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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Швеция
FIFA #25
2:0
Второй тайм: 56'
Алжир
FIFA #37
0'
34' Вторая желтая карточка
Бенсебаини Рами
1:0
45' Пенальти
Форсберг Эмиль
2:0
47' Гол
Классон Виктор

Ход матча

34'
 
Бенсебаини Рами
45'
Форсберг Эмиль
1:0
46'
Оусоу Айхам
Линделоф Виктор
 
47'
Классон Виктор
2:0
56'
 
Лерис Мехди
Зерруки Рамиз

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 5 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Алжир
2.65
7.39
20.91
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ольсен
Робин
24
Хольм
Эмиль
4
Хиен
Исак
3
Линделоф
Виктор
6
Аугустинссон
Людвиг
19
Сванберг
Маттиас
21
Густафссон
Самуэль
20
Олссон
Кристоффер
10
Форсберг
Эмиль
7
Классон
Виктор
16
Дьёкереш
Виктор
23
М'Боли
Раис
20
Аталь
Юсеф
2
Манди
Аисса
5
Тоуба
Ахмед
21
Бенсебаини
Рами
22
Беннасер
Исмаэль
8
Бенталеб
Набиль
6
Зерруки
Рамиз
7
Марез
Рияд
13
Слимани
Ислам
10
Белайли
Юсеф
Швеция
Алжир

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2
Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0
Алжир
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Алжир - Мали 1:1 Сирия - Алжир 0:1 Алжир - Нигерия 2:1 Алжир - Гвинея 1:0
Иран - Алжир 1:2 Танзания - Алжир 0:2 Алжир - Нигер 1:0 Алжир - Уганда 2:0 Алжир - Камерун 1:2 Камерун - Алжир 0:1 Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Сьерра-Леоне 0:0 Алжир - Гана 3:0 Тунис - Алжир 0:2 Катар - Алжир 1:2 Марокко - Алжир 2:2 Алжир - Египет 1:1 Ливан - Алжир 0:2 Алжир - Судан 4:0
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    • 47'
      Тоуба Ахмед плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 47'
      Дьёкереш Виктор сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Классон Виктор забивает с правой ноги!
    • 47'
      Тоуба Ахмед ошибается в защите.
    • 46'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 46'
      Тактическая замена. Линделоф Виктор уходит с поля и его заменяет Aiham Ousou
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Швеция имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Швеция: 42%, Алжир: 58%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Алжир
    2.65
    7.39
    20.91
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Швеция 2:0 Алжир онлайн

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