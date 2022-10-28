Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Кайнц с углового направил мяч во вратарскую, где на выходе спокойно сыграл голкипер "Словацко".

44' Подачу Кайнца с левого фланга прерывает защитник, мяч улетает на угловой. По корнерам "Кёльн" вышел вперед - 3:4.

42' Вот и первый момент! После навеса с правого фланга Доски на дальней штанге опередил Килиана и пробил головой с острого угла, но попал в стойку!

41' Штрафной на левом фланге хозяева разыграли неудачно, но вернули себе владение на чужой половине, однако подача с левого фланга головы партнера не нашла.

39' После навеса с углового Килиан головой направил мяч во вратарскую, где Нгуиэн сыграл кулаками, а Дитц при этом сфолил против голкипера.