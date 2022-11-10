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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Львов
2:1
Конец матча
Рух Львов
0'
1:0
10' Гол
Бугай Владислав
19' Желтая карточка
Васильев Александр Андреевич
30' Желтая карточка
Дидик Роман
2:0
32' Гол
Крушиньский Борис
36' Желтая карточка
Бойко Виталий
47' Желтая карточка
Бойчук Богдан
47' Вторая желтая карточка
Бойчук Богдан
2:1
49' Гол
Де Паула Таллес
53' Желтая карточка
Шишка Михаил
66' Желтая карточка
Бугай Владислав
72' Желтая карточка
Мышенко Богдан
78' Желтая карточка
Грисьо Максим
84' Желтая карточка
Нич Назарий
90' Желтая карточка
Никитюк Андрей
90'+6
31
Ильющенков
Александр
26
Никитюк
Андрей
73
Васильев
Александр
Андреевич
3
Муравский
Назарий
77
Грисьо
Максим
28
Полегенько
Павел
33
Мильченко
Артём
8
Бойко
Виталий
23
Шишка
Михаил
15
Крушиньский
Борис
11
Бугай
Владислав
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
73
Лях
Ростислав
6
Довгий
Алексей
5
Федорчук
Валерий
11
Соломон-Отабор
Вив
30
Де
Паула
Таллес
7
Климчук
Юрий
8
Энобахаре
Брайт
Львов
Рух Львов

История личных встреч

Львов
Рух Львов

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 3 0.27
Бойко Виталий 1 0.09
Васильев Александр Андреевич 1 0.09
Крушиньский Борис 1 0.09
Нич Назарий 1 0.09
Ременяк Артур 1 0.09
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 6 (1) 0.55
Довгий Алексей 3 0.27
Климчук Юрий 1 0.09
Слюсар Денис 1 0.09
Дидик Роман 1 0.09
Marko Sapuha 1 0.09
Бойчук Богдан 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шишка Михаил 3 1
Грисьо Максим 3 1
Васильев Александр Андреевич 4 0
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Муравский Назарий 3 0
Мильченко Артём 3 0
Нич Назарий 3 0
Мышенко Богдан 2 0
Никитюк Андрей 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Бойко Виталий 1 0
Полегенько Павел 1 0
Бугай Владислав 1 0
Якимив Андрей 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Roman 4 1
Слюсар Денис 3 1
Marko Sapuha 3 1
Лях Ростислав 3 0
Дидик Роман 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Де Паула Таллес 2 0
Довгий Алексей 2 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Климчук Юрий 2 0
Белый Максим 1 0
Рунич Василий 1 0
Andriy Kitela 1 0

Результаты матчей

Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Рух Львов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
3
Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

2
7
Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Рух Львов
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
3
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
6
43%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
17%
3
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
5
29%
29%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
2
11%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3
Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3
Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0

Результаты матчей

Львов
Рух Львов

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Львов
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Шахтёр Донецк 10 8 2 0 23 - 5 26
3. Заря 11 7 1 3 23 - 16 22
4. Александрия 0:1 10 6 2 2 17 - 10 20
5. Динамо Киев 1:0 10 6 1 3 16 - 11 19
6. Верес 12 5 2 5 15 - 15 17
7. Колос Ковалёвка 11 4 3 4 10 - 14 15
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 12 4 2 6 13 - 15 14
10. Металлист-1925 11 2 5 4 9 - 16 11
11. Рух Львов 11 3 2 6 13 - 18 11
12. Минай 11 2 3 6 7 - 13 9
13. Кривбасс 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Львов 11 2 3 6 9 - 17 9
15. Ингулец 10 1 4 5 8 - 14 7
16. Черноморец Од 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
4. Динамо Киев 1:0 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Александрия 0:1 5 4 0 1 11 - 5 12
6. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
7. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
9. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
15. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 5 5 0 0 13 - 3 15
3. Заря 7 4 0 3 12 - 9 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 1:0 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
14. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Днепр-1 Довбик Артём 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Львов 39.7% (46)
    X 36.2% (42)
    Рух Львов 24.1% (28)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Львов 2:1 Рух Львов онлайн

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    Прогнозы на матч Львов 2:1 Рух Львов

    Исход игры
    Львов
    39.7% (46)
    Ничья
    36.2% (42)
    Рух Львов
    24.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.19% (31)
    Меньше
    72.81% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (70)
    Нет
    38.6% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (39)
    1:0 Львов
    19% (22)
    2:1 Львов
    15.5% (18)
    0:1 Рух Львов
    12.9% (15)
    1:2 Рух Львов
    10.3% (12)
    2:0 Львов
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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