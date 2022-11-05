Стадион: Bjoennes stadion.
0'
28' Желтая карточкаMathias Johansen
0:1
61' ГолErik Nordengen
1:1
79' ГолMathias Johansen
1:2
83' ГолБудусон Джонни
85' Желтая карточкаErik Nordengen
88' Желтая карточкаSander Marthinussen
90'+4
Ход матча
28'
61'
0:1
79'
1:1
83'
1:2
85'
22
Расе
Эдвард
11
Торп
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Расе ЭдвардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Торп МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Roger Risholt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ulrich NessПолузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Hayder Altai
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Арендал
Скейд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Арендал
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Скейд - Арендал 6:0 Улленсакер-Киса - Арендал 0:3 Арендал - Улленсакер-Киса 0:1 Оддс Баллклубб-2 - Арендал 1:5
Арендал - Эгерсунд 1:0 Вард Хёугесунн - Арендал 0:2 Арендал - Квик-Халден 5:4 Сутра - Арендал 1:2 Арендал - Флеккерёй 1:0 Стрёммен - Арендал 5:0 Арендал - Мосс 4:0 Арендал - Уллерн 1:0 Арендал - Эрн-Хортен 3:2 Стол Йорпеланн - Арендал 2:6 Арендал - Нутодден 2:0 Флеккерёй - Арендал 3:1 Эрн-Хортен - Арендал 8:1 Арендал - Старт 2:3 Арендал - Стрёммен 2:0 Мосс - Арендал 0:1
Скейд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0
Скейд - Старт 3:2 Брюне - Скейд 0:3 Скейд - Фредрикстад 3:3 Мьёндален - Скейд 1:0 Согндаль - Скейд 0:1 Скейд - КФУМ 1:5 Гроруд - Скейд 1:1 Скейд - Осане 2:0 Санднес - Скейд 0:0 Скейд - Ранхейм 1:0 Стабек - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 2:2 Осане - Скейд 3:2 Скейд - Брюне 1:2 Ранхейм - Скейд 4:0 Скейд - Гроруд 3:2