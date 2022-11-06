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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Рух Львов
2:1
Конец матча
Кривбасс
0'
11' Желтая карточка
Marko Sapuha
0:1
48' Гол
Волошин Назар
1:1
53' Гол
Слюсар Денис
2:1
57' Гол
Marko Sapuha
69' Желтая карточка
Vitaliy Roman
71' Желтая карточка
Дебелко Роман
76' Вторая желтая карточка
Marko Sapuha
83' Желтая карточка
Лях Ростислав
90' Желтая карточка
Стецков Тимур
90'+6
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
73
Лях
Ростислав
6
Довгий
Алексей
63
Marko
Sapuha
11
Соломон-Отабор
Вив
30
Де
Паула
Таллес
26
Альваренга
Фабрисио
7
Климчук
Юрий
23
Сарнавский
Богдан
24
Якимец
Владимир
25
Ловрич
Драган
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
10
Хомченовский
Дмитрий
11
Татарков
Никита
8
Капич
Рифет
94
Задерака
Максим
27
Дебелко
Роман
19
Волошин
Назар
Рух Львов
Кривбасс

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 5 (1) 0.5
Довгий Алексей 3 0.3
Климчук Юрий 1 0.1
Слюсар Денис 1 0.1
Дидик Роман 1 0.1
Marko Sapuha 1 0.1
Бойчук Богдан 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 3 0.3
Волошин Назар 2 0.2
Хобленко Алексей 1 (1) 0.1
Татарков Никита 0 0
Якимец Владимир 0 0
Микитишин Артур 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Roman 4 1
Слюсар Денис 3 1
Marko Sapuha 3 1
Лях Ростислав 3 0
Де Паула Таллес 2 0
Довгий Алексей 2 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Климчук Юрий 2 0
Дидик Роман 2 0
Белый Максим 1 0
Рунич Василий 1 0
Andriy Kitela 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Дибанго Иван 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Волошин Назар 1 1
Зотько Иван 2 0
Стецков Тимур 2 0
Устименко Денис 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Капич Рифет 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
5
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кривбасс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
2
Рух Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Кривбасс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0
Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2
Кривбасс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0
Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5

Результаты матчей

Рух Львов
Кривбасс

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
3
3
3
1.5
1
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 10 9 1 0 24 - 5 28
2. Шахтёр Донецк 9 7 2 0 21 - 5 23
3. Заря 10 7 1 2 23 - 15 22
4. Александрия 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Верес 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Динамо Киев 9 5 1 3 15 - 11 16
7. Колос Ковалёвка 10 4 3 3 9 - 11 15
8. Металлист 10 4 2 4 15 - 18 14
9. Ворскла 11 4 2 5 13 - 14 14
10. Рух Львов 10 3 2 5 12 - 16 11
11. Металлист-1925 10 2 4 4 9 - 16 10
12. Минай 10 2 3 5 7 - 12 9
13. Кривбасс 10 1 3 6 6 - 13 6
14. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
15. Ингулец 9 0 4 5 7 - 14 4
16. Черноморец Од 10 0 3 7 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Колос Ковалёвка 6 4 2 0 7 - 1 14
4. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
9. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
15. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
10. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
12. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      11'
      Marko Sapuha получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 125
    Рух Львов 66.4% (83)
    X 28% (35)
    Кривбасс 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Рух Львов 2:1 Кривбасс онлайн

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    Прогнозы на матч Рух Львов 2:1 Кривбасс

    Исход игры
    Рух Львов
    66.4% (83)
    Ничья
    28% (35)
    Кривбасс
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.62% (31)
    Меньше
    74.38% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    51.24% (62)
    Нет
    48.76% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Рух Львов
    40% (50)
    1:1 Ничья
    24.8% (31)
    2:1 Рух Львов
    20% (25)
    2:0 Рух Львов
    4.8% (6)
    1:2 Кривбасс
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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