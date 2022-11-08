Тур: 12. Стадион: НТК им. В. Банникова.
0'
9' Желтая карточкаБатагов Арсений
27' Желтая карточкаКухарук Андрей
37' Желтая карточкаИмереков Максим
1:0
44' ГолМарусич Максим
1:0
51' Не забитый пенальтиРусин Назарий
64' Желтая карточкаКозак Александр
74' Желтая карточкаOleksiy Palamarchuk
90'+9
Ход матча
27'
37'
44'
51'
1:0
64'
44
Сакив
Тарас
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
14 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Ингулец
Заря
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Среднее время на гол
60
38
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Artem Smolyakov
|2
|0.2
|Клименко Владислав
|1
|0.1
|Запорожец Евгений
|1
|0.1
|Марусич Максим
|1
|0.1
|Козак Александр
|1
|0.1
|Кучеренко Александр
|1
|0.1
|Кравчук Даниил
|1
|0.1
|Сакив Тарас
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кирюханцев Игорь
|3
|0.27
|Русин Назарий
|3
|0.27
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.27
|Чурко Вячеслав
|2
|0.18
|Шахов Евгений
|2
|0.18
|Безбородько Денис
|2
|0.18
|Булеца Сергей
|1
|0.09
|Имереков Максим
|1
|0.09
|Нагнойный Денис
|1
|0.09
|Антюх Денис
|1
|0.09
|Вантух Роман
|1
|0.09
|Алефиренко Даниил
|1
|0.09
|Бражко Владимир
|1
|0.09
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.09
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Бутко Богдан
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ченбай Сергей
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Artem Smolyakov
|1
|1
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Кухарук Андрей
|2
|0
|Запорожец Евгений
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Марусич Максим
|1
|0
|Козак Александр
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|4
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Вантух Роман
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Бражко Владимир
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Русин Назарий
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Результаты матчей
Ингулец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Заря
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
1
Ингулец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Заря
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
11
Ингулец
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
12
Голы по времени матча
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
2
17%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
5
56%
3
43%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
8
23
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
2
25%
4
17%
46-60
2
25%
3
13%
61-75
2
25%
4
17%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
5
31%
46-60
5
36%
5
31%
61-75
1
7%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0
Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Заря
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3 Верес - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:4
Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1
Результаты матчей
Ингулец
Заря
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ингулец
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
19
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Шахтёр Донецк
|9
|7
|2
|0
|21 - 5
|23
|3.
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23 - 16
|22
|4.
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|6.
|Динамо Киев
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|10.
|Металлист-1925
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|11.
|Рух Львов
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|Минай
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Кривбасс
|10
|1
|3
|6
|6 - 13
|6
|15.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Черноморец Од
|10
|0
|3
|7
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Колос Ковалёвка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|4.
|Александрия
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Динамо Киев
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|9.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|12.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (3)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
Прогнозы на матч Ингулец 1:0 Заря
Исход игры
Ингулец
6.5% (8)
Ничья
11.3% (14)
Заря
82.3% (102)
Тотал 2.5
Больше
45.9% (56)
Меньше
54.1% (66)
Обе команды забьют
Да
52.46% (64)
Нет
47.54% (58)
Популярный счёт
1:2 Заря
29.8% (37)
0:2 Заря
26.6% (33)
0:1 Заря
16.1% (20)
1:1 Ничья
8.9% (11)
1:3 Заря
5.6% (7)
2:1 Ингулец
5.6% (7)
0:3 Заря
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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