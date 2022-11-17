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Тур: 1.
Албания
FIFA #66
 
Позже
Армения
FIFA #93
Прогнозы 64
Албания 56.3% (36)
X 28.1% (18)
Армения 15.6% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Армения
2.09
3.60
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Албания
Армения

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:3
Е2ОМ
2:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1
Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2
Армения
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4
Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2022, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 64
    Албания 56.3% (36)
    X 28.1% (18)
    Армения 15.6% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Армения
    2.09
    3.60
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Албания - Армения онлайн

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    Прогнозы на матч Албания - Армения

    Исход игры
    Албания
    56.3% (36)
    Ничья
    28.1% (18)
    Армения
    15.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (30)
    Меньше
    52.38% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    74.6% (47)
    Нет
    25.4% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Албания
    29.7% (19)
    1:1 Ничья
    28.1% (18)
    1:0 Албания
    17.2% (11)
    1:2 Армения
    12.5% (8)
    2:0 Албания
    6.3% (4)
    3:1 Албания
    3.1% (2)
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    Албания
    Армения
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