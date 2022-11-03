Тур: 35.
4:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолРони III
22' Желтая карточкаДанило
23' Желтая карточкаТити
2:0
32' ГолДуду
33' Желтая карточкаСкарпа Густаво
3:0
48' ГолРони III
4:0
64' ГолEndrick
90' Желтая карточкаРафаэл Жозе
90'+1
Ход матча
15'
1:0
22'
23'
32'
2:0
33'
46'
83'
90'
7
Дуду
X
10
Рони
III
16
Endrick
2
Tinga
I
4
Тити
88
Саша
Лукас
11
Romarinho3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIПолузащитник
-
16 EndrickНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бруно ТабатаПолузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Нападающий
-
29 Наварро РафаНападающий
-
-
36 Vanderlan
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Romarinho3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
3
0.25
Среднее время на гол
30
360
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
157
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|12
|0.34
|Гомес Густаво
|9 (1)
|0.26
|Скарпа Густаво
|7 (3)
|0.2
|Дуду X
|7
|0.2
|Рафаэл Жозе
|4
|0.11
|Вейга Рафаэль
|3 (2)
|0.09
|Мурило Серкейра
|3
|0.09
|Майке Роша
|3
|0.09
|Miguel Merentiel
|2
|0.06
|Endrick
|2
|0.06
|Менино Габриэль
|2
|0.06
|Верон Габриэл
|1
|0.03
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|1
|0.03
|Vanderlan
|1
|0.03
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.03
|Лопес Брено
|1
|0.03
|Атуэста Эдуард
|1
|0.03
|Роша Маркос
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Бруно Табата
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Наварро Рафа
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|6
|0.17
|Тьяго Гальярдо
|5
|0.14
|Robson IV
|4
|0.11
|Picachu
|4 (1)
|0.11
|Juninho Capixaba
|3
|0.09
|Romarinho3
|3
|0.09
|Эркулес
|3
|0.09
|Роша Педро
|2
|0.06
|Emanuel Britez
|1
|0.03
|Lucas Crispim
|1
|0.03
|Саша Лукас
|1
|0.03
|Jose Welison
|1
|0.03
|Александр Кайо
|1
|0.03
|Habraao
|1
|0.03
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Tinga I
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Отеро Ромуло
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэл Жозе
|11
|1
|Гомес Густаво
|8
|0
|Мурило Серкейра
|7
|0
|Данило Ларанжера
|5
|1
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Менино Габриэль
|3
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Рони III
|3
|0
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Лопес Брено
|2
|0
|Дуду X
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Ломба Марсело
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
|Gustavo Garcia
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|7
|1
|Juninho Capixaba
|7
|0
|Robson IV
|6
|0
|Romarinho3
|4
|1
|Тьяго Гальярдо
|5
|0
|Ronald
|5
|0
|Jose Welison
|4
|0
|Lucas Crispim
|4
|0
|Лима Лукас III
|4
|0
|Marcelo Conceicao
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Picachu
|3
|0
|Tinga I
|3
|0
|Александр Кайо
|1
|1
|Тити
|2
|0
|Fernando Miguel
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Форталеза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
12
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Форталеза
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
24
16
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
29% (10)
37% (13)
Форталеза
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
57% (20)
34% (12)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
29
28
Голы по времени матча
Забито
38
21
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
6
16%
4
19%
1-15
6
16%
4
19%
16-30
8
21%
4
19%
31-45
5
13%
3
14%
46-60
5
13%
2
10%
61-75
8
21%
4
19%
76-90
Пропущено
10
25
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
10%
3
12%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
8
32%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
4
40%
10
40%
76-90
Забито
24
17
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
5
21%
3
18%
46-60
5
21%
6
35%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
62
38
28 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 19
6 Не забивали 9
8
13%
6
16%
1-15
8
13%
5
13%
16-30
12
19%
6
16%
31-45
10
16%
6
16%
46-60
10
16%
8
21%
61-75
14
23%
7
18%
76-90
Пропущено
23
37
12 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
1
4%
5
14%
1-15
5
22%
1
3%
16-30
6
26%
12
32%
31-45
2
9%
5
14%
46-60
4
17%
3
8%
61-75
5
22%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Аваи 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Форталеза
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Форталеза - Барранкилья 1:0 Форталеза - Бояка Чико 0:2 Форталеза - Коритиба Парана 3:1 Бояка Чико - Форталеза 0:0
Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Барранкилья - Форталеза 0:1 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:2 Форталеза - Аваи 2:0 Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза
Точный счет
4:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 22%
1
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
12 раз 67%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
2
9 раз 26%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
4 раза 11%
1
18 раз 51%
0
9 раз 26%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
107
117
413
711
314
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
162
89
414
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
305
Больше Меньше
269
1916
827
1025
332
431
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|35
|22
|11
|2
|63 - 22
|77
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|35
|17
|13
|5
|52 - 31
|64
|3.
|Фламенго
|35
|18
|7
|10
|57 - 34
|61
|4.
|Флуминенсе
|35
|18
|7
|10
|56 - 40
|61
|5.
|Коринтианс
|35
|17
|10
|8
|41 - 33
|61
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|15
|9
|11
|44 - 45
|54
|7.
|Атлетико Минейро
|35
|13
|13
|9
|41 - 35
|52
|8.
|Сан-Паулу
|35
|12
|15
|8
|50 - 38
|51
|9.
|Америка Минейро
|35
|14
|7
|14
|34 - 36
|49
|10.
|Форталеза
|35
|13
|9
|13
|37 - 38
|48
|11.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|35
|13
|8
|14
|36 - 40
|47
|12.
|Сантос
|35
|12
|10
|13
|43 - 35
|46
|13.
|Ред Булл Брагантино
|35
|11
|11
|13
|48 - 48
|44
|14.
|Гойяс
|35
|10
|13
|12
|39 - 46
|43
|15.
|Коритиба Парана
|35
|11
|5
|19
|35 - 56
|38
|16.
|Куяба
|35
|9
|10
|16
|28 - 37
|37
|17.
|Сеара
|35
|6
|16
|13
|30 - 37
|34
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|8
|9
|18
|36 - 54
|33
|19.
|Аваи
|35
|7
|7
|21
|29 - 58
|28
|20.
|Жувентуде
|35
|3
|12
|20
|26 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|12
|4
|2
|37 - 11
|40
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|11
|5
|1
|35 - 14
|38
|3.
|Коринтианс
|17
|11
|4
|2
|23 - 10
|37
|4.
|Фламенго
|18
|11
|3
|4
|36 - 13
|36
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|10
|6
|2
|28 - 17
|36
|6.
|Флуминенсе
|17
|10
|3
|4
|33 - 19
|33
|7.
|Коритиба Парана
|17
|10
|3
|4
|22 - 14
|33
|8.
|Америка Минейро
|18
|9
|3
|6
|21 - 17
|30
|9.
|Сан-Паулу
|18
|8
|6
|4
|32 - 20
|30
|10.
|Ред Булл Брагантино
|17
|8
|5
|4
|28 - 18
|29
|11.
|Сантос
|17
|8
|4
|5
|27 - 16
|28
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|7
|5
|5
|22 - 16
|26
|13.
|Форталеза
|17
|6
|7
|4
|17 - 12
|25
|14.
|Гойяс
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|16.
|Аваи
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|17.
|Куяба
|17
|5
|7
|5
|14 - 13
|22
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|5
|4
|9
|15 - 19
|19
|19.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|8
|8
|16 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|7
|0
|26 - 11
|37
|2.
|Флуминенсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|6
|8
|4
|17 - 17
|26
|5.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|8
|4
|19 - 19
|26
|6.
|Фламенго
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|7.
|Коринтианс
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|8.
|Форталеза
|18
|7
|2
|9
|20 - 26
|23
|9.
|Сан-Паулу
|17
|4
|9
|4
|18 - 18
|21
|10.
|Гойяс
|18
|5
|5
|8
|20 - 28
|20
|11.
|Америка Минейро
|17
|5
|4
|8
|13 - 19
|19
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|3
|9
|16 - 28
|18
|13.
|Сантос
|18
|4
|6
|8
|16 - 19
|18
|14.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|14 - 16
|17
|15.
|Куяба
|18
|4
|3
|11
|14 - 24
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|18
|3
|6
|9
|20 - 30
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|2
|5
|10
|15 - 32
|11
|18.
|Жувентуде
|17
|1
|4
|12
|10 - 37
|7
|19.
|Аваи
|17
|1
|3
|13
|7 - 32
|6
|20.
|Коритиба Парана
|18
|1
|2
|15
|13 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|21 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|12 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рафаэл Жозе
|1 11
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11