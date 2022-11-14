  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1.
Косово
FIFA #107
 
Позже
Армения
FIFA #93
Прогнозы 54
Косово 38.9% (21)
X 40.7% (22)
Армения 20.4% (11)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2
Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1
Армения
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0
Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Косово 38.9% (21)
    X 40.7% (22)
    Армения 20.4% (11)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Косово - Армения онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Косово - Армения

    Исход игры
    Косово
    38.9% (21)
    Ничья
    40.7% (22)
    Армения
    20.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    77.36% (41)
    Нет
    22.64% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37% (20)
    2:1 Косово
    24.1% (13)
    1:2 Армения
    11.1% (6)
    1:0 Косово
    11.1% (6)
    0:1 Армения
    5.6% (3)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Косово
    Армения
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     