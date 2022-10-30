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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 32.
Гойяс
0:0
Конец матча
Коринтианс
0'
9' Желтая карточка
Yan Souto
43' Желтая карточка
Lucas Piton
49' Желтая карточка
Lucas Halter
73' Желтая карточка
Жил Карлос
90' Желтая карточка
Fabio Santos IV
90'+65
23
Tadeu
I
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
36
Матеус
де
Салес
13
Yan
Souto
6
Savio
Alves
7
Vinicius
XII
20
Диего
Рибас
15
Caio
Vinicius2
27
Dada
Belmonte
11
Раул
Педро
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
30
Robert
Barbosa
6
Lucas
Piton
33
Вера
Фаусто
37
Eduardo
Queiroz
11
Жулиано
де
Паула
21
Витал
Матеус
9
Алберто
Юри
10
Roger
I
Гойяс
5-4-1
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Коринтианс

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:0
БСА
0:1
БСА
5:2
БСА
1:2
БСА
1:1
СA
1:1
СA
5:1
СA
1:4
СA
0:0
КБ
4:0
КБ
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.83
1.06

Тотал матчей

0.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
85

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 18 (3) 0.53
Nícolas I 4 0.12
Elvis II 4 (3) 0.12
Dada Belmonte 2 0.06
Диего Рибас 2 0.06
Vinicius XII 2 0.06
Да Силва 1 0.03
Аподи Диаллиссон 1 0.03
Кардозо Даниэль 1 0.03
Маркиньос II 1 0.03
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 10 (1) 0.29
Алберто Юри 5 0.15
Gustavo Mosquito 3 0.09
Мантуан Густаво 3 0.09
Adson 3 0.09
Бальбуэна Фабиан 3 0.09
Fabio Santos IV 3 (2) 0.09
Рауль Гонсалес 2 0.06
Аугусто Ренато 1 0.03
Lucas Piton 1 0.03
Жулиано де Паула 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Jo Alves II 1 0.03
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рони 0 0
Жил Карлос 0 0
Рамиро 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Витал Матеус 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 10 0
Магиньо 9 0
Caio Vinicius2 7 1
Danilo IV 8 0
Раул Педро 8 0
Dada Belmonte 8 0
Savio Alves 5 1
Luan Dias 6 0
Матеус де Салес 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Аподи Диаллиссон 3 0
Диего Рибас 3 0
Auremir 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Lucas Halter 2 0
Hugo Farias 2 0
Yan Souto 2 0
Сидней 1 0
Vinicius XII 1 0
Маркиньос II 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 4 1
Жил Карлос 4 0
Roger I 4 0
Вера Фаусто 4 0
Алберто Юри 2 1
Рауль Гонсалес 3 0
Рамиро 3 0
Рамуш Рафаэл 3 0
Майкон Барберан 3 0
Eduardo Queiroz 3 0
Adson 2 0
Жоао Виктор 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Lucas Piton 2 0
Giovane Nascimento 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Кассио Рамос 1 0
Педро Жоао II 1 0
Jo Alves II 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Кантильо Виктор 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Robert Barbosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
8
44%
4
25%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
21%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
16%
6
27%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
7
37%
4
18%
76-90

Забито

19
22
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
4
21%
5
23%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
6
32%
5
23%
76-90

Пропущено

24
11
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
17%
2
18%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
6
25%
3
27%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
3
13%
1
9%
76-90

Забито

37
38
13 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 18
9 Не забивали 10
5
14%
8
21%
1-15
2
5%
8
21%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
6
16%
3
8%
46-60
4
11%
3
8%
61-75
14
38%
9
24%
76-90

Пропущено

43
33
21 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
8
19%
5
15%
1-15
5
12%
4
12%
16-30
8
19%
7
21%
31-45
9
21%
4
12%
46-60
3
7%
8
24%
61-75
10
23%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гойяс - Америка Минейро 2:2 Куяба - Гойяс 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Сеара - Гойяс 1:1
Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Флуминенсе 0:2 Сантос - Коринтианс 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:0
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Куяба 2:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 34 21 11 2 59 - 22 74
2. Интернасьонал Порту Алегре 34 17 13 4 52 - 30 64
3. Фламенго 34 18 7 9 56 - 32 61
4. Флуминенсе 34 17 7 10 55 - 40 58
5. Коринтианс 34 16 10 8 39 - 32 58
6. Атлетико Паранаэнсе 34 14 9 11 41 - 43 51
7. Атлетико Минейро 34 13 12 9 39 - 33 51
8. Сан-Паулу 34 12 14 8 48 - 36 50
9. Форталеза 34 13 9 12 37 - 34 48
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 34 13 8 13 36 - 38 47
11. Америка Минейро 34 13 7 14 33 - 36 46
12. Сантос 34 11 10 13 40 - 33 43
13. Гойяс 34 10 13 11 37 - 43 43
14. Ред Булл Брагантино 34 10 11 13 46 - 47 41
15. Коритиба Парана 34 10 5 19 34 - 56 35
16. Куяба 34 8 10 16 26 - 37 34
17. Сеара 34 6 16 12 30 - 36 34
18. Атлетико Гойяненсе 34 8 9 17 34 - 51 33
19. Аваи 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Жувентуде 34 3 12 19 26 - 61 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 17 11 5 1 35 - 14 38
2. Палмейрас Сан-Паулу 17 11 4 2 33 - 11 37
3. Коринтианс 17 11 4 2 23 - 10 37
4. Фламенго 17 11 3 3 35 - 11 36
5. Флуминенсе 17 10 3 4 33 - 19 33
6. Коритиба Парана 17 10 3 4 22 - 14 33
7. Атлетико Паранаэнсе 17 9 6 2 25 - 15 33
8. Сан-Паулу 17 8 5 4 30 - 18 29
9. Ред Булл Брагантино 17 8 5 4 28 - 18 29
10. Сантос 17 8 4 5 27 - 16 28
11. Америка Минейро 17 8 3 6 20 - 17 27
12. Атлетико Минейро 17 7 5 5 22 - 16 26
13. Форталеза 17 6 7 4 17 - 12 25
14. Гойяс 17 5 8 4 19 - 18 23
15. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 19 - 19 22
16. Аваи 17 6 4 7 21 - 24 22
17. Куяба 17 5 7 5 14 - 13 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 5 4 8 15 - 17 19
19. Сеара 17 3 8 6 16 - 20 17
20. Жувентуде 17 2 8 7 16 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
3. Интернасьонал Порту Алегре 17 6 8 3 17 - 16 26
4. Флуминенсе 17 7 4 6 22 - 21 25
5. Фламенго 17 7 4 6 21 - 21 25
6. Атлетико Минейро 17 6 7 4 17 - 17 25
7. Форталеза 17 7 2 8 20 - 22 23
8. Коринтианс 17 5 6 6 16 - 22 21
9. Сан-Паулу 17 4 9 4 18 - 18 21
10. Гойяс 17 5 5 7 18 - 25 20
11. Америка Минейро 17 5 4 8 13 - 19 19
12. Атлетико Паранаэнсе 17 5 3 9 16 - 28 18
13. Сеара 17 3 8 6 14 - 16 17
14. Сантос 17 3 6 8 13 - 17 15
15. Куяба 17 3 3 11 12 - 24 12
16. Ред Булл Брагантино 17 2 6 9 18 - 29 12
17. Атлетико Гойяненсе 17 2 5 10 15 - 32 11
18. Жувентуде 17 1 4 12 10 - 37 7
19. Аваи 17 1 3 13 7 - 32 6
20. Коритиба Парана 17 0 2 15 12 - 42 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 20 (3)
Гойяс Раул Педро 21 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 17 (1)
Аваи Bissoli 23
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Ричардсон 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Атлетико Гойяненсе Лео Перейра 12
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Лукас Питон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Yan Souto получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гойяс 0:0 Коринтианс онлайн

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