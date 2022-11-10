Тур: 12. Стадион: Skif Stadium.
0'
1:0
10' ГолБугай Владислав
19' Желтая карточкаВасильев Александр Андреевич
30' Желтая карточкаДидик Роман
2:0
32' ГолКрушиньский Борис
36' Желтая карточкаБойко Виталий
47' Желтая карточкаБойчук Богдан
47' Вторая желтая карточкаБойчук Богдан
2:1
49' ГолДе Паула Таллес
53' Желтая карточкаШишка Михаил
66' Желтая карточкаБугай Владислав
72' Желтая карточкаМышенко Богдан
78' Желтая карточкаГрисьо Максим
84' Желтая карточкаНич Назарий
90' Желтая карточкаНикитюк Андрей
90'+6
Ход матча
10'
1:0
30'
32'
36'
47'
47'
49'
2:1
53'
66'
72'
78'
84'
90'
23
Шишка
Михаил
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нич НазарийНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
История личных встреч
Львов
Рух Львов
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|3
|0.27
|Бойко Виталий
|1
|0.09
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.09
|Крушиньский Борис
|1
|0.09
|Нич Назарий
|1
|0.09
|Ременяк Артур
|1
|0.09
|Шишка Михаил
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Мильченко Артём
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|0.55
|Довгий Алексей
|3
|0.27
|Климчук Юрий
|1
|0.09
|Слюсар Денис
|1
|0.09
|Дидик Роман
|1
|0.09
|Marko Sapuha
|1
|0.09
|Бойчук Богдан
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шишка Михаил
|3
|1
|Грисьо Максим
|3
|1
|Васильев Александр Андреевич
|4
|0
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Муравский Назарий
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Мышенко Богдан
|2
|0
|Никитюк Андрей
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitaliy Roman
|4
|1
|Слюсар Денис
|3
|1
|Marko Sapuha
|3
|1
|Лях Ростислав
|3
|0
|Дидик Роман
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Де Паула Таллес
|2
|0
|Довгий Алексей
|2
|0
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0
|Климчук Юрий
|2
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Рунич Василий
|1
|0
|Andriy Kitela
|1
|0
Результаты матчей
Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Рух Львов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
3
Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
2
7
Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Рух Львов
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
3
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
6
43%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
17%
3
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
5
29%
29%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
2
11%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3
Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3
Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0
Результаты матчей
Львов
Рух Львов
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Львов
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
38
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Шахтёр Донецк
|10
|8
|2
|0
|23 - 5
|26
|3.
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23 - 16
|22
|4.
|Александрия
|0:1
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|5.
|Динамо Киев
|1:0
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|6.
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|11
|4
|3
|4
|10 - 14
|15
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|10.
|Металлист-1925
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|11.
|Рух Львов
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|12.
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|15.
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|16.
|Черноморец Од
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Динамо Киев
|1:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Александрия
|0:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|6.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|7.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|15.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заря
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Динамо Киев
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|15.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
Прогнозы на матч Львов 2:1 Рух Львов
Исход игры
Львов
39.7% (46)
Ничья
36.2% (42)
Рух Львов
24.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
27.19% (31)
Меньше
72.81% (83)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (39)
1:0 Львов
19% (22)
2:1 Львов
15.5% (18)
0:1 Рух Львов
12.9% (15)
1:2 Рух Львов
10.3% (12)
2:0 Львов
4.3% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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