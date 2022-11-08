Тур: 12. Стадион: Stadion Avanhard, Uzhgorod.
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаКаплиенко Александр
50' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
52' Красная карточкаШершень Михаил
60' Желтая карточкаФедорив Виталий
79' Желтая карточкаБезуглый Никита
90' Красная карточкаРалюченко Андрей
90'+5
Ход матча
52'
60'
79'
90'
99
Костик
Орест
47
Романюк
Юрий
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
19
Зубков
Илья
- Основной состав
-
99 Костик ОрестВратарь
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кныш ДанилоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oleg Ratiy
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зубков ИльяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Дудик АртёмНападающий
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|6
|0.55
|Yevgen Pidlepenets
|2 (1)
|0.18
|Панасенко Сергей
|2
|0.18
|Каплиенко Александр
|2
|0.18
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.09
|Aleks Chidomere
|1
|0.09
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.09
|Демченко Егор
|0
|0
|Картушов Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|3
|0.27
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.18
|Борячук Андрей
|2
|0.18
|Дмитренко Владислав
|1
|0.09
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Ралюченко Андрей
|2
|1
|Танковский Вячеслав
|3
|0
|Романюк Юрий
|3
|0
|Прядун Максим
|1
|1
|Федорив Виталий
|2
|0
|Демченко Егор
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Bogdan Porokh
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Чайковский Игорь
|1
|0
|Коркишко Дмитрий
|1
|0
|Клименчук Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|4
|1
|Курило Игорь
|4
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Капинус Дмитрий
|1
|1
|Борячук Андрей
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Жичиков Максим
|1
|0
|Мозиль Олег
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Безуглый Никита
|1
|0
Результаты матчей
Металлист
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Металлист-1925
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
0
Металлист
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Металлист-1925
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
8
8
Металлист
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Металлист-1925
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
10
8
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
4
50%
2
18%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
1
7%
3
33%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
7
39%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Заря - Металлист 3:2 Львов - Металлист 1:1 Металлист - Днепр-1 0:1 Металлист - Ворскла 3:2
Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Минай 0:1
Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0
Результаты матчей
Металлист
Металлист-1925
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Металлист
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
43
14
34
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
13
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
56
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Шахтёр Донецк
|9
|7
|2
|0
|21 - 5
|23
|3.
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23 - 16
|22
|4.
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|6.
|Динамо Киев
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|10.
|Металлист-1925
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|11.
|Рух Львов
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|Минай
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Кривбасс
|10
|1
|3
|6
|6 - 13
|6
|15.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Черноморец Од
|10
|0
|3
|7
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Колос Ковалёвка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|4.
|Александрия
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Динамо Киев
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|9.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|12.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (3)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
Прогнозы на матч Металлист 0:0 Металлист-1925
Исход игры
Металлист
90.2% (110)
Ничья
6.6% (8)
Металлист-1925
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (63)
Меньше
47.5% (57)
Обе команды забьют
Да
58.33% (70)
Нет
41.67% (50)
Популярный счёт
2:1 Металлист
41% (50)
1:0 Металлист
27.9% (34)
2:0 Металлист
11.5% (14)
1:1 Ничья
5.7% (7)
3:1 Металлист
4.1% (5)
3:2 Металлист
4.1% (5)
1:2 Металлист-1925
2.5% (3)
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