Тур: 11. Стадион: Stadion Avanhard, Uzhgorod.
0'
93
Макс
Валеф
13
Хамаче
Янис
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Днепр-1
Минай
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
3.33
0.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
27
135
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|6 (1)
|0.6
|Пихалёнок Александр
|3
|0.3
|Гуцуляк Алексей
|3
|0.3
|Адамюк Владимир
|3
|0.3
|Хамаче Янис
|1
|0.1
|Когут Игорь
|1
|0.1
|Громов Артём
|1
|0.1
|Логинов Сергей
|1
|0.1
|Сарапий Эдуард
|1
|0.1
|Валентин Рубчинский
|1
|0.1
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Бланко Доминго
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.2
|Хахлев Алексей
|1
|0.1
|Кулиев Эльдар
|1
|0.1
|Вишневский Олег
|1
|0.1
|Danylo Golub
|1
|0.1
|Гончар Игорь
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Сарапий Эдуард
|2
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|6
|0
|Бандура Александр
|1
|1
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Трубочкин Иван
|2
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Vadym Vitenchuk
|2
|0
|Danylo Kolesnyk
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Хахлев Алексей
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Минай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
1
Днепр-1
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Минай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
10
2
Днепр-1
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Минай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
12
3
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
4
36%
1
25%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
21
6
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
10%
1
17%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
4
19%
1
17%
46-60
4
19%
2
33%
61-75
5
24%
1
17%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1
Минай
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0
Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0
Результаты матчей
Днепр-1
Минай
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
18
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|0:0
|10
|8
|2
|0
|21 - 4
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|9
|7
|2
|0
|21 - 5
|23
|3.
|Заря
|10
|7
|1
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|6.
|Колос Ковалёвка
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|7.
|Металлист
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|8.
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|9.
|Динамо Киев
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Минай
|0:0
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|11.
|Металлист-1925
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|12.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|13.
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|15.
|Ингулец
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
|16.
|Черноморец Од
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Днепр-1
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|3.
|Колос Ковалёвка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|4.
|Александрия
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Динамо Киев
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|9.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|12.
|Минай
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|0:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (2)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Безбородько Денис
|5
Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Минай
Исход игры
Днепр-1
96.8% (122)
Ничья
1.6% (2)
Минай
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.33% (37)
Меньше
69.67% (85)
Обе команды забьют
Да
21.31% (26)
Нет
78.69% (96)
Популярный счёт
2:0 Днепр-1
42.9% (54)
1:0 Днепр-1
22.2% (28)
2:1 Днепр-1
15.9% (20)
3:0 Днепр-1
9.5% (12)
3:1 Днепр-1
4% (5)
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