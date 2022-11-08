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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Металлист
0:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
22' Желтая карточка
Каплиенко Александр
50' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
52' Красная карточка
Шершень Михаил
60' Желтая карточка
Федорив Виталий
79' Желтая карточка
Безуглый Никита
90' Красная карточка
Ралюченко Андрей
90'+5
99
Костик
Орест
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
24
Федорив
Виталий
26
Каплиенко
Александр
29
Танковский
Вячеслав
12
Yevgen
Pidlepenets
17
Демченко
Егор
8
Панасенко
Сергей
11
Картушов
Егор
9
Прядун
Максим
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
23
Шершень
Михаил
8
Мартынюк
Ярослав
27
Кравченко
Дмитрий
10
Русин
Ростислав
28
Габелок
Артём
11
Ременюк
Андрей
19
Зубков
Илья
Металлист
Металлист-1925

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 6 0.55
Yevgen Pidlepenets 2 (1) 0.18
Панасенко Сергей 2 0.18
Каплиенко Александр 2 0.18
Oleksandr Mizyuk 1 0.09
Aleks Chidomere 1 0.09
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.09
Демченко Егор 0 0
Картушов Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 3 0.27
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.18
Борячук Андрей 2 0.18
Дмитренко Владислав 1 0.09
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Ременюк Андрей 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 3 1
Ралюченко Андрей 2 1
Танковский Вячеслав 3 0
Романюк Юрий 3 0
Прядун Максим 1 1
Федорив Виталий 2 0
Демченко Егор 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Bogdan Porokh 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Клименчук Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Костик Орест 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 4 1
Курило Игорь 4 0
Бичек Константин 3 0
Капинус Дмитрий 1 1
Борячук Андрей 2 0
Шершень Михаил 0 1
Жичиков Максим 1 0
Мозиль Олег 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Безуглый Никита 1 0

Результаты матчей

Металлист
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Металлист-1925
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
0
Металлист
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Металлист-1925
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

8
8
Металлист
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Металлист-1925
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

10
8

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
4
50%
2
18%
76-90

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
7
39%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Заря - Металлист 3:2 Львов - Металлист 1:1 Металлист - Днепр-1 0:1 Металлист - Ворскла 3:2
Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Минай 0:1
Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0

Результаты матчей

Металлист
Металлист-1925

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Металлист
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
4
1.5
3
4
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
3
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 10 9 1 0 24 - 5 28
2. Шахтёр Донецк 9 7 2 0 21 - 5 23
3. Заря 11 7 1 3 23 - 16 22
4. Александрия 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Верес 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Динамо Киев 9 5 1 3 15 - 11 16
7. Колос Ковалёвка 10 4 3 3 9 - 11 15
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 11 4 2 5 13 - 14 14
10. Металлист-1925 11 2 5 4 9 - 16 11
11. Рух Львов 10 3 2 5 12 - 16 11
12. Минай 10 2 3 5 7 - 12 9
13. Ингулец 10 1 4 5 8 - 14 7
14. Кривбасс 10 1 3 6 6 - 13 6
15. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Черноморец Од 10 0 3 7 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Колос Ковалёвка 6 4 2 0 7 - 1 14
4. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
9. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
13. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 7 4 0 3 12 - 9 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
10. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
12. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
13. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Каплиенко Александр получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Металлист 90.2% (110)
    X 6.6% (8)
    Металлист-1925 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Металлист 0:0 Металлист-1925 онлайн

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    Прогнозы на матч Металлист 0:0 Металлист-1925

    Исход игры
    Металлист
    90.2% (110)
    Ничья
    6.6% (8)
    Металлист-1925
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (63)
    Меньше
    47.5% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (70)
    Нет
    41.67% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Металлист
    41% (50)
    1:0 Металлист
    27.9% (34)
    2:0 Металлист
    11.5% (14)
    1:1 Ничья
    5.7% (7)
    3:1 Металлист
    4.1% (5)
    3:2 Металлист
    4.1% (5)
    1:2 Металлист-1925
    2.5% (3)
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