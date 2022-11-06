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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Черноморец Од
0:3
Конец матча
Динамо Киев
0'
19' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
0:1
25' Пенальти
Цыганков Виктор
30' Желтая карточка
Манджрекар Джеймс
34' Желтая карточка
Кравченко Сергей
0:2
48' Гол
Буяльский Виталий
53' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
88' Желтая карточка
Белый Максим
0:3
90' Пенальти
Ванат Владислав
90'+9
12
Непогодов
Дмитрий
9
Путря
Илья
6
Манджрекар
Джеймс
29
Белый
Максим
33
Селин
Евгений
14
Кравченко
Сергей
89
Политыло
Сергей
77
Кузык
Орест
45
Брагару
Максим
21
Бобко
Иван
20
Гладкий
Александр
35
Нещерет
Руслан
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
22
Лонвейк
Джастин
7
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Черноморец Од
Динамо Киев

История личных встреч

Черноморец Од
Динамо Киев

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

5%
95%
0 побед 1 ничья 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

25 матчей

8%
12%
80%
2 победы 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

12%
24%
64%
3 победы 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

8%
32%
60%
2 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:6
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.67
0.77

Среднее время на гол

135
117

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

2.69
2.17

Среднее время на гол

33
41

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.72
1.44

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

52
62

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагару Максим 2 0.2
Селин Евгений 1 0.1
Бобко Иван 1 0.1
Манджрекар Джеймс 1 0.1
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 8 0.89
Ванат Владислав 4 (1) 0.44
Цыганков Виктор 2 (1) 0.22
Тымчик Александр 1 0.11
Сидорчук Сергей 0 0
Караваев Александр 0 0
Беседин Артём 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кравченко Сергей 2 1
Манджрекар Джеймс 3 0
Салюк Владимир 3 0
Гладкий Александр 2 0
Путря Илья 2 0
Фили Реалдо 2 0
Брагару Максим 2 0
Непогодов Дмитрий 0 1
Селин Евгений 1 0
Бадибанга Зигей 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Белый Максим 1 0
Кузык Орест 1 0
Наумец Владислав 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 3 0
Ванат Владислав 3 0
Забарный Илья 1 1
Караваев Александр 2 0
Тымчик Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Сирота Александр 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Гармаш Денис 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Попов Денис II 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Динамо Киев
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Черноморец Од
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

1
8
Черноморец Од
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Динамо Киев
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

3
11

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
20%
6
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
5
29%
29%
1
9%
16-30
2
12%
4
36%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Динамо Киев

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 10 9 1 0 24 - 5 28
2. Шахтёр Донецк 9 7 2 0 21 - 5 23
3. Заря 10 7 1 2 23 - 15 22
4. Александрия 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Верес 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Динамо Киев 9 5 1 3 15 - 11 16
7. Колос Ковалёвка 10 4 3 3 9 - 11 15
8. Металлист 10 4 2 4 15 - 18 14
9. Ворскла 11 4 2 5 13 - 14 14
10. Рух Львов 10 3 2 5 12 - 16 11
11. Металлист-1925 10 2 4 4 9 - 16 10
12. Минай 10 2 3 5 7 - 12 9
13. Кривбасс 10 1 3 6 6 - 13 6
14. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
15. Ингулец 9 0 4 5 7 - 14 4
16. Черноморец Од 10 0 3 7 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Колос Ковалёвка 6 4 2 0 7 - 1 14
4. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
9. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
15. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
10. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
12. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Прогнозы 127
    Черноморец Од 3.9% (5)
    X 7.9% (10)
    Динамо Киев 88.2% (112)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Черноморец Од 0:3 Динамо Киев онлайн

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    Прогнозы на матч Черноморец Од 0:3 Динамо Киев

    Исход игры
    Черноморец Од
    3.9% (5)
    Ничья
    7.9% (10)
    Динамо Киев
    88.2% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.15% (58)
    Меньше
    52.85% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    50.41% (62)
    Нет
    49.59% (61)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Киев
    32.3% (41)
    0:2 Динамо Киев
    27.6% (35)
    0:1 Динамо Киев
    15% (19)
    1:1 Ничья
    7.1% (9)
    1:3 Динамо Киев
    6.3% (8)
    0:3 Динамо Киев
    3.9% (5)
    2:1 Черноморец Од
    1.6% (2)
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