Тур: 13. Стадион: Черноморец.
2:0
Конец матча
Ход матча
67'
80'
29
Белый
Максим
21
Бобко
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бобко ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Нич НазарийНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Черноморец Од
Львов
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.4
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
225
90
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагару Максим
|2
|0.17
|Путря Илья
|1 (1)
|0.08
|Селин Евгений
|1
|0.08
|Бобко Иван
|1
|0.08
|Ермаков Виталий
|1
|0.08
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.08
|Войтиховский Максим
|1
|0.08
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|3
|0.25
|Бойко Виталий
|1
|0.08
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.08
|Крушиньский Борис
|1
|0.08
|Нич Назарий
|1
|0.08
|Ременяк Артур
|1
|0.08
|Шишка Михаил
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Мильченко Артём
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|1
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Салюк Владимир
|3
|0
|Непогодов Дмитрий
|1
|1
|Гладкий Александр
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Бадибанга Зигей
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шишка Михаил
|3
|1
|Грисьо Максим
|3
|1
|Васильев Александр Андреевич
|4
|0
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Муравский Назарий
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Мышенко Богдан
|2
|0
|Никитюк Андрей
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Черноморец Од
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Львов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
2
3
Черноморец Од
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Львов
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
50%
3
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
25%
4
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
5
29%
29%
2
10%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
3
18%
5
25%
61-75
5
29%
29%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1
Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0
Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0
Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1
Результаты матчей
Черноморец Од
Львов
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28 - 7
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|Александрия
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|4.
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25 - 18
|23
|5.
|Динамо Киев
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|6.
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|8.
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|9.
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Металлист-1925
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Рух Львов
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|12.
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|13.
|Минай
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|14.
|Черноморец Од
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|15.
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Ингулец
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|9.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Черноморец Од
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|16.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Минай
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|16.
|Колос Ковалёвка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|6
Прогнозы на матч Черноморец Од 2:0 Львов
Исход игры
Черноморец Од
51.2% (63)
Ничья
40.7% (50)
Львов
8.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
19.17% (23)
Меньше
80.83% (97)
Обе команды забьют
Да
57.5% (69)
Нет
42.5% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (46)
1:0 Черноморец Од
28.5% (35)
2:1 Черноморец Од
16.3% (20)
0:1 Львов
5.7% (7)
2:0 Черноморец Од
3.3% (4)
0:0 Ничья
3.3% (4)
1:2 Львов
1.6% (2)
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