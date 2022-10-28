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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 34.
Атлетико Минейро
1:0
Конец матча
Жувентуде
0'
1:0
12' Гол
Додо Родолфо
1:0
53' Не забитый пенальти
Фернандес Игнасио
77' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
90' Желтая карточка
Алонсо Хуниор
90' Желтая карточка
Ирмер Жан
90'+6
22
Эверсон
2
Guga3
34
Жемерсон
де
Жесус
3
Алонсо
Хуниор
6
Додо
Родолфо
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
30
Павон
Кристиан
26
Фернандес
Игнасио
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
31
Cesar
Ribela
96
Энрике
Пауло
28
Миранда
Пауло
4
Thalisson
2
Алвес
Родриго
50
Yuri
Oliveira
Lima
17
Elton
I
7
Capixaba1
16
Jadson
III
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
80
Питта
Исидро
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Жувентуде
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Жувентуде

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
К
1:0
К
1:0
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 12 (2) 0.35
Фернандес Игнасио 4 (1) 0.12
Саша Эдуардо 3 0.09
Сарачо Федерико 2 0.06
Keno 2 0.06
Кардек Алан 2 0.06
Саварино Джефферсон 2 0.06
Ademir Santos 2 0.06
Jair II 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Igor Rabello 1 0.03
Савио III 1 0.03
Додо Родолфо 1 0.03
Ревер Умберто 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Rubens 1 0.03
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Guga3 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 5 0.15
Oscar Ruiz 5 0.15
Vitor Gabriel1 2 0.06
Ricardo Bueno 2 (1) 0.06
Jose M.F. Moreno Chico II 1 (1) 0.03
Paraguaio 1 0.03
Алвес Родриго 1 0.03
Capixaba1 1 0.03
Энрике Пауло 1 0.03
Moraes 1 0.03
Назарио Бруно 1 0.03
Jadson III 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Vitor Mendes 1 0.03
Перес Фелипе 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Elton I 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 8 0
Аллан Соуза 8 0
Фернандес Игнасио 6 0
Халк Живанилдо 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Жемерсон де Жесус 4 0
Алонсо Хуниор 4 0
Арана Гильерме 4 0
Keno 4 0
Jair II 4 0
Ademir Santos 4 0
Эверсон 3 0
Rubens 3 0
Додо Родолфо 2 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Павон Кристиан 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitor Mendes 8 1
Jadson III 7 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Виллиам Матеус 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Elton I 5 0
Vitor Gabriel1 5 0
Ирмер Жан 4 0
Миранда Пауло 4 0
Назарио Бруно 4 0
Перес Фелипе 4 0
Алвес Родриго 4 0
Capixaba1 4 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 1
Ricardo Bueno 3 0
Pegorari 3 0
Витор да Силва 1 1
Энрике Пауло 2 0
Moraes 2 0
Paraguaio 2 0
Thalisson 2 0
Питта Исидро 2 0
Gabriel Tota 2 0
Ногейра 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Darlan Mendes 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 26
4
20%
1
10%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
4
20%
2
20%
76-90

Пропущено

18
37
6 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
3
17%
4
11%
1-15
1
6%
10
27%
16-30
2
11%
2
5%
31-45
4
22%
6
16%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
7
39%
8
22%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
6
35%
2
12%
46-60
2
12%
5
29%
29%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
23
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
12%
3
13%
1-15
5
29%
29%
3
13%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
3
18%
6
26%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
24%
4
17%
76-90

Забито

37
27
16 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 10
10 Не забивали 14
5
14%
2
7%
1-15
3
8%
3
11%
16-30
8
22%
4
15%
31-45
8
22%
3
11%
46-60
6
16%
8
30%
30%
61-75
7
19%
7
26%
76-90

Пропущено

35
60
15 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 30
5
14%
7
12%
1-15
6
17%
13
22%
16-30
4
11%
6
10%
31-45
7
20%
12
20%
46-60
2
6%
10
17%
61-75
11
31%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сантос - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0
Жувентуде
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Жувентуде - Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 34 21 11 2 59 - 22 74
2. Интернасьонал Порту Алегре 34 17 13 4 52 - 30 64
3. Фламенго 34 18 7 9 56 - 32 61
4. Флуминенсе 34 17 7 10 55 - 40 58
5. Коринтианс 33 16 9 8 39 - 32 57
6. Атлетико Паранаэнсе 34 14 9 11 41 - 43 51
7. Атлетико Минейро 34 13 12 9 39 - 33 51
8. Сан-Паулу 34 12 14 8 48 - 36 50
9. Форталеза 34 13 9 12 37 - 34 48
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 34 13 8 13 36 - 38 47
11. Америка Минейро 34 13 7 14 33 - 36 46
12. Сантос 34 11 10 13 40 - 33 43
13. Гойяс 33 10 12 11 37 - 43 42
14. Ред Булл Брагантино 34 10 11 13 46 - 47 41
15. Коритиба Парана 34 10 5 19 34 - 56 35
16. Куяба 34 8 10 16 26 - 37 34
17. Сеара 34 6 16 12 30 - 36 34
18. Атлетико Гойяненсе 34 8 9 17 34 - 51 33
19. Аваи 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Жувентуде 34 3 12 19 26 - 61 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 17 11 5 1 35 - 14 38
2. Палмейрас Сан-Паулу 17 11 4 2 33 - 11 37
3. Коринтианс 17 11 4 2 23 - 10 37
4. Фламенго 17 11 3 3 35 - 11 36
5. Флуминенсе 17 10 3 4 33 - 19 33
6. Коритиба Парана 17 10 3 4 22 - 14 33
7. Атлетико Паранаэнсе 17 9 6 2 25 - 15 33
8. Сан-Паулу 17 8 5 4 30 - 18 29
9. Ред Булл Брагантино 17 8 5 4 28 - 18 29
10. Сантос 17 8 4 5 27 - 16 28
11. Америка Минейро 17 8 3 6 20 - 17 27
12. Атлетико Минейро 17 7 5 5 22 - 16 26
13. Форталеза 17 6 7 4 17 - 12 25
14. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 19 - 19 22
15. Аваи 17 6 4 7 21 - 24 22
16. Гойяс 16 5 7 4 19 - 18 22
17. Куяба 17 5 7 5 14 - 13 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 5 4 8 15 - 17 19
19. Сеара 17 3 8 6 16 - 20 17
20. Жувентуде 17 2 8 7 16 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
3. Интернасьонал Порту Алегре 17 6 8 3 17 - 16 26
4. Флуминенсе 17 7 4 6 22 - 21 25
5. Фламенго 17 7 4 6 21 - 21 25
6. Атлетико Минейро 17 6 7 4 17 - 17 25
7. Форталеза 17 7 2 8 20 - 22 23
8. Сан-Паулу 17 4 9 4 18 - 18 21
9. Коринтианс 16 5 5 6 16 - 22 20
10. Гойяс 17 5 5 7 18 - 25 20
11. Америка Минейро 17 5 4 8 13 - 19 19
12. Атлетико Паранаэнсе 17 5 3 9 16 - 28 18
13. Сеара 17 3 8 6 14 - 16 17
14. Сантос 17 3 6 8 13 - 17 15
15. Куяба 17 3 3 11 12 - 24 12
16. Ред Булл Брагантино 17 2 6 9 18 - 29 12
17. Атлетико Гойяненсе 17 2 5 10 15 - 32 11
18. Жувентуде 17 1 4 12 10 - 37 7
19. Аваи 17 1 3 13 7 - 32 6
20. Коритиба Парана 17 0 2 15 12 - 42 2
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 20 (3)
Гойяс Раул Педро 21 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 17 (1)
Аваи Bissoli 23
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Ричардсон 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Атлетико Гойяненсе Лео Перейра 12
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Додо Родолфо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде онлайн

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