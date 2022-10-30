Тур: 32.
0:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаYan Souto
43' Желтая карточкаLucas Piton
49' Желтая карточкаLucas Halter
73' Желтая карточкаЖил Карлос
90' Желтая карточкаFabio Santos IV
90'+65
Ход матча
9'
43'
49'
58'
73'
86'
90'
23
Tadeu
I
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
13
Yan
Souto
20
Диего
Рибас
11
Раул
Педро
12
Кассио
Рамос
33
Вера
Фаусто
21
Витал
Матеус
10
Roger
I
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
25 Lucas HalterЗащитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
13 Yan SoutoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Danilo IV
-
-
-
66 Hugo Farias
-
99 Luan Dias
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Витал МатеусНападающий
- Нападающий
-
10 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
14 БироНападающий
-
-
-
-
36 Bidon Breno
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Гойяс
Коринтианс
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.83
1.06
Тотал матчей
0.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
85
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|18 (3)
|0.53
|Nícolas I
|4
|0.12
|Elvis II
|4 (3)
|0.12
|Dada Belmonte
|2
|0.06
|Диего Рибас
|2
|0.06
|Vinicius XII
|2
|0.06
|Да Силва
|1
|0.03
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.03
|Кардозо Даниэль
|1
|0.03
|Маркиньос II
|1
|0.03
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|10 (1)
|0.29
|Алберто Юри
|5
|0.15
|Gustavo Mosquito
|3
|0.09
|Мантуан Густаво
|3
|0.09
|Adson
|3
|0.09
|Бальбуэна Фабиан
|3
|0.09
|Fabio Santos IV
|3 (2)
|0.09
|Рауль Гонсалес
|2
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Lucas Piton
|1
|0.03
|Жулиано де Паула
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Jo Alves II
|1
|0.03
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рони
|0
|0
|Жил Карлос
|0
|0
|Рамиро
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Фернандр Феллипе
|10
|0
|Магиньо
|9
|0
|Caio Vinicius2
|7
|1
|Danilo IV
|8
|0
|Раул Педро
|8
|0
|Dada Belmonte
|8
|0
|Savio Alves
|5
|1
|Luan Dias
|6
|0
|Матеус де Салес
|5
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Аподи Диаллиссон
|3
|0
|Диего Рибас
|3
|0
|Auremir
|3
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Lucas Halter
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Yan Souto
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Маркиньос II
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|4
|1
|Жил Карлос
|4
|0
|Roger I
|4
|0
|Вера Фаусто
|4
|0
|Алберто Юри
|2
|1
|Рауль Гонсалес
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Рамуш Рафаэл
|3
|0
|Майкон Барберан
|3
|0
|Eduardo Queiroz
|3
|0
|Adson
|2
|0
|Жоао Виктор
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Lucas Piton
|2
|0
|Giovane Nascimento
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Мораес Жуниор
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Кантильо Виктор
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Robert Barbosa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
8
44%
4
25%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
21%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
16%
6
27%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
7
37%
4
18%
76-90
Забито
19
22
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
4
21%
5
23%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
6
32%
5
23%
76-90
Пропущено
24
11
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
17%
2
18%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
6
25%
3
27%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
3
13%
1
9%
76-90
Забито
37
38
13 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 18
9 Не забивали 10
5
14%
8
21%
1-15
2
5%
8
21%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
6
16%
3
8%
46-60
4
11%
3
8%
61-75
14
38%
9
24%
76-90
Пропущено
43
33
21 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
8
19%
5
15%
1-15
5
12%
4
12%
16-30
8
19%
7
21%
31-45
9
21%
4
12%
46-60
3
7%
8
24%
61-75
10
23%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гойяс - Америка Минейро 2:2 Куяба - Гойяс 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Сеара - Гойяс 1:1
Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Флуминенсе 0:2 Сантос - Коринтианс 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:0
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Куяба 2:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|34
|21
|11
|2
|59 - 22
|74
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|34
|17
|13
|4
|52 - 30
|64
|3.
|Фламенго
|34
|18
|7
|9
|56 - 32
|61
|4.
|Флуминенсе
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|5.
|Коринтианс
|34
|16
|10
|8
|39 - 32
|58
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|14
|9
|11
|41 - 43
|51
|7.
|Атлетико Минейро
|34
|13
|12
|9
|39 - 33
|51
|8.
|Сан-Паулу
|34
|12
|14
|8
|48 - 36
|50
|9.
|Форталеза
|34
|13
|9
|12
|37 - 34
|48
|10.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|34
|13
|8
|13
|36 - 38
|47
|11.
|Америка Минейро
|34
|13
|7
|14
|33 - 36
|46
|12.
|Сантос
|34
|11
|10
|13
|40 - 33
|43
|13.
|Гойяс
|34
|10
|13
|11
|37 - 43
|43
|14.
|Ред Булл Брагантино
|34
|10
|11
|13
|46 - 47
|41
|15.
|Коритиба Парана
|34
|10
|5
|19
|34 - 56
|35
|16.
|Куяба
|34
|8
|10
|16
|26 - 37
|34
|17.
|Сеара
|34
|6
|16
|12
|30 - 36
|34
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|8
|9
|17
|34 - 51
|33
|19.
|Аваи
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Жувентуде
|34
|3
|12
|19
|26 - 61
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|11
|5
|1
|35 - 14
|38
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|11
|4
|2
|33 - 11
|37
|3.
|Коринтианс
|17
|11
|4
|2
|23 - 10
|37
|4.
|Фламенго
|17
|11
|3
|3
|35 - 11
|36
|5.
|Флуминенсе
|17
|10
|3
|4
|33 - 19
|33
|6.
|Коритиба Парана
|17
|10
|3
|4
|22 - 14
|33
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|9
|6
|2
|25 - 15
|33
|8.
|Сан-Паулу
|17
|8
|5
|4
|30 - 18
|29
|9.
|Ред Булл Брагантино
|17
|8
|5
|4
|28 - 18
|29
|10.
|Сантос
|17
|8
|4
|5
|27 - 16
|28
|11.
|Америка Минейро
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|7
|5
|5
|22 - 16
|26
|13.
|Форталеза
|17
|6
|7
|4
|17 - 12
|25
|14.
|Гойяс
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Аваи
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|17.
|Куяба
|17
|5
|7
|5
|14 - 13
|22
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|5
|4
|8
|15 - 17
|19
|19.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|20.
|Жувентуде
|17
|2
|8
|7
|16 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|7
|0
|26 - 11
|37
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|6
|8
|3
|17 - 16
|26
|4.
|Флуминенсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|5.
|Фламенго
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|6.
|Атлетико Минейро
|17
|6
|7
|4
|17 - 17
|25
|7.
|Форталеза
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|8.
|Коринтианс
|17
|5
|6
|6
|16 - 22
|21
|9.
|Сан-Паулу
|17
|4
|9
|4
|18 - 18
|21
|10.
|Гойяс
|17
|5
|5
|7
|18 - 25
|20
|11.
|Америка Минейро
|17
|5
|4
|8
|13 - 19
|19
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|3
|9
|16 - 28
|18
|13.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|14 - 16
|17
|14.
|Сантос
|17
|3
|6
|8
|13 - 17
|15
|15.
|Куяба
|17
|3
|3
|11
|12 - 24
|12
|16.
|Ред Булл Брагантино
|17
|2
|6
|9
|18 - 29
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|2
|5
|10
|15 - 32
|11
|18.
|Жувентуде
|17
|1
|4
|12
|10 - 37
|7
|19.
|Аваи
|17
|1
|3
|13
|7 - 32
|6
|20.
|Коритиба Парана
|17
|0
|2
|15
|12 - 42
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|20 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|21 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|17 (1)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11
|Атлетико Гойяненсе
|Лео Перейра
|12