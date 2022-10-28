Тур: 34.
1:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолДодо Родолфо
1:0
53' Не забитый пенальтиФернандес Игнасио
77' Желтая карточкаФернандес Игнасио
90' Желтая карточкаАлонсо Хуниор
90' Желтая карточкаИрмер Жан
90'+6
Ход матча
12'
1:0
53'
69'
90'
90'
22
Эверсон
2
Guga3
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
31
Cesar
Ribela
96
Энрике
Пауло
17
Elton
I
16
Jadson
III
80
Питта
Исидро
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
27 Calebe
-
40 Nathan VI
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Elton IПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Запасные игроки
-
20 MoraesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizНападающий
-
19 Перес ФелипеНападающий
-
26 Para
-
88 Gabriel Tota
-
1 Pegorari
-
Главный тренер: Lucas Zanella
История личных встреч
Атлетико Минейро
Жувентуде
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|12 (2)
|0.35
|Фернандес Игнасио
|4 (1)
|0.12
|Саша Эдуардо
|3
|0.09
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Keno
|2
|0.06
|Кардек Алан
|2
|0.06
|Саварино Джефферсон
|2
|0.06
|Ademir Santos
|2
|0.06
|Jair II
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Igor Rabello
|1
|0.03
|Савио III
|1
|0.03
|Додо Родолфо
|1
|0.03
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Rubens
|1
|0.03
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|5
|0.15
|Oscar Ruiz
|5
|0.15
|Vitor Gabriel1
|2
|0.06
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.06
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1 (1)
|0.03
|Paraguaio
|1
|0.03
|Алвес Родриго
|1
|0.03
|Capixaba1
|1
|0.03
|Энрике Пауло
|1
|0.03
|Moraes
|1
|0.03
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|Jadson III
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Vitor Mendes
|1
|0.03
|Перес Фелипе
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Elton I
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|8
|0
|Аллан Соуза
|8
|0
|Фернандес Игнасио
|6
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Жемерсон де Жесус
|4
|0
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Keno
|4
|0
|Jair II
|4
|0
|Ademir Santos
|4
|0
|Эверсон
|3
|0
|Rubens
|3
|0
|Додо Родолфо
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitor Mendes
|8
|1
|Jadson III
|7
|1
|Yuri Oliveira Lima
|6
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Elton I
|5
|0
|Vitor Gabriel1
|5
|0
|Ирмер Жан
|4
|0
|Миранда Пауло
|4
|0
|Назарио Бруно
|4
|0
|Перес Фелипе
|4
|0
|Алвес Родриго
|4
|0
|Capixaba1
|4
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|1
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Pegorari
|3
|0
|Витор да Силва
|1
|1
|Энрике Пауло
|2
|0
|Moraes
|2
|0
|Paraguaio
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Gabriel Tota
|2
|0
|Ногейра
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 26
4
20%
1
10%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
4
20%
2
20%
76-90
Пропущено
18
37
6 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
3
17%
4
11%
1-15
1
6%
10
27%
16-30
2
11%
2
5%
31-45
4
22%
6
16%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
7
39%
8
22%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
6
35%
2
12%
46-60
2
12%
5
29%
29%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
23
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
12%
3
13%
1-15
5
29%
29%
3
13%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
3
18%
6
26%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
24%
4
17%
76-90
Забито
37
27
16 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 10
10 Не забивали 14
5
14%
2
7%
1-15
3
8%
3
11%
16-30
8
22%
4
15%
31-45
8
22%
3
11%
46-60
6
16%
8
30%
30%
61-75
7
19%
7
26%
76-90
Пропущено
35
60
15 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 30
5
14%
7
12%
1-15
6
17%
13
22%
16-30
4
11%
6
10%
31-45
7
20%
12
20%
46-60
2
6%
10
17%
61-75
11
31%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сантос - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0
Жувентуде
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Жувентуде - Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|34
|21
|11
|2
|59 - 22
|74
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|34
|17
|13
|4
|52 - 30
|64
|3.
|Фламенго
|34
|18
|7
|9
|56 - 32
|61
|4.
|Флуминенсе
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|5.
|Коринтианс
|33
|16
|9
|8
|39 - 32
|57
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|14
|9
|11
|41 - 43
|51
|7.
|Атлетико Минейро
|34
|13
|12
|9
|39 - 33
|51
|8.
|Сан-Паулу
|34
|12
|14
|8
|48 - 36
|50
|9.
|Форталеза
|34
|13
|9
|12
|37 - 34
|48
|10.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|34
|13
|8
|13
|36 - 38
|47
|11.
|Америка Минейро
|34
|13
|7
|14
|33 - 36
|46
|12.
|Сантос
|34
|11
|10
|13
|40 - 33
|43
|13.
|Гойяс
|33
|10
|12
|11
|37 - 43
|42
|14.
|Ред Булл Брагантино
|34
|10
|11
|13
|46 - 47
|41
|15.
|Коритиба Парана
|34
|10
|5
|19
|34 - 56
|35
|16.
|Куяба
|34
|8
|10
|16
|26 - 37
|34
|17.
|Сеара
|34
|6
|16
|12
|30 - 36
|34
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|8
|9
|17
|34 - 51
|33
|19.
|Аваи
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Жувентуде
|34
|3
|12
|19
|26 - 61
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|11
|5
|1
|35 - 14
|38
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|11
|4
|2
|33 - 11
|37
|3.
|Коринтианс
|17
|11
|4
|2
|23 - 10
|37
|4.
|Фламенго
|17
|11
|3
|3
|35 - 11
|36
|5.
|Флуминенсе
|17
|10
|3
|4
|33 - 19
|33
|6.
|Коритиба Парана
|17
|10
|3
|4
|22 - 14
|33
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|9
|6
|2
|25 - 15
|33
|8.
|Сан-Паулу
|17
|8
|5
|4
|30 - 18
|29
|9.
|Ред Булл Брагантино
|17
|8
|5
|4
|28 - 18
|29
|10.
|Сантос
|17
|8
|4
|5
|27 - 16
|28
|11.
|Америка Минейро
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|7
|5
|5
|22 - 16
|26
|13.
|Форталеза
|17
|6
|7
|4
|17 - 12
|25
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|19 - 19
|22
|15.
|Аваи
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|16.
|Гойяс
|16
|5
|7
|4
|19 - 18
|22
|17.
|Куяба
|17
|5
|7
|5
|14 - 13
|22
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|5
|4
|8
|15 - 17
|19
|19.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|20.
|Жувентуде
|17
|2
|8
|7
|16 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|7
|0
|26 - 11
|37
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|6
|8
|3
|17 - 16
|26
|4.
|Флуминенсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|5.
|Фламенго
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|6.
|Атлетико Минейро
|17
|6
|7
|4
|17 - 17
|25
|7.
|Форталеза
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|8.
|Сан-Паулу
|17
|4
|9
|4
|18 - 18
|21
|9.
|Коринтианс
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|10.
|Гойяс
|17
|5
|5
|7
|18 - 25
|20
|11.
|Америка Минейро
|17
|5
|4
|8
|13 - 19
|19
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|3
|9
|16 - 28
|18
|13.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|14 - 16
|17
|14.
|Сантос
|17
|3
|6
|8
|13 - 17
|15
|15.
|Куяба
|17
|3
|3
|11
|12 - 24
|12
|16.
|Ред Булл Брагантино
|17
|2
|6
|9
|18 - 29
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|2
|5
|10
|15 - 32
|11
|18.
|Жувентуде
|17
|1
|4
|12
|10 - 37
|7
|19.
|Аваи
|17
|1
|3
|13
|7 - 32
|6
|20.
|Коритиба Парана
|17
|0
|2
|15
|12 - 42
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|20 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|21 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|17 (1)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11
|Атлетико Гойяненсе
|Лео Перейра
|12