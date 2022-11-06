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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Днепр-1
3:1
Конец матча
Минай
0'
0:1
62' Гол
Nazariy Vorobchak
1:1
66' Гол
Сарапий Эдуард
2:1
67' Гол
Гуцуляк Алексей
3:1
74' Гол
Хамаче Янис
90'+2
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
6
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
18
Бабенко
Руслан
22
Валентин
Рубчинский
29
Назаренко
Александр
8
Пихалёнок
Александр
13
Хамаче
Янис
7
Довбик
Артём
13
Бандура
Александр
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Трубочкин
Иван
44
Vadym
Vitenchuk
8
Хахлев
Алексей
17
Nazariy
Vorobchak
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Кулиев
Эльдар
77
Вишневский
Олег
Днепр-1
Минай

История личных встреч

Днепр-1
Минай

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

3.33
0.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
135

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 6 (1) 0.6
Гуцуляк Алексей 4 0.4
Пихалёнок Александр 3 0.3
Адамюк Владимир 3 0.3
Хамаче Янис 2 0.2
Сарапий Эдуард 2 0.2
Когут Игорь 1 0.1
Громов Артём 1 0.1
Логинов Сергей 1 0.1
Валентин Рубчинский 1 0.1
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бланко Доминго 0 0
Назаренко Александр 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.2
Хахлев Алексей 1 0.1
Кулиев Эльдар 1 0.1
Вишневский Олег 1 0.1
Nazariy Vorobchak 1 0.1
Danylo Golub 1 0.1
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 3 0
Сваток Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Назаренко Александр 2 0
Сарапий Эдуард 2 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Когут Игорь 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 6 0
Бандура Александр 1 1
Немчанинов Дмитрий 2 0
Трубочкин Иван 2 0
Гончар Игорь 2 0
Vadym Vitenchuk 2 0
Danylo Kolesnyk 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Минай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Днепр-1
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Минай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

10
2
Днепр-1
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Минай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

12
4

Голы по времени матча

Забито

14
5
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
7
50%
2
40%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

24
7
8 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
8%
1
14%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
7
29%
29%
3
43%
61-75
5
21%
1
14%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
2
40%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1
Минай
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0
Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0

Результаты матчей

Днепр-1
Минай

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
5
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
1
9
6
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 10 9 1 0 24 - 5 28
2. Шахтёр Донецк 9 7 2 0 21 - 5 23
3. Заря 10 7 1 2 23 - 15 22
4. Александрия 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Верес 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Динамо Киев 1:0 9 5 1 3 13 - 11 16
7. Колос Ковалёвка 10 4 3 3 9 - 11 15
8. Металлист 10 4 2 4 15 - 18 14
9. Ворскла 11 4 2 5 13 - 14 14
10. Металлист-1925 10 2 4 4 9 - 16 10
11. Рух Львов 0:0 10 2 3 5 10 - 15 9
12. Минай 10 2 3 5 7 - 12 9
13. Кривбасс 0:0 10 1 4 5 5 - 11 7
14. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
15. Ингулец 9 0 4 5 7 - 14 4
16. Черноморец Од 0:1 10 0 3 7 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Колос Ковалёвка 6 4 2 0 7 - 1 14
4. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
9. Кривбасс 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Рух Львов 0:0 6 1 2 3 7 - 8 5
11. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
15. Черноморец Од 0:1 5 0 1 4 2 - 9 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Динамо Киев 1:0 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
10. Рух Львов 0:0 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
12. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 0:1 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Кривбасс 0:0 6 0 2 4 3 - 9 2
16. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Безбородько Денис 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 126
    Днепр-1 96.8% (122)
    X 1.6% (2)
    Минай 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Днепр-1 3:1 Минай онлайн

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    Прогнозы на матч Днепр-1 3:1 Минай

    Исход игры
    Днепр-1
    96.8% (122)
    Ничья
    1.6% (2)
    Минай
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.33% (37)
    Меньше
    69.67% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    21.31% (26)
    Нет
    78.69% (96)
    Популярный счёт
    2:0 Днепр-1
    42.9% (54)
    1:0 Днепр-1
    22.2% (28)
    2:1 Днепр-1
    15.9% (20)
    3:0 Днепр-1
    9.5% (12)
    3:1 Днепр-1
    4% (5)
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