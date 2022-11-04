Тур: 11. Стадион: Minaj Arena.
0'
6' Желтая карточкаМильченко Артём
8' Желтая карточкаСкляр Александр
0:0
43' Не забитый пенальтиЮрченко Владлен
1:0
53' ГолКравец Василий
56' Желтая карточкаВовкун Артем
71' Желтая карточкаНич Назарий
89' Желтая карточкаКравец Василий
90'+4
Ход матча
43'
0:0
53'
56'
71'
89'
33
Марлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тотре ЭннурПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Нич НазарийНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Ворскла
Львов
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
13 матчей
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.71
Среднее время на гол
49
126
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.83
Среднее время на гол
105
108
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.31
0.77
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
68
117
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марлисон
|3 (1)
|0.27
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.18
|Сулейманов Таулан
|2
|0.18
|Степанюк Руслан
|1
|0.09
|Кравец Василий
|1
|0.09
|Кравчук Андрей
|1
|0.09
|Чеснаков Владимир
|1
|0.09
|Скляр Александр
|1
|0.09
|Юрченко Владлен
|1
|0.09
|Толи Ардит
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|2
|0.2
|Бойко Виталий
|1
|0.1
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.1
|Нич Назарий
|1
|0.1
|Ременяк Артур
|1
|0.1
|Шишка Михаил
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Мильченко Артём
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|5
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Юрченко Владлен
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Ризнык Дмитрий
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Пердута Игорь
|0
|1
|Бацула Андрей
|1
|0
|Кравец Василий
|1
|0
|Сулейманов Таулан
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Марлисон
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Шишка Михаил
|2
|1
|Грисьо Максим
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Муравский Назарий
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Нич Назарий
|2
|0
|Мышенко Богдан
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Никитюк Андрей
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Львов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Ворскла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
2
1
Ворскла
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Львов
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
4
40%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
3
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
3
18%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
5
36%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
29%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0
Львов
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2
Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1
Результаты матчей
Ворскла
Львов
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:2
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
55
47
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21 - 4
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20 - 13
|19
|4.
|Александрия
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Колос Ковалёвка
|9
|4
|3
|2
|8 - 7
|15
|6.
|Металлист
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|7.
|Верес
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|8.
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|9.
|Динамо Киев
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Металлист-1925
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|13.
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|15.
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Черноморец Од
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Колос Ковалёвка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|Днепр-1
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|5.
|Динамо Киев
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|Металлист-1925
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|9.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (2)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|4 (5)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Верес
|Дахновский Виталий
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Львов
Исход игры
Ворскла
84.6% (110)
Ничья
12.3% (16)
Львов
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
36% (45)
Меньше
64% (80)
Обе команды забьют
Да
44% (55)
Нет
56% (70)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
34.6% (45)
2:1 Ворскла
28.5% (37)
2:0 Ворскла
16.9% (22)
1:1 Ничья
7.7% (10)
1:2 Львов
1.5% (2)
3:1 Ворскла
1.5% (2)
0:1 Львов
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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