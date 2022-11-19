Шагоян от углового флага навес к ближней штанге исполнил слабо. Соперники перехватили мяч.

Скука в центре поля ударил по ногам Шагояна и получил жёлтую карточку.

Хадрой справа прострелил на Мучи, у которого удар в касание по воротам получился слабым. Мяч спокойно допрыгал до Бучнева.

Чокай в центре поля в подкате ударил по ногам Бичахчяна.

Скуке слева в штрафной площади не удалось с лёта пробить по воротам после заброса вперёд от Леняни.

Прострел Хадроя справа в штрафную площадь последовал за спину партнёрам.

После забитого гола албанцы заиграли намного увереннее. Мяч стал намного дольше задерживаться у хозяев.

Аслани слева с двадцати метров пробил в Бучнева.

Бучнев поймал мяч после заброса Аслани справа к воротам.

30' Ляци в центральном круге сел на газон. Арбитр остановил встречу.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СКУКА!!! Чокай в штрафной принял мяч и откатил его на Скуку, который с пятнадцати метров низом пробил в левый угол.

27' Бериша на выходе забрал мяч в руки после подачи от Восканяна справа.

27' Бичахчян от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

26' Шагоян слева прошёл вперёд и заработал угловой удар.

25' Шагоян с центральной линии поля решил пробить по воротам. Бериша успел вернуться в створ, а мяч сверху опустился на сетку ворот.

24' Чокай справа прорвался в штрафную площадь, но не смог укротить мяч и упустил его за пределы поля.

23' Удар Ляци справа от угла штрафной площади соперники заблокировали.

23' Бичахчян в центре поля подтолкнул в спину Аслани.