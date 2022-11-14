Тур: 13. Стадион: Stadion Avanhard, Uzhgorod.
0'
15' Желтая карточкаЯкимец Владимир
51' Желтая карточкаЛоврич Драган
54' Желтая карточкаBogdan Porokh
0:1
73' ГолВолошин Назар
78' Желтая карточкаВолошин Назар
85' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
90'+4
Ход матча
15'
51'
54'
73'
0:1
78'
99
Костик
Орест
47
Романюк
Юрий
55
Дибанго
Иван
- Основной состав
-
99 Костик ОрестВратарь
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кныш ДанилоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Oleg Ratiy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Металлист
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|6
|0.5
|Yevgen Pidlepenets
|2 (1)
|0.17
|Панасенко Сергей
|2
|0.17
|Каплиенко Александр
|2
|0.17
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.08
|Aleks Chidomere
|1
|0.08
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.08
|Демченко Егор
|0
|0
|Картушов Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелко Роман
|3
|0.25
|Волошин Назар
|3
|0.25
|Капич Рифет
|1 (1)
|0.08
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.08
|Татарков Никита
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Танковский Вячеслав
|4
|0
|Ралюченко Андрей
|2
|1
|Романюк Юрий
|3
|0
|Прядун Максим
|1
|1
|Bogdan Porokh
|1
|1
|Федорив Виталий
|2
|0
|Демченко Егор
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Чайковский Игорь
|1
|0
|Коркишко Дмитрий
|1
|0
|Клименчук Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|2
|1
|Дибанго Иван
|2
|1
|Волошин Назар
|2
|1
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|Банада Евгений
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Устименко Денис
|3
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Понедельник Андрей
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Якимец Владимир
|1
|0
|Капич Рифет
|1
|0
Результаты матчей
Металлист
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
5
Металлист
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кривбасс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
8
3
Металлист
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Кривбасс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
10
8
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
4
40%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
4
40%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
50%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
4
27%
4
44%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
19
12
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
5
42%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
7
37%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Металлист - Металлист-1925 0:0 Заря - Металлист 3:2 Львов - Металлист 1:1 Металлист - Днепр-1 0:1
Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0
Кривбасс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1
Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1
Результаты матчей
Металлист
Кривбасс
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Металлист
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
57
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28 - 7
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|Александрия
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|4.
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25 - 18
|23
|5.
|Динамо Киев
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|6.
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|8.
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|9.
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Металлист-1925
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Рух Львов
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|12.
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|13.
|Минай
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|14.
|Черноморец Од
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|15.
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Ингулец
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|9.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Черноморец Од
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|16.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Минай
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|16.
|Колос Ковалёвка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|6
Прогнозы на матч Металлист 0:1 Кривбасс
Исход игры
Металлист
83.9% (104)
Ничья
13.7% (17)
Кривбасс
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.19% (45)
Меньше
62.81% (76)
Обе команды забьют
Да
48.76% (59)
Нет
51.24% (62)
Популярный счёт
1:0 Металлист
33.1% (41)
2:1 Металлист
32.3% (40)
2:0 Металлист
13.7% (17)
1:1 Ничья
12.1% (15)
1:2 Кривбасс
1.6% (2)
3:1 Металлист
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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