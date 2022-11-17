Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
15
Глебов
Данил
18
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тошев Усмон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
18 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Шунин АнтонВратарь
- Вратарь
-
99 Агапов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Результаты последних матчей
Таджикистан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1
Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0 Иордания - Таджикистан 0:1 Иордания - Таджикистан 2:0 ОАЭ - Таджикистан 3:2 Бахрейн - Таджикистан 1:0 Узбекистан - Таджикистан 2:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Мьянма - Таджикистан 4:3
РОССИЯ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2
РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 РОССИЯ - Венгрия 0:0
Прогнозы на матч Таджикистан 0:0 РОССИЯ
Исход игры
Таджикистан
8.2% (14)
Ничья
2.9% (5)
РОССИЯ
88.9% (152)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (84)
Меньше
33.33% (42)
Обе команды забьют
Да
49.21% (62)
Нет
50.79% (64)
Популярный счёт
0:2 РОССИЯ
19.9% (34)
1:2 РОССИЯ
19.9% (34)
1:3 РОССИЯ
13.5% (23)
0:3 РОССИЯ
10.5% (18)
0:1 РОССИЯ
3.5% (6)
0:4 РОССИЯ
2.3% (4)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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