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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Ворскла
1:0
Конец матча
Львов
0'
6' Желтая карточка
Мильченко Артём
8' Желтая карточка
Скляр Александр
0:0
43' Не забитый пенальти
Юрченко Владлен
1:0
53' Гол
Кравец Василий
56' Желтая карточка
Вовкун Артем
71' Желтая карточка
Нич Назарий
89' Желтая карточка
Кравец Василий
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
3
Зайков
Джоко
20
Кравец
Василий
6
Скляр
Александр
16
Сулейманов
Таулан
80
Юрченко
Владлен
7
Олейник
Денис
11
Степанюк
Руслан
33
Марлисон
31
Ильющенков
Александр
77
Грисьо
Максим
26
Никитюк
Андрей
3
Муравский
Назарий
28
Полегенько
Павел
73
Васильев
Александр
Андреевич
7
Мышенко
Богдан
4
Вовкун
Артем
33
Мильченко
Артём
15
Крушиньский
Борис
11
Бугай
Владислав
Ворскла
Львов

История личных встреч

Ворскла
Львов

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

13 матчей

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.71

Среднее время на гол

49
126

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.83

Среднее время на гол

105
108

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.31
0.77

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

68
117

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 3 (1) 0.27
Олейник Денис 2 (1) 0.18
Сулейманов Таулан 2 0.18
Степанюк Руслан 1 0.09
Кравец Василий 1 0.09
Кравчук Андрей 1 0.09
Чеснаков Владимир 1 0.09
Скляр Александр 1 0.09
Юрченко Владлен 1 0.09
Толи Ардит 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 2 0.2
Бойко Виталий 1 0.1
Васильев Александр Андреевич 1 0.1
Нич Назарий 1 0.1
Ременяк Артур 1 0.1
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 5 0
Яворский Сергей 2 0
Юрченко Владлен 2 0
Зайков Джоко 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Челядин Артём 2 0
Пердута Игорь 0 1
Бацула Андрей 1 0
Кравец Василий 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Марлисон 1 0
Козыренко Юрий 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Шишка Михаил 2 1
Грисьо Максим 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Муравский Назарий 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 2 0
Нич Назарий 2 0
Мышенко Богдан 1 0
Полегенько Павел 1 0
Никитюк Андрей 1 0
Якимив Андрей 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Ворскла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Львов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Ворскла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

2
1
Ворскла
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Львов
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
4
40%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
3
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
3
18%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
5
36%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
29%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0
Львов
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2
Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1

Результаты матчей

Ворскла
Львов

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:2
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
5
4
7
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 9 8 1 0 21 - 4 25
2. Шахтёр Донецк 8 6 2 0 18 - 5 20
3. Заря 9 6 1 2 20 - 13 19
4. Александрия 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Колос Ковалёвка 9 4 3 2 8 - 7 15
6. Металлист 9 4 2 3 13 - 15 14
7. Верес 10 4 2 4 11 - 12 14
8. Ворскла 11 4 2 5 13 - 14 14
9. Динамо Киев 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Металлист-1925 9 2 4 3 8 - 12 10
11. Минай 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 9 1 3 5 5 - 11 6
14. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
15. Ингулец 8 0 4 4 7 - 11 4
16. Черноморец Од 9 0 3 6 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Колос Ковалёвка 6 4 2 0 7 - 1 14
3. Днепр-1 5 4 1 0 11 - 2 13
4. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
5. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
7. Металлист-1925 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
9. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 7 4 1 2 8 - 7 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 5 2 1 2 4 - 5 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 5 0 1 4 3 - 9 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (2)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Верес Пасич Геннадий 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Верес Дахновский Виталий 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Весь список
  • Желтая карточка
    71'
    Nazarii Nych получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    56'
    Artem Vovkun получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Бугай Владислав уходит с поля. Nazarii Nych выходит вместо него
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Кравец Василий бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 130
    Ворскла 84.6% (110)
    X 12.3% (16)
    Львов 3.1% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ворскла 1:0 Львов онлайн

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    Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Львов

    Исход игры
    Ворскла
    84.6% (110)
    Ничья
    12.3% (16)
    Львов
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    36% (45)
    Меньше
    64% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    44% (55)
    Нет
    56% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Ворскла
    34.6% (45)
    2:1 Ворскла
    28.5% (37)
    2:0 Ворскла
    16.9% (22)
    1:1 Ничья
    7.7% (10)
    1:2 Львов
    1.5% (2)
    3:1 Ворскла
    1.5% (2)
    0:1 Львов
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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