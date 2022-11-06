Тур: 11. Стадион: Черноморец.
0:1
Перерыв
0'
19' Желтая карточкаЛонвейк Джастин
0:1
25' ПенальтиЦыганков Виктор
30' Желтая карточкаМанджрекар Джеймс
34' Желтая карточкаКравченко Сергей
Ход матча
19'
25'
0:1
34'
29
Белый
Максим
77
Кузык
Орест
21
Бобко
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бобко ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Диалло СамбаНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Черноморец Од
Динамо Киев
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
20 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 20 побед
Первый тайм
5%
95%
0 побед 1 ничья 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
25 матчей
8%
12%
80%
2 победы 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
12%
24%
64%
3 победы 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
8%
32%
60%
2 победы 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.67
0.77
Среднее время на гол
135
117
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
2.69
2.17
Среднее время на гол
33
41
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.72
1.44
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
52
62
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагару Максим
|2
|0.2
|Селин Евгений
|1
|0.1
|Бобко Иван
|1
|0.1
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.1
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|7
|0.78
|Ванат Владислав
|3
|0.33
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.22
|Тымчик Александр
|1
|0.11
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Манджрекар Джеймс
|3
|0
|Салюк Владимир
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Непогодов Дмитрий
|0
|1
|Селин Евгений
|1
|0
|Бадибанга Зигей
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванат Владислав
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Караваев Александр
|2
|0
|Тымчик Александр
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Сирота Александр
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Динамо Киев
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Черноморец Од
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
1
8
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Динамо Киев
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
3
11
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
5
42%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
4
29%
1
9%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Динамо Киев
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Шахтёр Донецк
|9
|7
|2
|0
|21 - 5
|23
|3.
|Заря
|10
|7
|1
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|6.
|Динамо Киев
|1:0
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|8.
|Металлист
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|9.
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|10.
|Металлист-1925
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|11.
|Рух Львов
|0:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|12.
|Минай
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|Кривбасс
|0:0
|10
|1
|4
|5
|5 - 11
|7
|14.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|15.
|Ингулец
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
|16.
|Черноморец Од
|0:1
|10
|0
|3
|7
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Колос Ковалёвка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|4.
|Александрия
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Динамо Киев
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|9.
|Кривбасс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Рух Львов
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|11.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|15.
|Черноморец Од
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Динамо Киев
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|10.
|Рух Львов
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|12.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Кривбасс
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|16.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (2)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Безбородько Денис
|5
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Динамо Киев
Исход игры
Черноморец Од
3.9% (5)
Ничья
7.9% (10)
Динамо Киев
88.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
47.15% (58)
Меньше
52.85% (65)
Обе команды забьют
Да
50.41% (62)
Нет
49.59% (61)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
32.3% (41)
0:2 Динамо Киев
27.6% (35)
0:1 Динамо Киев
15% (19)
1:1 Ничья
7.1% (9)
1:3 Динамо Киев
6.3% (8)
0:3 Динамо Киев
3.9% (5)
2:1 Черноморец Од
1.6% (2)
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