Стадион: Oester Hus Arena.
0:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаСодаль Ларс-Эрик
77' Желтая карточкаKristoffer Hey
0:1
82' ГолEric Taylor
90'+5
Ход матча
43'
77'
82'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
21
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Tord Flolid
-
-
16 Arne Ravndal
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Герсон ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
История личных встреч
Санднес
Конгсвингер
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1.13
Среднее время на гол
73
80
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.88
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.41
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
63
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брюне - Санднес 0:2 Санднес - Стабек 2:2 Конгсвингер - Санднес 3:1 Санднес - Гроруд 2:4
Ранхейм - Санднес 1:2 Санднес - Бранн 0:3 Фредрикстад - Санднес 1:2 Санднес - Старт 3:5 Мьёндален - Санднес 4:1 Санднес - Стйордалс Блинк 0:0 КФУМ - Санднес 3:2 Санднес - Скейд 0:0 Санднес - Согндаль 6:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - Осане 6:0 Старт - Санднес 1:2 Санднес - Ранхейм 3:2 Гроруд - Санднес 1:3 Санднес - Рёуфосс 1:4 Санднес - Русенборг 0:2
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2
Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1