Описание гола
    67'
    Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
  • 65'
    Габриэль Перейра уходит с поля. Паркс Китон выходит вместо него
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Карранса Хулиан бьет в цель!
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Мартинес Хосе Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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