Тур: 13. Стадион: Арена Львов.
0'
4' Желтая карточкаVitaliy Roman
20' Желтая карточкаКлимчук Юрий
1:0
23' ПенальтиКлимчук Юрий
24' Желтая карточкаФедорчук Валерий
31' Желтая карточкаГорин Олег
44' Желтая карточкаНемчанинов Дмитрий
62' Желтая карточкаСлюсар Денис
1:1
63' ГолТрубочкин Иван
67' Желтая карточкаVadym Vitenchuk
90' Желтая карточкаСлюбик Богдан
90'+5
Ход матча
20'
23'
1:0
24'
31'
62'
63'
67'
90'
96
Слюсар
Денис
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Danylo Golub
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Рух Львов
Минай
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|0.5
|Довгий Алексей
|3
|0.25
|Климчук Юрий
|2 (1)
|0.17
|Слюсар Денис
|1
|0.08
|Дидик Роман
|1
|0.08
|Marko Sapuha
|1
|0.08
|Бойчук Богдан
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.17
|Хахлев Алексей
|1
|0.08
|Трубочкин Иван
|1
|0.08
|Кулиев Эльдар
|1
|0.08
|Вишневский Олег
|1
|0.08
|Nazariy Vorobchak
|1
|0.08
|Danylo Golub
|1
|0.08
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Гончар Игорь
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Слюсар Денис
|4
|1
|Marko Sapuha
|3
|1
|Климчук Юрий
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Дидик Роман
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Де Паула Таллес
|2
|0
|Довгий Алексей
|2
|0
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Рунич Василий
|1
|0
|Слюбик Богдан
|1
|0
|Andriy Kitela
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|7
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Трубочкин Иван
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Бандура Александр
|1
|1
|Гончар Игорь
|2
|0
|Danylo Kolesnyk
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Хахлев Алексей
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Минай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
3
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Минай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
3
2
Рух Львов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Минай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
9
5
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
1
9%
3
50%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
6
40%
1
13%
46-60
1
7%
4
50%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
17%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
4
22%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1
Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3
Минай
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1
Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0
Результаты матчей
Рух Львов
Минай
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
23
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28 - 7
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|Александрия
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|4.
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25 - 18
|23
|5.
|Динамо Киев
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|6.
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|8.
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|9.
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Металлист-1925
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Рух Львов
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|12.
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|13.
|Минай
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|14.
|Черноморец Од
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|15.
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Ингулец
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|9.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Черноморец Од
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|16.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Минай
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|16.
|Колос Ковалёвка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|6
Прогнозы на матч Рух Львов 1:1 Минай
Исход игры
Рух Львов
77.4% (96)
Ничья
17.7% (22)
Минай
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.71% (42)
Меньше
65.29% (79)
Обе команды забьют
Да
50.41% (61)
Нет
49.59% (60)
Популярный счёт
1:0 Рух Львов
41.9% (52)
2:1 Рух Львов
29% (36)
1:1 Ничья
15.3% (19)
1:2 Минай
4% (5)
2:0 Рух Львов
4% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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