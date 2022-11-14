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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Черноморец Од
0:0
Перерыв
Львов
0'
Прогнозы 123
Черноморец Од 51.2% (63)
X 40.7% (50)
Львов 8.1% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Львов
2.43
3.12
3.35
Все Коэффициенты
12
Непогодов
Дмитрий
9
Путря
Илья
29
Белый
Максим
3
Ермаков
Виталий
79
Салюк
Владимир
21
Бобко
Иван
89
Политыло
Сергей
14
Кравченко
Сергей
10
Наумец
Владислав
45
Брагару
Максим
99
Кубемба
Кевин
31
Ильющенков
Александр
28
Полегенько
Павел
3
Муравский
Назарий
26
Никитюк
Андрей
77
Грисьо
Максим
4
Вовкун
Артем
15
Крушиньский
Борис
23
Шишка
Михаил
33
Мильченко
Артём
8
Бойко
Виталий
11
Бугай
Владислав
Черноморец Од
Львов

История личных встреч

Черноморец Од
Львов

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

225
90

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагару Максим 2 0.17
Селин Евгений 1 0.08
Бобко Иван 1 0.08
Манджрекар Джеймс 1 0.08
Путря Илья 1 (1) 0.08
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 3 0.25
Бойко Виталий 1 0.08
Васильев Александр Андреевич 1 0.08
Крушиньский Борис 1 0.08
Нич Назарий 1 0.08
Ременяк Артур 1 0.08
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 1
Кравченко Сергей 2 1
Салюк Владимир 3 0
Непогодов Дмитрий 1 1
Гладкий Александр 2 0
Путря Илья 2 0
Фили Реалдо 2 0
Брагару Максим 2 0
Селин Евгений 1 0
Бадибанга Зигей 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Белый Максим 1 0
Кузык Орест 1 0
Наумец Владислав 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шишка Михаил 3 1
Грисьо Максим 3 1
Васильев Александр Андреевич 4 0
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Муравский Назарий 3 0
Мильченко Артём 3 0
Нич Назарий 3 0
Мышенко Богдан 2 0
Никитюк Андрей 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Бойко Виталий 1 0
Полегенько Павел 1 0
Бугай Владислав 1 0
Якимив Андрей 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Черноморец Од
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

2
3
Черноморец Од
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
4
36%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
50%
3
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
4
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
5
29%
29%
2
11%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1
Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0
Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0
Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1

Результаты матчей

Черноморец Од
Львов

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 12 10 2 0 28 - 7 32
2. Шахтёр Донецк 11 8 3 0 25 - 7 27
3. Александрия 11 7 2 2 21 - 14 23
4. Заря 12 7 2 3 25 - 18 23
5. Динамо Киев 11 6 2 3 18 - 12 20
6. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
7. Колос Ковалёвка 12 4 4 4 10 - 14 16
8. Металлист 0:1 12 4 3 5 15 - 19 15
9. Ворскла 13 4 3 6 14 - 16 15
10. Металлист-1925 12 3 5 4 11 - 17 14
11. Кривбасс 1:0 12 3 3 6 8 - 13 12
12. Рух Львов 11 3 2 6 13 - 18 11
13. Львов 0:0 12 2 4 6 9 - 17 10
14. Минай 11 2 3 6 7 - 13 9
15. Ингулец 11 1 4 6 9 - 16 7
16. Черноморец Од 0:0 12 1 4 7 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
7. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
9. Кривбасс 1:0 5 2 2 1 3 - 2 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 0:1 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Львов 0:0 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Черноморец Од 0:0 6 0 2 4 2 - 11 2
15. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
16. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 0:1 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Львов 0:0 7 1 3 3 3 - 6 6
10. Черноморец Од 0:0 6 1 2 3 4 - 6 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Кривбасс 1:0 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
15. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Колос Ковалёвка Милько Вадим 6
Минай Горин Олег 6
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 123
Черноморец Од 51.2% (63)
X 40.7% (50)
Львов 8.1% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Львов
2.43
3.12
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 0:0 Львов онлайн

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Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Львов

Исход игры
Черноморец Од
51.2% (63)
Ничья
40.7% (50)
Львов
8.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
19.17% (23)
Меньше
80.83% (97)
Обе команды забьют
Да
57.5% (69)
Нет
42.5% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (46)
1:0 Черноморец Од
28.5% (35)
2:1 Черноморец Од
16.3% (20)
0:1 Львов
5.7% (7)
2:0 Черноморец Од
3.3% (4)
0:0 Ничья
3.3% (4)
1:2 Львов
1.6% (2)
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Черноморец Од
Львов
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