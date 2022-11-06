Тур: 11. Стадион: Арена Львов.
0'
11' Желтая карточкаMarko Sapuha
0:1
48' ГолВолошин Назар
1:1
53' ГолСлюсар Денис
2:1
57' ГолMarko Sapuha
69' Желтая карточкаVitaliy Roman
71' Желтая карточкаДебелко Роман
76' Вторая желтая карточкаMarko Sapuha
83' Желтая карточкаЛях Ростислав
90' Желтая карточкаСтецков Тимур
90'+6
Ход матча
11'
48'
0:1
53'
1:1
57'
2:1
69'
71'
76'
83'
90'
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
63
Marko
Sapuha
55
Дибанго
Иван
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|0.5
|Довгий Алексей
|3
|0.3
|Климчук Юрий
|1
|0.1
|Слюсар Денис
|1
|0.1
|Дидик Роман
|1
|0.1
|Marko Sapuha
|1
|0.1
|Бойчук Богдан
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелко Роман
|3
|0.3
|Волошин Назар
|2
|0.2
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.1
|Татарков Никита
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitaliy Roman
|4
|1
|Слюсар Денис
|3
|1
|Marko Sapuha
|3
|1
|Лях Ростислав
|3
|0
|Де Паула Таллес
|2
|0
|Довгий Алексей
|2
|0
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0
|Климчук Юрий
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Рунич Василий
|1
|0
|Andriy Kitela
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|2
|1
|Дибанго Иван
|2
|1
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|Банада Евгений
|3
|0
|Волошин Назар
|1
|1
|Зотько Иван
|2
|0
|Стецков Тимур
|2
|0
|Устименко Денис
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Капич Рифет
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
5
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кривбасс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
2
Рух Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Кривбасс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0
Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2
Кривбасс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0
Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5
Результаты матчей
Рух Львов
Кривбасс
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
13
33
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
33
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
46
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Шахтёр Донецк
|9
|7
|2
|0
|21 - 5
|23
|3.
|Заря
|10
|7
|1
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|6.
|Динамо Киев
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|8.
|Металлист
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|9.
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|10.
|Рух Львов
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|11.
|Металлист-1925
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|12.
|Минай
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|Кривбасс
|10
|1
|3
|6
|6 - 13
|6
|14.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|15.
|Ингулец
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
|16.
|Черноморец Од
|10
|0
|3
|7
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Колос Ковалёвка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|4.
|Александрия
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Динамо Киев
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|9.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|15.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|12.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (3)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
Прогнозы на матч Рух Львов 2:1 Кривбасс
Исход игры
Рух Львов
66.4% (83)
Ничья
28% (35)
Кривбасс
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
25.62% (31)
Меньше
74.38% (90)
Обе команды забьют
Да
51.24% (62)
Нет
48.76% (59)
Популярный счёт
1:0 Рух Львов
40% (50)
1:1 Ничья
24.8% (31)
2:1 Рух Львов
20% (25)
2:0 Рух Львов
4.8% (6)
1:2 Кривбасс
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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