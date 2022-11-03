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  3. Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи: 1/8 финала
Стадион: .
Санднес
0:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
43' Желтая карточка
Содаль Ларс-Эрик
77' Желтая карточка
Kristoffer Hey
0:1
82' Гол
Eric Taylor
90'+5

Ход матча

26'
Matias Belli Moldskred
Таддесе Хоренус
 
43'
Содаль Ларс-Эрик
 
62'
 
Eric Taylor
Adem Gueven
75'
 
Ludvig Langrekken
Брингакер Матиас
77'
Kristoffer Hey
 
79'
Хейланн Томми
Рамсланн Мартин
 
79'
Sander Ringberg
Содаль Ларс-Эрик
 
82'
0:1
Eric Taylor
85'
Markus Aanesland
Herman Kleppa
 
85'
Christian Landu Landu
Kristoffer Hey
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Фальк
Аслак
3
Espen
Hammer
Berger
14
Торбьерн
Эггем
4
Kristoffer
Hey
2
Herman
Kleppa
21
Anders
Hiim
22
Таддесе
Хоренус
5
Содаль
Ларс-Эрик
17
Ingvald
Halgunset
29
Рамсланн
Мартин
9
Jostein
Ekeland
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
19
Kristian
Jahr
2
Trace
Murray
27
Martin
Andre
Sjoelstad
23
Martin
Tangen
Vinjor
10
Герсон
Ларс
6
Harald
Holter
8
Martin
Hoel
Andersen
26
Брингакер
Матиас
9
Adem
Gueven
Санднес
5-3-2
Конгсвингер
4-4-2

История личных встреч

Санднес
Конгсвингер

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
4:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
6:0
ПД
0:3
ПД
0:3
ПД
2:3
Т(
0:2
ПД
1:1
ПД
1:2
А
1:0
А
3:1
А
1:2
А
0:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1.13

Среднее время на гол

73
80

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.88
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
63

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брюне - Санднес 0:2 Санднес - Стабек 2:2 Конгсвингер - Санднес 3:1 Санднес - Гроруд 2:4
Ранхейм - Санднес 1:2 Санднес - Бранн 0:3 Фредрикстад - Санднес 1:2 Санднес - Старт 3:5 Мьёндален - Санднес 4:1 Санднес - Стйордалс Блинк 0:0 КФУМ - Санднес 3:2 Санднес - Скейд 0:0 Санднес - Согндаль 6:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - Осане 6:0 Старт - Санднес 1:2 Санднес - Ранхейм 3:2 Гроруд - Санднес 1:3 Санднес - Рёуфосс 1:4 Санднес - Русенборг 0:2
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2
Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1
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