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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 35.
Палмейрас Сан-Паулу
4:0
Конец матча
Форталеза
0'
1:0
15' Гол
Рони III
22' Желтая карточка
Данило
23' Желтая карточка
Тити
2:0
32' Гол
Дуду
33' Желтая карточка
Скарпа Густаво
3:0
48' Гол
Рони III
4:0
64' Гол
Endrick
90' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
90'+1
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
7
Дуду
X
14
Скарпа
Густаво
10
Рони
III
16
Endrick
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
88
Саша
Лукас
8
Александр
Кайо
7
Robson
IV
10
Lucas
Crispim
11
Romarinho3
91
Тьяго
Гальярдо
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
0.25

Среднее время на гол

30
360

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
157

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 12 0.34
Гомес Густаво 9 (1) 0.26
Скарпа Густаво 7 (3) 0.2
Дуду X 7 0.2
Рафаэл Жозе 4 0.11
Вейга Рафаэль 3 (2) 0.09
Мурило Серкейра 3 0.09
Майке Роша 3 0.09
Miguel Merentiel 2 0.06
Endrick 2 0.06
Менино Габриэль 2 0.06
Верон Габриэл 1 0.03
Данило Ларанжера 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Vanderlan 1 0.03
Лопес Хосе Мануэль 1 0.03
Лопес Брено 1 0.03
Атуэста Эдуард 1 0.03
Роша Маркос 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Бруно Табата 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Наварро Рафа 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 6 0.17
Тьяго Гальярдо 5 0.14
Robson IV 4 0.11
Picachu 4 (1) 0.11
Juninho Capixaba 3 0.09
Romarinho3 3 0.09
Эркулес 3 0.09
Роша Педро 2 0.06
Emanuel Britez 1 0.03
Lucas Crispim 1 0.03
Саша Лукас 1 0.03
Jose Welison 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Habraao 1 0.03
Ромеро Сильвио 0 0
Tinga I 0 0
Лима Лукас III 0 0
Отеро Ромуло 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэл Жозе 11 1
Гомес Густаво 8 0
Мурило Серкейра 7 0
Данило Ларанжера 5 1
Пикерес Хоакин 5 0
Менино Габриэль 3 1
Роша Маркос 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Рони III 3 0
Атуэста Эдуард 3 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Лопес Брено 2 0
Дуду X 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Ломба Марсело 1 0
Майке Роша 1 0
Жорже Марко 1 0
Vanderlan 1 0
Gustavo Garcia 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 7 1
Juninho Capixaba 7 0
Robson IV 6 0
Romarinho3 4 1
Тьяго Гальярдо 5 0
Ronald 5 0
Jose Welison 4 0
Lucas Crispim 4 0
Лима Лукас III 4 0
Marcelo Conceicao 4 0
Фелипе 2 1
Picachu 3 0
Tinga I 3 0
Александр Кайо 1 1
Тити 2 0
Fernando Miguel 2 0
Саша Лукас 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Emanuel Britez 1 0
Роша Педро 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Форталеза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
12
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Форталеза
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

24
16
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
29% (10)
37% (13)
Форталеза
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
57% (20)
34% (12)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

29
28

Голы по времени матча

Забито

38
21
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
6
16%
4
19%
1-15
6
16%
4
19%
16-30
8
21%
4
19%
31-45
5
13%
3
14%
46-60
5
13%
2
10%
61-75
8
21%
4
19%
76-90

Пропущено

10
25
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
10%
3
12%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
8
32%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
4
40%
10
40%
76-90

Забито

24
17
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
5
21%
3
18%
46-60
5
21%
6
35%
61-75
6
25%
3
18%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

62
38
28 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 19
6 Не забивали 9
8
13%
6
16%
1-15
8
13%
5
13%
16-30
12
19%
6
16%
31-45
10
16%
6
16%
46-60
10
16%
8
21%
61-75
14
23%
7
18%
76-90

Пропущено

23
37
12 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
1
4%
5
14%
1-15
5
22%
1
3%
16-30
6
26%
12
32%
31-45
2
9%
5
14%
46-60
4
17%
3
8%
61-75
5
22%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Аваи 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Форталеза
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Форталеза - Барранкилья 1:0 Форталеза - Бояка Чико 0:2 Форталеза - Коритиба Парана 3:1 Бояка Чико - Форталеза 0:0
Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Барранкилья - Форталеза 0:1 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:2 Форталеза - Аваи 2:0 Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза

Точный счет

4:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 22%
1
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
12 раз 67%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
2
9 раз 26%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
4 раза 11%
1
18 раз 51%
0
9 раз 26%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
7
11
7
1.5
4
13
7
11
2.5
3
14
4
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
2
8
9
1.5
4
14
3
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
26
9
19
16
1.5
8
27
10
25
2.5
3
32
4
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 35 22 11 2 63 - 22 77
2. Интернасьонал Порту Алегре 35 17 13 5 52 - 31 64
3. Фламенго 35 18 7 10 57 - 34 61
4. Флуминенсе 35 18 7 10 56 - 40 61
5. Коринтианс 35 17 10 8 41 - 33 61
6. Атлетико Паранаэнсе 35 15 9 11 44 - 45 54
7. Атлетико Минейро 35 13 13 9 41 - 35 52
8. Сан-Паулу 35 12 15 8 50 - 38 51
9. Америка Минейро 35 14 7 14 34 - 36 49
10. Форталеза 35 13 9 13 37 - 38 48
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 35 13 8 14 36 - 40 47
12. Сантос 35 12 10 13 43 - 35 46
13. Ред Булл Брагантино 35 11 11 13 48 - 48 44
14. Гойяс 35 10 13 12 39 - 46 43
15. Коритиба Парана 35 11 5 19 35 - 56 38
16. Куяба 35 9 10 16 28 - 37 37
17. Сеара 35 6 16 13 30 - 37 34
18. Атлетико Гойяненсе 35 8 9 18 36 - 54 33
19. Аваи 35 7 7 21 29 - 58 28
20. Жувентуде 35 3 12 20 26 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 18 12 4 2 37 - 11 40
2. Интернасьонал Порту Алегре 17 11 5 1 35 - 14 38
3. Коринтианс 17 11 4 2 23 - 10 37
4. Фламенго 18 11 3 4 36 - 13 36
5. Атлетико Паранаэнсе 18 10 6 2 28 - 17 36
6. Флуминенсе 17 10 3 4 33 - 19 33
7. Коритиба Парана 17 10 3 4 22 - 14 33
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 18 8 6 4 32 - 20 30
10. Ред Булл Брагантино 17 8 5 4 28 - 18 29
11. Сантос 17 8 4 5 27 - 16 28
12. Атлетико Минейро 17 7 5 5 22 - 16 26
13. Форталеза 17 6 7 4 17 - 12 25
14. Гойяс 17 5 8 4 19 - 18 23
15. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 21 - 22 22
16. Аваи 18 6 4 8 22 - 26 22
17. Куяба 17 5 7 5 14 - 13 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 18 2 8 8 16 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
4. Интернасьонал Порту Алегре 18 6 8 4 17 - 17 26
5. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
6. Фламенго 17 7 4 6 21 - 21 25
7. Коринтианс 18 6 6 6 18 - 23 24
8. Форталеза 18 7 2 9 20 - 26 23
9. Сан-Паулу 17 4 9 4 18 - 18 21
10. Гойяс 18 5 5 8 20 - 28 20
11. Америка Минейро 17 5 4 8 13 - 19 19
12. Атлетико Паранаэнсе 17 5 3 9 16 - 28 18
13. Сантос 18 4 6 8 16 - 19 18
14. Сеара 17 3 8 6 14 - 16 17
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 18 3 6 9 20 - 30 15
17. Атлетико Гойяненсе 17 2 5 10 15 - 32 11
18. Жувентуде 17 1 4 12 10 - 37 7
19. Аваи 17 1 3 13 7 - 32 6
20. Коритиба Парана 18 1 2 15 13 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 21 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Ричардсон 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Рафаэл Жозе 1 11
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Скарпа Густаво получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Дуду X бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Тити получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Данило получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Рони III бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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