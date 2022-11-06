  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Днепр-1
0:0
Второй тайм: 61'
Минай
0'
Прогнозы 126
Днепр-1 96.8% (122)
X 1.6% (2)
Минай 1.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Минай
1.33
5.15
9.00
Все Коэффициенты
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
6
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
18
Бабенко
Руслан
22
Валентин
Рубчинский
29
Назаренко
Александр
8
Пихалёнок
Александр
13
Хамаче
Янис
7
Довбик
Артём
13
Бандура
Александр
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Трубочкин
Иван
44
Vadym
Vitenchuk
8
Хахлев
Алексей
17
Nazariy
Vorobchak
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Кулиев
Эльдар
77
Вишневский
Олег
Днепр-1
Минай

История личных встреч

Днепр-1
Минай

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

3.33
0.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
135

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 6 (1) 0.6
Пихалёнок Александр 3 0.3
Гуцуляк Алексей 3 0.3
Адамюк Владимир 3 0.3
Хамаче Янис 1 0.1
Когут Игорь 1 0.1
Громов Артём 1 0.1
Логинов Сергей 1 0.1
Сарапий Эдуард 1 0.1
Валентин Рубчинский 1 0.1
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Бланко Доминго 0 0
Назаренко Александр 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.2
Хахлев Алексей 1 0.1
Кулиев Эльдар 1 0.1
Вишневский Олег 1 0.1
Danylo Golub 1 0.1
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 3 0
Сваток Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Назаренко Александр 2 0
Сарапий Эдуард 2 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Когут Игорь 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 6 0
Бандура Александр 1 1
Немчанинов Дмитрий 2 0
Трубочкин Иван 2 0
Гончар Игорь 2 0
Vadym Vitenchuk 2 0
Danylo Kolesnyk 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Минай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1
Днепр-1
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Минай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

10
2
Днепр-1
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Минай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

12
3

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
4
36%
1
25%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

21
6
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
10%
1
17%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
4
19%
1
17%
46-60
4
19%
2
33%
61-75
5
24%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1
Минай
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0
Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0

Результаты матчей

Днепр-1
Минай

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
1
8
5
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 0:0 10 8 2 0 21 - 4 26
2. Шахтёр Донецк 9 7 2 0 21 - 5 23
3. Заря 10 7 1 2 23 - 15 22
4. Александрия 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Верес 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Колос Ковалёвка 10 4 3 3 9 - 11 15
7. Металлист 10 4 2 4 15 - 18 14
8. Ворскла 11 4 2 5 13 - 14 14
9. Динамо Киев 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Минай 0:0 10 2 4 4 6 - 9 10
11. Металлист-1925 10 2 4 4 9 - 16 10
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 9 1 3 5 5 - 11 6
14. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
15. Ингулец 9 0 4 5 7 - 14 4
16. Черноморец Од 9 0 3 6 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 0:0 6 4 2 0 11 - 2 14
3. Колос Ковалёвка 6 4 2 0 7 - 1 14
4. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
9. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 0:0 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 0:0 6 2 2 2 4 - 5 8
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 5 0 1 4 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Безбородько Денис 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 126
Днепр-1 96.8% (122)
X 1.6% (2)
Минай 1.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Минай
1.33
5.15
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Днепр-1 0:0 Минай онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Минай

Исход игры
Днепр-1
96.8% (122)
Ничья
1.6% (2)
Минай
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.33% (37)
Меньше
69.67% (85)
Обе команды забьют
Да
21.31% (26)
Нет
78.69% (96)
Популярный счёт
2:0 Днепр-1
42.9% (54)
1:0 Днепр-1
22.2% (28)
2:1 Днепр-1
15.9% (20)
3:0 Днепр-1
9.5% (12)
3:1 Днепр-1
4% (5)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Днепр-1
Минай
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 