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Тур: 1.
Албания
FIFA #66
1:0
Первый тайм: 45+'
Армения
FIFA #93
0'
1:0
28' Гол
Скука Хулиано

Ход матча

28'
Скука Хулиано
1:0
Прогнозы 141
Албания 61.7% (87)
X 24.8% (35)
Армения 13.5% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Армения
7.20
7.30
3.90
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1
Бериша
Этрит
13
Михай
Энеа
15
Кумбулла
Мараш
5
Байрами
Адриан
25
Хадрой
Энди
3
Леняни
Эрмир
14
Ляци
Казим
8
Аслани
Кристьян
20
Чокай
Энис
26
Скука
Хулиано
19
Мучи
Эрнест
1
Бучнев
Станислав
4
Восканян
Тарон
3
Ароян
Вараздат
21
Мкртчян
Степа
10
Дашян
Артак
5
Григорян
Артак
11
Арутюнян
Оганес
13
Оганесян
Камо
23
Бичахчян
Ваан
9
Бабаян
Эдгар
7
Шагоян
Жирайр
Албания
Армения

История личных встреч

Албания
Армения

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:3
Е2ОМ
2:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1
Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2
Армения
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4
Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Албания - Армения - 1:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Шагоян у чужой штрафной площади руками остановил Михая.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено в первом тайме.
  • 44'
    Хадрой справа прострелил на Мучи, у которого удар в касание по воротам получился слабым. Мяч спокойно допрыгал до Бучнева.
  • Травма, повреждение
    43'
    Шагояну медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    42'
    Скука в центре поля ударил по ногам Шагояна и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    41'
    Шагоян от углового флага навес к ближней штанге исполнил слабо. Соперники перехватили мяч.
  • 40'
    Бучнев поймал мяч после заброса Аслани справа к воротам.
  • 39'
    Аслани слева с двадцати метров пробил в Бучнева.
  • Угловой
    38'
    Гости разыграли угловой удар. Навес Арутюняна в штрафную площадь соперники перехватили.
  • 37'
    Удар Бичахчяна с двадцати метров соперники заблокировали.
  • 36'
    После забитого гола албанцы заиграли намного увереннее. Мяч стал намного дольше задерживаться у хозяев.
  • 34'
    Прострел Хадроя справа в штрафную площадь последовал за спину партнёрам.
  • 33'
    Скуке слева в штрафной площади не удалось с лёта пробить по воротам после заброса вперёд от Леняни.
  • Фол, нарушение
    32'
    Чокай в центре поля в подкате ударил по ногам Бичахчяна.
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    • Травма, повреждение
      30'
      Ляци в центральном круге сел на газон. Арбитр остановил встречу.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      СКУКА!!! Чокай в штрафной принял мяч и откатил его на Скуку, который с пятнадцати метров низом пробил в левый угол.
    • 27'
      Бериша на выходе забрал мяч в руки после подачи от Восканяна справа.
    • Угловой
      27'
      Бичахчян от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
    • 26'
      Шагоян слева прошёл вперёд и заработал угловой удар.
    • 25'
      Шагоян с центральной линии поля решил пробить по воротам. Бериша успел вернуться в створ, а мяч сверху опустился на сетку ворот.
    • 24'
      Чокай справа прорвался в штрафную площадь, но не смог укротить мяч и упустил его за пределы поля.
    • 23'
      Удар Ляци справа от угла штрафной площади соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      23'
      Бичахчян в центре поля подтолкнул в спину Аслани.
    • 22'
      Аслани с тридцати двух метров пробил левее ворот.
    • 21'
      Ляци по центру прорвался в штрафную площадь. У Эрмира мяч выбили, но на подборе оказался Скука. С разворота с четырнадцати метров Хулиано низом пробил левее ворот.
    • 20'
      Бучнев кулаками выбил мяч от ворот после подачи от Леняни слева.
    • 18'
      Бичахчян с двадцати трёх метров пробил немного левее ворот.
    • Офсайд
      17'
      Шагоян слева оказался в офсайде.
    • Офсайд
      16'
      Хадрой справа забежал в офсайд.
    • Фол, нарушение
      15'
      Бичахчян на чужой половине поля ударил по ногам Михая.
    • 14'
      Хадрой на фланге выбил мяч у Шагояна.
    • Опасный момент
      12'
      Скука справа навесил на Ляци, удар головой которого в упор Бучнев отразил.
    • 10'
      Армяне уверенно контролируют мяч в центре поля.
    • 9'
      Долго длился просмотр повторов, но пенальти назначен не был.
    • Видеоповтор
      7'
      Арбитр отправился смотреть повтор. Ароян попал по ногам Скуке в штрафной площади.
    • 6'
      Скука слева в штрафной площади получил мяч, но ударил по воротам очень слабо.
    • 4'
      В центре поля проходят первые минуты встречи.
    • 2'
      Сборная Албании играет в серых футболках и чёрных трусах, сборная Армении - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Эир Албании"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют сборные Албании и Армении. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 141
    Албания 61.7% (87)
    X 24.8% (35)
    Армения 13.5% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Армения
    7.20
    7.30
    3.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Албания 1:0 Армения онлайн

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    Прогнозы на матч Албания 1:0 Армения

    Исход игры
    Албания
    61.7% (87)
    Ничья
    24.8% (35)
    Армения
    13.5% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.08% (55)
    Меньше
    54.92% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    69.67% (85)
    Нет
    30.33% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Албания
    28.4% (40)
    1:1 Ничья
    22% (31)
    1:0 Албания
    19.1% (27)
    2:0 Албания
    6.4% (9)
    1:2 Армения
    6.4% (9)
    3:1 Албания
    2.8% (4)
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    Албания
    Армения
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