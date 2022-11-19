Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Г О О О О О Л - Форсберг Эмиль из команды Швеция забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Раис М’Боли прыгнул не в ту сторону.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Тоуба Ахмед получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Хорошую попытку сделал Аугустинссон Людвиг . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Хорошую попытку сделал Классон Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Аугустинссон Людвиг из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Матч возобновлен

35' Сванберг Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Алжир совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Швеция

31' Удар от ворот произведет Алжир

29' Удар от ворот произведет Швеция

28' Белайли Юсеф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Удар от ворот произведет Алжир

26' Дьёкереш Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Дьёкереш Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Алжир совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Алжир совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Алжир совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Алжир совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Швеция

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

21' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Швеция

19' Сванберг Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Алжир совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Швеция

17' Алжир совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хольм Эмиль из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Алжир совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Алжир совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бенсебаини Рами совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' Алжир совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Марез Рияд пробил со штрафного прямо в стенку

6' Хорошую попытку сделал Слимани Ислам . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Белайли Юсеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Алжир идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Форсберг Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Алжир совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Густафссон Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Алжир

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Швеция начинает с центра поля