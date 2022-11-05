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  3. Норвегия: Первый дивизион: Квалификация: Финал
Стадион: .
Арендал
1:2
Конец матча
Скейд
0'
28' Желтая карточка
Mathias Johansen
0:1
61' Гол
Erik Nordengen
1:1
79' Гол
Mathias Johansen
1:2
83' Гол
Будусон Джонни
85' Желтая карточка
Erik Nordengen
88' Желтая карточка
Sander Marthinussen
90'+4
1
Jonathan
Strand
Byttingsvik
2
Jonas
Fredriksen
4
Берган
Вегар
22
Расе
Эдвард
25
Энглунд
Тобиас
18
Sander
Marthinussen
11
Торп
Мартин
10
Sebastian
Remme
Berge
8
Rasmus
Lynge
Christensen
29
Лилле-Лово
Сандер
20
Mathias
Johansen
1
Lars
Kvarekvaal
29
Боянг
Сулайман
14
Стейринг
Пер-Магнус
4
Fredrik
Tobias
Berglie
11
David
Hickson
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
20
Ulrich
Ness
39
Bendik
Rise
33
Kristoffer
Hoven
16
Эффьом
Максвелл
44
Simen
Kvia-Egeskog
Арендал
4-3-1-2
Скейд
4-3-3

История личных встреч

Арендал
Скейд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
6:0
ВД
2:2
ВД
1:2
ВД
1:0
ВД
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Арендал
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Скейд - Арендал 6:0 Улленсакер-Киса - Арендал 0:3 Арендал - Улленсакер-Киса 0:1 Оддс Баллклубб-2 - Арендал 1:5
Арендал - Эгерсунд 1:0 Вард Хёугесунн - Арендал 0:2 Арендал - Квик-Халден 5:4 Сутра - Арендал 1:2 Арендал - Флеккерёй 1:0 Стрёммен - Арендал 5:0 Арендал - Мосс 4:0 Арендал - Уллерн 1:0 Арендал - Эрн-Хортен 3:2 Стол Йорпеланн - Арендал 2:6 Арендал - Нутодден 2:0 Флеккерёй - Арендал 3:1 Эрн-Хортен - Арендал 8:1 Арендал - Старт 2:3 Арендал - Стрёммен 2:0 Мосс - Арендал 0:1
Скейд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0
Скейд - Старт 3:2 Брюне - Скейд 0:3 Скейд - Фредрикстад 3:3 Мьёндален - Скейд 1:0 Согндаль - Скейд 0:1 Скейд - КФУМ 1:5 Гроруд - Скейд 1:1 Скейд - Осане 2:0 Санднес - Скейд 0:0 Скейд - Ранхейм 1:0 Стабек - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 2:2 Осане - Скейд 3:2 Скейд - Брюне 1:2 Ранхейм - Скейд 4:0 Скейд - Гроруд 3:2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      28'
      Mathias Johansen получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Арендал 1:2 Скейд онлайн

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