Первый тайм

8' Пиняев с левого края сместился в центр, отдал короткий пас на Миранчука, который в касание пытался переадресовать мяч в штрафную площадку на Чалова, но Джурабаев сыграл на перехвате.

7' Попытались организовать высокий прессинг на чужой половине поля хозяева, но не удалось им заставить ошибиться защитников и в вратаря российской сборной.

6' Левым флангом провели россияне атаку, откуда пошла подача на дальнюю штангу на Чалова, но нападающий ЦСКА немного не успел на замыкание.

5' Таджики также не особо усердствуют на первых минутах, опасаясь своего соперника, понимая, что россияне могут организовать молниеносную контратаку.

4' Гости не настроены на ударный старт матча, спокойно катая мяч поперёк поля. Присматриваются россияне к сопернику и привыкают к местному газону.

3' Букмекеры перед матчем видели фаворитом команду Валерия Карпина, но отнюдь не уверены в её уверенной победе. Это понятно, так как сборная России играет в очень экспериментальном составе.