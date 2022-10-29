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  3. Норвегия: Первый дивизион: Квалификация: 1/2 финала
Улленсакер-Киса
0:3
Конец матча
Арендал
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Steffen Jensen I
0:2
56' Гол
Rasmus Lynge Christensen
0:3
64' Гол
Берган Вегар
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Steffen Jensen I
56'
0:2
Rasmus Lynge Christensen
64'
0:3
Берган Вегар

История личных встреч

Улленсакер-Киса
Арендал

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
4:2
ПД
1:2
ВД
3:0
ВД
1:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
1.33

Среднее время на гол

25
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

1.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Результаты последних матчей

Улленсакер-Киса
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арендал - Улленсакер-Киса 0:1 Левангер - Улленсакер-Киса 4:0 Улленсакер-Киса - Эйдсвольд 5:0 Аскер - Улленсакер-Киса 0:0
Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Браттвог - Улленсакер-Киса 4:2 Улленсакер-Киса - Волеренга-2 3:0 Тромсдален - Улленсакер-Киса 3:1 Улленсакер-Киса - Фригг 8:1 Альта - Улленсакер-Киса 0:3 Улленсакер-Киса - Йёвик-Люн 6:2 Берум - Улленсакер-Киса 0:4 Хьельсос - Улленсакер-Киса 2:2 Улленсакер-Киса - Трефф 2:0 Хёдд - Улленсакер-Киса 1:1 Улленсакер-Киса - Ранхейм 0:2 Улленсакер-Киса - Левангер 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 2:1 Эйдсвольд - Улленсакер-Киса 1:2 Улленсакер-Киса - Браттвог 3:2
Арендал
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Арендал - Улленсакер-Киса 0:1 Оддс Баллклубб-2 - Арендал 1:5 Арендал - Эгерсунд 1:0 Вард Хёугесунн - Арендал 0:2
Арендал - Квик-Халден 5:4 Сутра - Арендал 1:2 Арендал - Флеккерёй 1:0 Стрёммен - Арендал 5:0 Арендал - Мосс 4:0 Арендал - Уллерн 1:0 Арендал - Эрн-Хортен 3:2 Стол Йорпеланн - Арендал 2:6 Арендал - Нутодден 2:0 Флеккерёй - Арендал 3:1 Эрн-Хортен - Арендал 8:1 Арендал - Старт 2:3 Арендал - Стрёммен 2:0 Мосс - Арендал 0:1 Арендал - Вард Хёугесунн 3:1 Уллерн - Арендал 0:3
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Берган Вегар бьет в цель!
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Rasmus Lynge Christensen бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    ГОООООЛ Улленсакер-Киса забивает
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Стеффен Йенсен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Улленсакер-Киса 0:3 Арендал онлайн

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