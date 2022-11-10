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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Динамо Киев
1:0
Второй тайм: 73'
Александрия
0'
1:0
10' Гол
Буяльский Виталий
29' Желтая карточка
Цуриков Андрей
32' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
70' Желтая карточка
Цыганков Виктор
71' Желтая карточка
Ванат Владислав
35
Нещерет
Руслан
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
7
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
66
Бондаренко
Валерий
4
Бабогло
Владислав
29
Цуриков
Андрей
27
Демченко
Александр
37
Рыбалка
Сергей
9
Калитвинцев
Владислав
7
Ковалец
Кирилл
10
Третьяков
Максим
17
Кожушко
Олег
Динамо Киев
Александрия

История личных встреч

Динамо Киев
Александрия

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

25 матчей

72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

68%
28%
4%
17 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
К
0:1
ПЛ
0:2
К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2.46
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1
0.31

Среднее время на гол

90
292

Всего голов

44
28

Голов в среднем за матч

1.76
1.12

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 9 0.9
Ванат Владислав 4 (1) 0.4
Цыганков Виктор 2 (1) 0.2
Тымчик Александр 1 0.1
Сидорчук Сергей 0 0
Караваев Александр 0 0
Беседин Артём 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 4 (1) 0.4
Цуриков Андрей 4 0.4
Рыбалка Сергей 3 (2) 0.3
Калитвинцев Владислав 2 0.2
Демченко Александр 1 0.1
Мирошниченко Денис 1 0.1
Ковалец Кирилл 1 0.1
Волошин Викентий 0 0
Кожушко Олег 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 3 0
Ванат Владислав 3 0
Забарный Илья 1 1
Караваев Александр 2 0
Тымчик Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Сирота Александр 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Гармаш Денис 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Попов Денис II 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Maksym Dyachuk 1 1
Рыбалка Сергей 2 0
Кожушко Олег 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Демченко Александр 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Третьяков Максим 1 0
Авагимян Артур 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Александрия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
2
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

4
9
Динамо Киев
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Александрия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
3
19%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
6
40%
1
6%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3
Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0
Александрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Александрия - Львов 2:0 Александрия - Кривбасс 2:0
Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0

Результаты матчей

Динамо Киев
Александрия

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
6 раз 67%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
7
2
3
6
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Шахтёр Донецк 10 8 2 0 23 - 5 26
3. Заря 11 7 1 3 23 - 16 22
4. Александрия 0:1 10 6 2 2 17 - 10 20
5. Динамо Киев 1:0 10 6 1 3 16 - 11 19
6. Верес 12 5 2 5 15 - 15 17
7. Колос Ковалёвка 11 4 3 4 10 - 14 15
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 12 4 2 6 13 - 15 14
10. Металлист-1925 11 2 5 4 9 - 16 11
11. Рух Львов 11 3 2 6 13 - 18 11
12. Минай 11 2 3 6 7 - 13 9
13. Кривбасс 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Львов 11 2 3 6 9 - 17 9
15. Ингулец 10 1 4 5 8 - 14 7
16. Черноморец Од 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
4. Динамо Киев 1:0 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Александрия 0:1 5 4 0 1 11 - 5 12
6. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
7. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
9. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
15. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 5 5 0 0 13 - 3 15
3. Заря 7 4 0 3 12 - 9 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 1:0 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
14. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Днепр-1 Довбик Артём 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Цуриков Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Буяльский Виталий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Динамо Киев 83.1% (98)
X 15.3% (18)
Александрия 1.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Александрия
3.75
4.40
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Киев 1:0 Александрия онлайн

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Прогнозы на матч Динамо Киев 1:0 Александрия

Исход игры
Динамо Киев
83.1% (98)
Ничья
15.3% (18)
Александрия
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (55)
Меньше
52.59% (61)
Обе команды забьют
Да
55.17% (64)
Нет
44.83% (52)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
35.6% (42)
2:0 Динамо Киев
25.4% (30)
1:0 Динамо Киев
15.3% (18)
1:1 Ничья
10.2% (12)
2:2 Ничья
4.2% (5)
3:1 Динамо Киев
2.5% (3)
3:0 Динамо Киев
1.7% (2)
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