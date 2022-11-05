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  3. США: МЛС: Плей-офф: Финал
Стадион: .
Лос-Анджелес
1:1
Второй тайм: 61'
Филадельфия Юнион
0'
14' Желтая карточка
Эллиотт Джек
1:0
27' Гол
Акоста Келлин
1:1
59' Гол
Газдаг Даниэль

Ход матча

14'
 
Эллиотт Джек
27'
Акоста Келлин
1:0
59'
1:1
Газдаг Даниэль
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Филадельфия Юнион
1.74
4.90
4.55
Все Коэффициенты
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
25
Ибеага
Себастьен
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
99
Буанга
Денис
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
16
МакГлинн
Джек
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Лос-Анджелес
4-3-3
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
2:2
М
3:3
М
1:1
М
4:1

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
51

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Лос-Анджелес - Остин 3:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0
Филадельфия Юнион - Пачука 1:0 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Акоста Келлин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Эллиотт Джек получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Филадельфия Юнион
1.74
4.90
4.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион онлайн

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Лос-Анджелес
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