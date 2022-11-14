Тур: 1.
Результаты последних матчей
Косово
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2
Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1
Армения
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0
Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1
Прогнозы на матч Косово - Армения
Исход игры
Косово
38.9% (21)
Ничья
40.7% (22)
Армения
20.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
77.36% (41)
Нет
22.64% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (20)
2:1 Косово
24.1% (13)
1:2 Армения
11.1% (6)
1:0 Косово
11.1% (6)
0:1 Армения
5.6% (3)
2:2 Ничья
3.7% (2)
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