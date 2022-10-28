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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Словацко
0:0
Перерыв
Кёльн
0'
Лучшие коэффициенты
Словацко
Ничья
Кёльн
4.00
3.70
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нгуиэн
Филип
27
Томич
Михал
6
Хофманн
Станислав
3
Кадлец
Михал
19
Калабишка
Ян
10
Травник
Михал
28
Даничек
Властимил
20
Гавлик
Марек
11
Петржела
Милан
17
Мигалик
Ондржей
14
Доски
Мерхауз
20
Швебе
Марвин
17
Шиндлер
Кингсли
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
3
Педерсен
Кристиан
8
Гусенбашич
Денис
6
Мартель
Эрик
28
Скири
Эйе
11
Кайнц
Флориан
33
Дитц
Флориан
23
Адамян
Саркис
Словацко
4-3-3
Кёльн
4-4-2

История личных встреч

Словацко
Кёльн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калабишка Ян 3 0.43
Петржела Милан 2 0.29
Райнберк Петр 2 0.29
Синявский Василий 2 0.29
Козак Либор 1 0.14
Томич Михал 1 0.14
Хольцер Даниель 0 0
Когут Михал 0 0
Хофманн Станислав 0 0
Шашинка Ондржей 0 0
Доски Мерхауз 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Деян 2 (1) 0.29
Дитц Флориан 2 0.29
Шиндлер Кингсли 1 0.14
Адамян Саркис 1 0.14
Скири Эйе 1 0.14
Хюберс Тимо 1 0.14
Тиггес Штеффен 1 0.14
Майна Линтон 0 0
Тилманн Ян 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Педерсен Кристиан 0 0
Килиан Лука 0 0

Карточки

Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Травник Михал 4 0
Козак Либор 2 0
Доски Мерхауз 2 0
Хофманн Станислав 1 0
Калабишка Ян 1 0
Синявский Василий 1 0
Нгуиэн Филип 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хектор Йонас 4 0
Скири Эйе 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Шабо Юлиан 0 1
Шиндлер Кингсли 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Любичич Деян 1 0
Майна Линтон 1 0
Килиан Лука 1 0
Мартель Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
1
11%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
3
33%
3
38%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словацко
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Словацко - Теплице 2:1 Словацко - Варнсдорф 6:0 Баник Острава - Словацко 3:1 Ницца - Словацко 1:2
Словацко - Богемианс-1905 2:4 Словацко - Ницца 0:1 Фастав Злин - Словацко 0:2 Словацко - Яблонец 0:2 Кёльн - Словацко 4:2 Млада Болеслав - Словацко 1:1 Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0
Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2
Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
2. Партизан Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
3. Кёльн 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
4. Словацко 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
2. Партизан Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Кёльн 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Словацко 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Партизан Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Словацко 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Кёльн 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
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Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Бургер Ваутер 6
Юргорден Шуллер Расмус 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Кайнц с углового направил мяч во вратарскую, где на выходе спокойно сыграл голкипер "Словацко".
  • 44'
    Подачу Кайнца с левого фланга прерывает защитник, мяч улетает на угловой. По корнерам "Кёльн" вышел вперед - 3:4.
  • Штанга
    42'
    Вот и первый момент! После навеса с правого фланга Доски на дальней штанге опередил Килиана и пробил головой с острого угла, но попал в стойку!
  • 41'
    Штрафной на левом фланге хозяева разыграли неудачно, но вернули себе владение на чужой половине, однако подача с левого фланга головы партнера не нашла.
  • Угловой
    39'
    После навеса с углового Килиан головой направил мяч во вратарскую, где Нгуиэн сыграл кулаками, а Дитц при этом сфолил против голкипера.
  • 38'
    Равный первый тайм мы наблюдаем сегодня, при этом голевых моментов команды по-прежнему создать не могут.
  • Угловой
    36'
    Теперь уже хозяева отвечают своим угловым, Петржела подает с правого фланга, Хофманн скидывает мяч на дальнюю штангу, но оборона "Кёльна" обстановку разряжает.
  • Угловой
    34'
    После розыгрыша углового Кайнц исполнил подачу в штрафную, Адамян подрезал мяч в створ ворот, но проблем у Нгуиэна не возникло.
  • 33'
    Калабишка запустил довольно рискованный парашютик в створ своих ворот, однако Нгуиэн не дремал и поймал мяч.
  • 31'
    По-прежнему в режиме разведки проходит встреча, не собираются раскрываться и рисковать соперники, хотя турнирная ситуация вроде бы обязывает делать это.
  • 30'
    Петржела с правого фланга грузит мяч в штрафную, однако Килиан головой выносит снаряд подальше.
  • 29'
    Атака гостей завершается попыткой удара в исполнении Адамяна - Хофманн встает на пути мяча.
  • Офсайд
    27'
    Калабишка после заброса из глубины играет на опережение и бьет слёта рядом со штангой, но офсайда игрок хозяев избежать не сумел.
  • 25'
    Педерсен из-за боковой посылает мяч в штрафную хозяев, но защитники "Словацко" легко обстановку разряжают.
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    • Офсайд
      24'
      Позиционная атака "Словацко" завершается попаданием Травника в офсайд, лайнсмен не дремал.
    • 23'
      61 процент игрового времени мячом владеют футболисты немецкого клуба, но придумать что-то впереди им практически не удается.
    • 21'
      Организуют хозяева поля прессинг у чужой штрафной площади, но футболисты "Кёльна" спокойно его разбили.
    • Фол, нарушение
      19'
      Многовато нарушений правил в центре поля допускают соперники, грубости нет никакой, но на темпе игры это серьезно сказывается.
    • 17'
      Кайнц со штрафного из центральной зоны исполняет заброс в гущу игроков, верховая борьба остается за защитниками чешского клуба.
    • 16'
      Теперь Хусейнбашич пытался угрожать воротам из пределов штрафной площади, но снова защитники "Словацко" встают на пути мяча.
    • 15'
      Кайнц выбирается на ударную позицию перед штрафной соперника и пробивает метров с 25, однако мяч попадает в Даничека.
    • Угловой
      13'
      Неудачно разыграли угловой хозяева поля, но быструю контратаку сорвал Петржела, притом карточки избежав.
    • Угловой
      12'
      Подачу с углового с правого фланга в исполнении Петржелы гости читают уверенно, однако в дальнейшем чехам удается заработать еще один корнер.
    • 11'
      Позиционная атака хозяев завершается подачей с левого фланга, с которой "Кёльн" справился. Дальше "Словацко" получает право на угловой.
    • 10'
      Пока больше владеют мячом футболисты "Кёльна", но преодолеть средний блок "Словацко" немцам не удается, да и не особо они форсируют события.
    • 9'
      В первом круге "Кёльн" дома обыграл чешский коллектив со счётом 4:2, да и сегодня считается фаворитом. Вчера за несколько минут гости успели нанести один удар по воротам соперника.
    • Первый тайм начался
      8'
      Возобновляется у нас игра в Угерске-Градиште с аута в начале восьмой минуты
    • До матча
    • Между тем, эта встреча приобретает решающее значение в группе D - "Ницца" вчера обыграла "Партизан" со счётом 2:1, теперь у французов и сербов по 8 очков, а "Словацко" и "Кёльн" имеют по 4 балла. Проигравший сегодня лишается шансов на выход из группы, ничья оставит обоим шансы только в случае успеха в последнем туре.
    • Напомним, что вчера сыграть полноценный матч не удалось из-за густого тумана - сначала встреча была отложена, затем команды вышли, но, проведя на поле несколько минут, вновь ушли по решению главного арбитра Георгия Круашвили.
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в доигровке матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций "Словацко" принимает "Кëльн". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
      • Лучшие коэффициенты
      Словацко
      Ничья
      Кёльн
      4.00
      3.70
      3.60
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Кёльн
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