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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 32.
Гойяс
0:0
Первый тайм: 30'
Коринтианс
0'
9' Желтая карточка
Yan Souto

Ход матча

9'
Yan Souto
 
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Коринтианс
3.05
3.08
2.77
Все Коэффициенты
23
Tadeu
I
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
36
Матеус
де
Салес
13
Yan
Souto
6
Savio
Alves
7
Vinicius
XII
20
Диего
Рибас
15
Caio
Vinicius2
27
Dada
Belmonte
11
Раул
Педро
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
30
Robert
Barbosa
6
Lucas
Piton
33
Вера
Фаусто
37
Eduardo
Queiroz
11
Жулиано
де
Паула
21
Витал
Матеус
9
Алберто
Юри
10
Roger
I
Гойяс
5-4-1
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Коринтианс

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:0
БСА
0:1
БСА
5:2
БСА
1:2
БСА
1:1
СA
1:1
СA
5:1
СA
1:4
СA
0:0
КБ
4:0
КБ
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.83
1.06

Тотал матчей

0.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
85

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 18 (3) 0.53
Nícolas I 4 0.12
Elvis II 4 (3) 0.12
Dada Belmonte 2 0.06
Диего Рибас 2 0.06
Vinicius XII 2 0.06
Да Силва 1 0.03
Аподи Диаллиссон 1 0.03
Кардозо Даниэль 1 0.03
Маркиньос II 1 0.03
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 10 (1) 0.29
Алберто Юри 5 0.15
Gustavo Mosquito 3 0.09
Мантуан Густаво 3 0.09
Adson 3 0.09
Бальбуэна Фабиан 3 0.09
Fabio Santos IV 3 (2) 0.09
Рауль Гонсалес 2 0.06
Аугусто Ренато 1 0.03
Lucas Piton 1 0.03
Жулиано де Паула 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Jo Alves II 1 0.03
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рони 0 0
Жил Карлос 0 0
Рамиро 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Витал Матеус 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 10 0
Магиньо 9 0
Caio Vinicius2 7 1
Danilo IV 8 0
Раул Педро 8 0
Dada Belmonte 8 0
Savio Alves 5 1
Luan Dias 6 0
Матеус де Салес 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Аподи Диаллиссон 3 0
Диего Рибас 3 0
Auremir 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Hugo Farias 2 0
Yan Souto 2 0
Сидней 1 0
Vinicius XII 1 0
Маркиньос II 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Lucas Halter 1 0
Filipe Luiz 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 4 1
Roger I 4 0
Вера Фаусто 4 0
Алберто Юри 2 1
Рауль Гонсалес 3 0
Жил Карлос 3 0
Рамиро 3 0
Рамуш Рафаэл 3 0
Майкон Барберан 3 0
Eduardo Queiroz 3 0
Adson 2 0
Жоао Виктор 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Giovane Nascimento 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Кассио Рамос 1 0
Педро Жоао II 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Jo Alves II 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Кантильо Виктор 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Lucas Piton 1 0
Robert Barbosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
8
44%
4
25%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
21%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
16%
6
27%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
7
37%
4
18%
76-90

Забито

19
22
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
4
21%
5
23%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
6
32%
5
23%
76-90

Пропущено

24
11
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
17%
2
18%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
6
25%
3
27%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
3
13%
1
9%
76-90

Забито

37
38
13 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 9
5
14%
8
21%
1-15
2
5%
8
21%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
6
16%
3
8%
46-60
4
11%
3
8%
61-75
14
38%
9
24%
76-90

Пропущено

43
33
21 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
8
19%
5
15%
1-15
5
12%
4
12%
16-30
8
19%
7
21%
31-45
9
21%
4
12%
46-60
3
7%
8
24%
61-75
10
23%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гойяс - Америка Минейро 2:2 Куяба - Гойяс 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Сеара - Гойяс 1:1
Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Флуминенсе 0:2 Сантос - Коринтианс 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:0
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Куяба 2:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 34 21 11 2 59 - 22 74
2. Интернасьонал Порту Алегре 34 17 13 4 52 - 30 64
3. Фламенго 34 18 7 9 56 - 32 61
4. Флуминенсе 34 17 7 10 55 - 40 58
5. Коринтианс 0:0 34 16 10 8 39 - 32 58
6. Атлетико Паранаэнсе 34 14 9 11 41 - 43 51
7. Атлетико Минейро 34 13 12 9 39 - 33 51
8. Сан-Паулу 34 12 14 8 48 - 36 50
9. Форталеза 34 13 9 12 37 - 34 48
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 34 13 8 13 36 - 38 47
11. Америка Минейро 34 13 7 14 33 - 36 46
12. Сантос 34 11 10 13 40 - 33 43
13. Гойяс 0:0 34 10 13 11 37 - 43 43
14. Ред Булл Брагантино 34 10 11 13 46 - 47 41
15. Коритиба Парана 34 10 5 19 34 - 56 35
16. Куяба 34 8 10 16 26 - 37 34
17. Сеара 34 6 16 12 30 - 36 34
18. Атлетико Гойяненсе 34 8 9 17 34 - 51 33
19. Аваи 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Жувентуде 34 3 12 19 26 - 61 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 17 11 5 1 35 - 14 38
2. Палмейрас Сан-Паулу 17 11 4 2 33 - 11 37
3. Коринтианс 0:0 17 11 4 2 23 - 10 37
4. Фламенго 17 11 3 3 35 - 11 36
5. Флуминенсе 17 10 3 4 33 - 19 33
6. Коритиба Парана 17 10 3 4 22 - 14 33
7. Атлетико Паранаэнсе 17 9 6 2 25 - 15 33
8. Сан-Паулу 17 8 5 4 30 - 18 29
9. Ред Булл Брагантино 17 8 5 4 28 - 18 29
10. Сантос 17 8 4 5 27 - 16 28
11. Америка Минейро 17 8 3 6 20 - 17 27
12. Атлетико Минейро 17 7 5 5 22 - 16 26
13. Форталеза 17 6 7 4 17 - 12 25
14. Гойяс 0:0 17 5 8 4 19 - 18 23
15. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 19 - 19 22
16. Аваи 17 6 4 7 21 - 24 22
17. Куяба 17 5 7 5 14 - 13 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 5 4 8 15 - 17 19
19. Сеара 17 3 8 6 16 - 20 17
20. Жувентуде 17 2 8 7 16 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
3. Интернасьонал Порту Алегре 17 6 8 3 17 - 16 26
4. Флуминенсе 17 7 4 6 22 - 21 25
5. Фламенго 17 7 4 6 21 - 21 25
6. Атлетико Минейро 17 6 7 4 17 - 17 25
7. Форталеза 17 7 2 8 20 - 22 23
8. Коринтианс 0:0 17 5 6 6 16 - 22 21
9. Сан-Паулу 17 4 9 4 18 - 18 21
10. Гойяс 0:0 17 5 5 7 18 - 25 20
11. Америка Минейро 17 5 4 8 13 - 19 19
12. Атлетико Паранаэнсе 17 5 3 9 16 - 28 18
13. Сеара 17 3 8 6 14 - 16 17
14. Сантос 17 3 6 8 13 - 17 15
15. Куяба 17 3 3 11 12 - 24 12
16. Ред Булл Брагантино 17 2 6 9 18 - 29 12
17. Атлетико Гойяненсе 17 2 5 10 15 - 32 11
18. Жувентуде 17 1 4 12 10 - 37 7
19. Аваи 17 1 3 13 7 - 32 6
20. Коритиба Парана 17 0 2 15 12 - 42 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 20 (3)
Гойяс Раул Педро 21 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 17 (1)
Аваи Bissoli 23
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Ричардсон 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Атлетико Гойяненсе Лео Перейра 12
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Yan Souto получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Коринтианс
3.05
3.08
2.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гойяс 0:0 Коринтианс онлайн

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