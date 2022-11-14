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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Рух Львов
1:1
Конец матча
Минай
0'
4' Желтая карточка
Vitaliy Roman
20' Желтая карточка
Климчук Юрий
1:0
23' Пенальти
Климчук Юрий
24' Желтая карточка
Федорчук Валерий
31' Желтая карточка
Горин Олег
44' Желтая карточка
Немчанинов Дмитрий
62' Желтая карточка
Слюсар Денис
1:1
63' Гол
Трубочкин Иван
67' Желтая карточка
Vadym Vitenchuk
90' Желтая карточка
Слюбик Богдан
90'+5
32
Dmitriy
Ledviy
93
Vitaliy
Roman
92
Слюбик
Богдан
96
Слюсар
Денис
73
Лях
Ростислав
5
Федорчук
Валерий
63
Marko
Sapuha
7
Климчук
Юрий
30
Де
Паула
Таллес
11
Соломон-Отабор
Вив
22
Карабин
Ярослав
13
Бандура
Александр
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
23
Немчанинов
Дмитрий
2
Taras
Dmytruk
8
Хахлев
Алексей
44
Vadym
Vitenchuk
17
Nazariy
Vorobchak
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Кулиев
Эльдар
97
Danylo
Kolesnyk
Рух Львов
Минай

История личных встреч

Рух Львов
Минай

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 6 (1) 0.5
Довгий Алексей 3 0.25
Климчук Юрий 2 (1) 0.17
Слюсар Денис 1 0.08
Дидик Роман 1 0.08
Marko Sapuha 1 0.08
Бойчук Богдан 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.17
Хахлев Алексей 1 0.08
Трубочкин Иван 1 0.08
Кулиев Эльдар 1 0.08
Вишневский Олег 1 0.08
Nazariy Vorobchak 1 0.08
Danylo Golub 1 0.08
Немчанинов Дмитрий 0 0
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Roman 5 1
Слюсар Денис 4 1
Marko Sapuha 3 1
Климчук Юрий 3 0
Лях Ростислав 3 0
Дидик Роман 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Де Паула Таллес 2 0
Довгий Алексей 2 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Рунич Василий 1 0
Слюбик Богдан 1 0
Andriy Kitela 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 7 0
Немчанинов Дмитрий 3 0
Трубочкин Иван 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Бандура Александр 1 1
Гончар Игорь 2 0
Danylo Kolesnyk 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Минай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
3
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Минай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
2
Рух Львов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Минай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

9
5

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
1
9%
3
50%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
6
40%
1
13%
46-60
1
7%
4
50%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
17%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
4
22%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1
Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3
Минай
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1
Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0

Результаты матчей

Рух Львов
Минай

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
1
11
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 12 10 2 0 28 - 7 32
2. Шахтёр Донецк 11 8 3 0 25 - 7 27
3. Александрия 11 7 2 2 21 - 14 23
4. Заря 12 7 2 3 25 - 18 23
5. Динамо Киев 11 6 2 3 18 - 12 20
6. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
7. Колос Ковалёвка 12 4 4 4 10 - 14 16
8. Металлист 12 4 3 5 15 - 19 15
9. Ворскла 13 4 3 6 14 - 16 15
10. Металлист-1925 12 3 5 4 11 - 17 14
11. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
12. Кривбасс 12 3 3 6 8 - 13 12
13. Минай 12 2 4 6 8 - 14 10
14. Черноморец Од 12 2 3 7 8 - 17 9
15. Львов 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Ингулец 11 1 4 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
7. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
11. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Черноморец Од 6 1 1 4 4 - 11 4
13. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
16. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Минай 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 7 1 2 4 3 - 8 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
15. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Колос Ковалёвка Милько Вадим 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 124
    Рух Львов 77.4% (96)
    X 17.7% (22)
    Минай 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Рух Львов 1:1 Минай онлайн

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    Прогнозы на матч Рух Львов 1:1 Минай

    Исход игры
    Рух Львов
    77.4% (96)
    Ничья
    17.7% (22)
    Минай
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.71% (42)
    Меньше
    65.29% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    50.41% (61)
    Нет
    49.59% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Рух Львов
    41.9% (52)
    2:1 Рух Львов
    29% (36)
    1:1 Ничья
    15.3% (19)
    1:2 Минай
    4% (5)
    2:0 Рух Львов
    4% (5)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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