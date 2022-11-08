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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Ингулец
1:0
Конец матча
Заря
0'
9' Желтая карточка
Батагов Арсений
27' Желтая карточка
Кухарук Андрей
37' Желтая карточка
Имереков Максим
1:0
44' Гол
Марусич Максим
1:0
51' Не забитый пенальти
Русин Назарий
64' Желтая карточка
Козак Александр
74' Желтая карточка
Oleksiy Palamarchuk
90'+9
12
Oleksiy
Palamarchuk
44
Сакив
Тарас
55
Ковалёв
Максим
28
Павлов
Виталий
33
Нагиев
Дмитрий
8
Клименко
Владислав
88
Кухарук
Андрей
29
Artem
Smolyakov
5
Запорожец
Евгений
10
Козак
Александр
9
Марусич
Максим
53
Мацапура
Дмитрий
2
Бутко
Богдан
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
77
Данченко
Олег
5
Бражко
Владимир
70
Кирюханцев
Игорь
20
Чурко
Вячеслав
10
Булеца
Сергей
9
Мишнёв
Дмитрий
31
Русин
Назарий
Ингулец
Заря

История личных встреч

Ингулец
Заря

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Среднее время на гол

60
38

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Artem Smolyakov 2 0.2
Клименко Владислав 1 0.1
Запорожец Евгений 1 0.1
Марусич Максим 1 0.1
Козак Александр 1 0.1
Кучеренко Александр 1 0.1
Кравчук Даниил 1 0.1
Сакив Тарас 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирюханцев Игорь 3 0.27
Русин Назарий 3 0.27
Мишнёв Дмитрий 3 0.27
Чурко Вячеслав 2 0.18
Шахов Евгений 2 0.18
Безбородько Денис 2 0.18
Булеца Сергей 1 0.09
Имереков Максим 1 0.09
Нагнойный Денис 1 0.09
Антюх Денис 1 0.09
Вантух Роман 1 0.09
Алефиренко Даниил 1 0.09
Бражко Владимир 1 0.09
Назарина Егор 1 (1) 0.09
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Данченко Олег 0 0
Батагов Арсений 0 0
Хлань Максим 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ченбай Сергей 3 0
Сакив Тарас 3 0
Artem Smolyakov 1 1
Одарюк Владимир 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Кухарук Андрей 2 0
Запорожец Евгений 2 0
Клименко Владислав 2 0
Oleksiy Palamarchuk 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Марусич Максим 1 0
Козак Александр 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 4 0
Назарина Егор 3 0
Вантух Роман 1 1
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Бражко Владимир 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Русин Назарий 1 0
Батагов Арсений 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Михайленко Николай 1 0

Результаты матчей

Ингулец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Заря
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
1
Ингулец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Заря
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
11
Ингулец
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
5
56%
3
43%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

8
23
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
2
25%
4
17%
46-60
2
25%
3
13%
61-75
2
25%
4
17%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
5
31%
46-60
5
36%
5
31%
61-75
1
7%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0
Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Заря
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3 Верес - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:4
Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1

Результаты матчей

Ингулец
Заря

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ингулец
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
1
9
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 10 9 1 0 24 - 5 28
2. Шахтёр Донецк 9 7 2 0 21 - 5 23
3. Заря 11 7 1 3 23 - 16 22
4. Александрия 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Верес 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Динамо Киев 9 5 1 3 15 - 11 16
7. Колос Ковалёвка 10 4 3 3 9 - 11 15
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 11 4 2 5 13 - 14 14
10. Металлист-1925 11 2 5 4 9 - 16 11
11. Рух Львов 10 3 2 5 12 - 16 11
12. Минай 10 2 3 5 7 - 12 9
13. Ингулец 10 1 4 5 8 - 14 7
14. Кривбасс 10 1 3 6 6 - 13 6
15. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Черноморец Од 10 0 3 7 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Колос Ковалёвка 6 4 2 0 7 - 1 14
4. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
9. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
13. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 7 4 0 3 12 - 9 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
10. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
12. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
13. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Марусич Максим бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      Имереков Максим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Andriy Kukharuk получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Arseniy Batahov получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 124
    Ингулец 6.5% (8)
    X 11.3% (14)
    Заря 82.3% (102)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ингулец 1:0 Заря онлайн

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    Прогнозы на матч Ингулец 1:0 Заря

    Исход игры
    Ингулец
    6.5% (8)
    Ничья
    11.3% (14)
    Заря
    82.3% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.9% (56)
    Меньше
    54.1% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    52.46% (64)
    Нет
    47.54% (58)
    Популярный счёт
    1:2 Заря
    29.8% (37)
    0:2 Заря
    26.6% (33)
    0:1 Заря
    16.1% (20)
    1:1 Ничья
    8.9% (11)
    1:3 Заря
    5.6% (7)
    2:1 Ингулец
    5.6% (7)
    0:3 Заря
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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