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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Словацко
 
Позже
Кёльн
Лучшие коэффициенты
Словацко
Ничья
Кёльн
4.00
3.70
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нгуиэн
Филип
27
Томич
Михал
6
Хофманн
Станислав
3
Кадлец
Михал
19
Калабишка
Ян
10
Травник
Михал
28
Даничек
Властимил
20
Гавлик
Марек
11
Петржела
Милан
17
Мигалик
Ондржей
14
Доски
Мерхауз
20
Швебе
Марвин
17
Шиндлер
Кингсли
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
3
Педерсен
Кристиан
8
Гусенбашич
Денис
6
Мартель
Эрик
28
Скири
Эйе
11
Кайнц
Флориан
33
Дитц
Флориан
23
Адамян
Саркис
Словацко
4-3-3
Кёльн
4-4-2

История личных встреч

Словацко
Кёльн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калабишка Ян 3 0.5
Петржела Милан 2 0.33
Райнберк Петр 2 0.33
Синявский Василий 2 0.33
Козак Либор 1 0.17
Томич Михал 1 0.17
Хольцер Даниель 0 0
Когут Михал 0 0
Хофманн Станислав 0 0
Шашинка Ондржей 0 0
Доски Мерхауз 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Деян 2 (1) 0.33
Дитц Флориан 2 0.33
Шиндлер Кингсли 1 0.17
Адамян Саркис 1 0.17
Скири Эйе 1 0.17
Хюберс Тимо 1 0.17
Тиггес Штеффен 1 0.17
Майна Линтон 0 0
Тилманн Ян 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Педерсен Кристиан 0 0
Килиан Лука 0 0

Карточки

Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Травник Михал 4 0
Козак Либор 2 0
Доски Мерхауз 2 0
Хофманн Станислав 1 0
Калабишка Ян 1 0
Синявский Василий 1 0
Нгуиэн Филип 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хектор Йонас 4 0
Скири Эйе 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Шабо Юлиан 0 1
Шиндлер Кингсли 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Любичич Деян 1 0
Майна Линтон 1 0
Килиан Лука 1 0
Мартель Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
1
11%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
3
33%
3
38%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словацко
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Словацко - Теплице 2:1 Словацко - Варнсдорф 6:0 Баник Острава - Словацко 3:1 Ницца - Словацко 1:2
Словацко - Богемианс-1905 2:4 Словацко - Ницца 0:1 Фастав Злин - Словацко 0:2 Словацко - Яблонец 0:2 Кёльн - Словацко 4:2 Млада Болеслав - Словацко 1:1 Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0
Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2
Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
2. Партизан Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
3. Кёльн Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
4. Словацко Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
2. Партизан Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Кёльн Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Словацко Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Партизан Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Словацко Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Кёльн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Бургер Ваутер 6
Юргорден Шуллер Расмус 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словацко - Кёльн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2022, осталось 1 час 56 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Словацко
    Ничья
    Кёльн
    4.00
    3.70
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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