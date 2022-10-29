0:1
Первый тайм: 19'
Ход матча
3'
0:1
История личных встреч
Улленсакер-Киса
Арендал
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
1.33
Среднее время на гол
25
67
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
1.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
75
Результаты последних матчей
Улленсакер-Киса
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арендал - Улленсакер-Киса 0:1 Левангер - Улленсакер-Киса 4:0 Улленсакер-Киса - Эйдсвольд 5:0 Аскер - Улленсакер-Киса 0:0
Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Браттвог - Улленсакер-Киса 4:2 Улленсакер-Киса - Волеренга-2 3:0 Тромсдален - Улленсакер-Киса 3:1 Улленсакер-Киса - Фригг 8:1 Альта - Улленсакер-Киса 0:3 Улленсакер-Киса - Йёвик-Люн 6:2 Берум - Улленсакер-Киса 0:4 Хьельсос - Улленсакер-Киса 2:2 Улленсакер-Киса - Трефф 2:0 Хёдд - Улленсакер-Киса 1:1 Улленсакер-Киса - Ранхейм 0:2 Улленсакер-Киса - Левангер 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 2:1 Эйдсвольд - Улленсакер-Киса 1:2 Улленсакер-Киса - Браттвог 3:2
Арендал
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Арендал - Улленсакер-Киса 0:1 Оддс Баллклубб-2 - Арендал 1:5 Арендал - Эгерсунд 1:0 Вард Хёугесунн - Арендал 0:2
Арендал - Квик-Халден 5:4 Сутра - Арендал 1:2 Арендал - Флеккерёй 1:0 Стрёммен - Арендал 5:0 Арендал - Мосс 4:0 Арендал - Уллерн 1:0 Арендал - Эрн-Хортен 3:2 Стол Йорпеланн - Арендал 2:6 Арендал - Нутодден 2:0 Флеккерёй - Арендал 3:1 Эрн-Хортен - Арендал 8:1 Арендал - Старт 2:3 Арендал - Стрёммен 2:0 Мосс - Арендал 0:1 Арендал - Вард Хёугесунн 3:1 Уллерн - Арендал 0:3