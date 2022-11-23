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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 1. Стадион: .
Днепр-1
 
Оставлена
Александрия
Прогнозы 133
Днепр-1 81.2% (108)
X 12% (16)
Александрия 6.8% (9)
+1
выиграет Днепр-1
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Александрия
1.64
6.00
5.26
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
6
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
18
Бабенко
Руслан
22
Валентин
Рубчинский
34
Танчик
Владимир
8
Пихалёнок
Александр
29
Назаренко
Александр
7
Довбик
Артём
1
Горох
Валентин
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
14
Maksym
Dyachuk
29
Цуриков
Андрей
27
Демченко
Александр
37
Рыбалка
Сергей
10
Третьяков
Максим
7
Ковалец
Кирилл
20
Artem
Shulyanskyi
17
Кожушко
Олег
Днепр-1
Александрия

История личных встреч

Днепр-1
Александрия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
108

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 10 (2) 0.77
Пихалёнок Александр 5 0.38
Гуцуляк Алексей 4 0.31
Адамюк Владимир 3 0.23
Хамаче Янис 2 0.15
Сарапий Эдуард 2 0.15
Громов Артём 1 0.08
Когут Игорь 1 0.08
Логинов Сергей 1 0.08
Валентин Рубчинский 1 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бланко Доминго 0 0
Назаренко Александр 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 5 0.42
Третьяков Максим 4 (1) 0.33
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.33
Калитвинцев Владислав 2 0.17
Мирошниченко Денис 2 0.17
Демченко Александр 1 0.08
Ковалец Кирилл 1 0.08
Костишин Денис 1 0.08
Artem Shulyanskyi 1 0.08
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0
Кожушко Олег 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 4 0
Сваток Александр 3 0
Назаренко Александр 3 0
Сарапий Эдуард 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Довбик Артём 1 0
Когут Игорь 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maksym Dyachuk 2 1
Цуриков Андрей 3 0
Кожушко Олег 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Рыбалка Сергей 2 0
Авагимян Артур 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Демченко Александр 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Третьяков Максим 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Александрия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
4
Днепр-1
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

14
12
Днепр-1
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Александрия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

16
16

Голы по времени матча

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
6
38%
1
13%
61-75
2
13%
4
50%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
5
45%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
5
36%
3
23%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

30
21
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
1
3%
3
14%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
7
23%
1
5%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
6
20%
6
29%
61-75
7
23%
7
33%
76-90

Пропущено

8
19
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
3
38%
7
37%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1
АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0
Александрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Заря - Александрия 4:1 Александрия - Верес 3:2 Динамо Киев - Александрия 3:1 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1
Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Александрия - Львов 2:0 Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0

Результаты матчей

Днепр-1
Александрия

Точный счет

3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
5
1
3
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
4
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
8
4
7
6
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 12 8 3 1 26 - 9 27
3. Заря 13 8 2 3 29 - 19 26
4. Динамо Киев 13 8 2 3 21 - 13 26
5. Александрия 12 7 2 3 22 - 18 23
6. Ворскла 14 5 3 6 16 - 17 18
7. Верес 14 5 2 7 17 - 19 17
8. Металлист-1925 13 4 5 4 13 - 17 17
9. Колос Ковалёвка 13 4 4 5 11 - 16 16
10. Металлист 13 4 3 6 15 - 20 15
11. Минай 13 3 4 6 9 - 14 13
12. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
13. Кривбасс 13 3 3 7 8 - 15 12
14. Ингулец 13 2 4 7 11 - 18 10
15. Черноморец Од 12 2 3 7 8 - 17 9
16. Львов 13 2 3 8 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Заря 5 4 1 0 15 - 8 13
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 6 2 2 2 3 - 4 8
11. Ингулец 6 2 0 4 5 - 7 6
12. Минай 6 1 2 3 3 - 5 5
13. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Черноморец Од 6 1 1 4 4 - 11 4
15. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Верес 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Динамо Киев 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Металлист 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
8. Минай 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
10. Металлист-1925 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Львов 8 1 2 5 3 - 9 5
13. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
15. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 6 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Львов Грисьо Максим 2 4
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Днепр-1 81.2% (108)
X 12% (16)
Александрия 6.8% (9)
+1
выиграет Днепр-1
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Александрия
1.64
6.00
5.26
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Где смотреть матч Днепр-1 - Александрия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Днепр-1 - Александрия

Исход игры
Днепр-1
81.2% (108)
Ничья
12% (16)
Александрия
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.82% (62)
Меньше
51.18% (65)
Обе команды забьют
Да
57.48% (73)
Нет
42.52% (54)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
41.4% (55)
2:0 Днепр-1
19.5% (26)
1:0 Днепр-1
15.8% (21)
1:1 Ничья
9% (12)
0:1 Александрия
3% (4)
3:1 Днепр-1
2.3% (3)
1:2 Александрия
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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Днепр-1
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