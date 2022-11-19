Тур: 1. Стадион: Эледа. Главный судья: Эскас Эспен
0'
34' Вторая желтая карточкаБенсебаини Рами
1:0
45' ПенальтиФорсберг Эмиль
2:0
47' ГолКлассон Виктор
Ход матча
34'
45'
1:0
47'
2:0
Статистика матча
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2 Голы 0
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1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
5 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 1
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41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
24
Хольм
Эмиль
23
М'Боли
Раис
20
Аталь
Юсеф
10
Белайли
Юсеф
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Хольм ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Оусоу АйхамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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15 Сема КенНападающий
- Нападающий
-
22 Кайсон РобинНападающий
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Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
-
23 М'Боли РаисВратарь
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20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Белайли ЮсефНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
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12 Лерис МехдиЗащитник
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14 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
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19 Зоргане АдемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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Главный тренер: Бельмади Джамель
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2
Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0
Алжир
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Алжир - Мали 1:1 Сирия - Алжир 0:1 Алжир - Нигерия 2:1 Алжир - Гвинея 1:0
Иран - Алжир 1:2 Танзания - Алжир 0:2 Алжир - Нигер 1:0 Алжир - Уганда 2:0 Алжир - Камерун 1:2 Камерун - Алжир 0:1 Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Сьерра-Леоне 0:0 Алжир - Гана 3:0 Тунис - Алжир 0:2 Катар - Алжир 1:2 Марокко - Алжир 2:2 Алжир - Египет 1:1 Ливан - Алжир 0:2 Алжир - Судан 4:0