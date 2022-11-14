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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Металлист
0:1
Второй тайм: 90+'
Кривбасс
0'
15' Желтая карточка
Якимец Владимир
51' Желтая карточка
Ловрич Драган
54' Желтая карточка
Bogdan Porokh
0:1
73' Гол
Волошин Назар
78' Желтая карточка
Волошин Назар
86' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
99
Костик
Орест
47
Романюк
Юрий
31
Bogdan
Porokh
2
Oleksandr
Mizyuk
22
Клименчук
Егор
8
Панасенко
Сергей
4
Чайковский
Игорь
11
Картушов
Егор
29
Танковский
Вячеслав
12
Yevgen
Pidlepenets
9
Прядун
Максим
23
Сарнавский
Богдан
24
Якимец
Владимир
25
Ловрич
Драган
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Капич
Рифет
44
Банада
Евгений
20
Микитишин
Артур
10
Хомченовский
Дмитрий
19
Волошин
Назар
27
Дебелко
Роман
Металлист
Кривбасс

История личных встреч

Металлист
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
0:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 6 0.5
Yevgen Pidlepenets 2 (1) 0.17
Панасенко Сергей 2 0.17
Каплиенко Александр 2 0.17
Oleksandr Mizyuk 1 0.08
Aleks Chidomere 1 0.08
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.08
Демченко Егор 0 0
Картушов Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 3 0.25
Волошин Назар 3 0.25
Хобленко Алексей 1 (1) 0.08
Капич Рифет 1 (1) 0.08
Татарков Никита 0 0
Якимец Владимир 0 0
Микитишин Артур 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 3 1
Ралюченко Андрей 2 1
Танковский Вячеслав 3 0
Романюк Юрий 3 0
Прядун Максим 1 1
Bogdan Porokh 1 1
Федорив Виталий 2 0
Демченко Егор 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Клименчук Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Костик Орест 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Дибанго Иван 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Стецков Тимур 3 0
Устименко Денис 3 0
Волошин Назар 1 1
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Понедельник Андрей 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Якимец Владимир 1 0
Капич Рифет 1 0

Результаты матчей

Металлист
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5
Металлист
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кривбасс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

8
3
Металлист
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Кривбасс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

10
8

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
4
40%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
4
40%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
50%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
5
42%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
7
39%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Металлист - Металлист-1925 0:0 Заря - Металлист 3:2 Львов - Металлист 1:1 Металлист - Днепр-1 0:1
Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0
Кривбасс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1
Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1

Результаты матчей

Металлист
Кривбасс

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Металлист
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
2
9
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 12 10 2 0 28 - 7 32
2. Шахтёр Донецк 11 8 3 0 25 - 7 27
3. Александрия 11 7 2 2 21 - 14 23
4. Заря 12 7 2 3 25 - 18 23
5. Динамо Киев 11 6 2 3 18 - 12 20
6. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
7. Колос Ковалёвка 12 4 4 4 10 - 14 16
8. Металлист 0:1 12 4 3 5 15 - 19 15
9. Ворскла 13 4 3 6 14 - 16 15
10. Металлист-1925 12 3 5 4 11 - 17 14
11. Кривбасс 1:0 12 3 3 6 8 - 13 12
12. Рух Львов 11 3 2 6 13 - 18 11
13. Львов 0:0 12 2 4 6 9 - 17 10
14. Минай 11 2 3 6 7 - 13 9
15. Ингулец 11 1 4 6 9 - 16 7
16. Черноморец Од 0:0 12 1 4 7 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
7. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
9. Кривбасс 1:0 5 2 2 1 3 - 2 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 0:1 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Львов 0:0 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Черноморец Од 0:0 6 0 2 4 2 - 11 2
15. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
16. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 0:1 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Львов 0:0 7 1 3 3 3 - 6 6
10. Черноморец Од 0:0 6 1 2 3 4 - 6 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Кривбасс 1:0 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
15. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Колос Ковалёвка Милько Вадим 6
Минай Горин Олег 6
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Якимец Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 124
    Металлист 83.9% (104)
    X 13.7% (17)
    Кривбасс 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Металлист
    Ничья
    Кривбасс
    2.52
    3.30
    3.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Металлист 0:1 Кривбасс онлайн

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    Прогнозы на матч Металлист 0:1 Кривбасс

    Исход игры
    Металлист
    83.9% (104)
    Ничья
    13.7% (17)
    Кривбасс
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.19% (45)
    Меньше
    62.81% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    48.76% (59)
    Нет
    51.24% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Металлист
    33.1% (41)
    2:1 Металлист
    32.3% (40)
    2:0 Металлист
    13.7% (17)
    1:1 Ничья
    12.1% (15)
    1:2 Кривбасс
    1.6% (2)
    3:1 Металлист
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Металлист
    Кривбасс
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