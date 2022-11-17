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Тур: 1.
Таджикистан
FIFA #108
0:0
Первый тайм: 8'
РОССИЯ
FIFA #33
0'
Прогнозы 170
Таджикистан 8.2% (14)
X 2.9% (5)
РОССИЯ 88.8% (151)
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Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
РОССИЯ
8.50
4.30
1.44
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1
Ятимов
Рустам
5
Сафаров
Манучехр
6
Ханонов
Вахдат
2
Джурабаев
Зоир
19
Назаров
Ахтам
8
Джурабаев
Амирбек
17
Панджшанбе
Эхсони
7
Умарбаев
Парвизджон
15
Мабатшоев
Шервони
21
Джалилов
Манучехр
11
Рахимов
Мухаммадчон
12
Селихов
Александр
26
Хлусевич
Даниил
3
Солдатенков
Александр
5
Осипенко
Максим
24
Макарчук
Артём
19
Миранчук
Антон
15
Глебов
Данил
18
Уткин
Даниил
25
Садулаев
Лечи
9
Чалов
Фёдор
20
Пиняев
Сергей
Таджикистан
РОССИЯ

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1
Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0 Иордания - Таджикистан 0:1 Иордания - Таджикистан 2:0 ОАЭ - Таджикистан 3:2 Бахрейн - Таджикистан 1:0 Узбекистан - Таджикистан 2:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Мьянма - Таджикистан 4:3
РОССИЯ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2
РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 РОССИЯ - Венгрия 0:0
  • Первый тайм
  • 8'
    Пиняев с левого края сместился в центр, отдал короткий пас на Миранчука, который в касание пытался переадресовать мяч в штрафную площадку на Чалова, но Джурабаев сыграл на перехвате.
  • 7'
    Попытались организовать высокий прессинг на чужой половине поля хозяева, но не удалось им заставить ошибиться защитников и в вратаря российской сборной.
  • Опасный момент
    6'
    Левым флангом провели россияне атаку, откуда пошла подача на дальнюю штангу на Чалова, но нападающий ЦСКА немного не успел на замыкание.
  • 5'
    Таджики также не особо усердствуют на первых минутах, опасаясь своего соперника, понимая, что россияне могут организовать молниеносную контратаку.
  • 4'
    Гости не настроены на ударный старт матча, спокойно катая мяч поперёк поля. Присматриваются россияне к сопернику и привыкают к местному газону.
  • 3'
    Букмекеры перед матчем видели фаворитом команду Валерия Карпина, но отнюдь не уверены в её уверенной победе. Это понятно, так как сборная России играет в очень экспериментальном составе.
  • 2'
    Прекрасная атмосфера на трибунах стадиона в Душанбе. Огромный ажиотаж здесь вызвал приезд сборной России. Нечасто местная сборная играет с такими грозными соперниками.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли россияне.
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в которого сборная Таджикистана сыграет дома со сборной России.
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
Прогнозы 170
Таджикистан 8.2% (14)
X 2.9% (5)
РОССИЯ 88.8% (151)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
РОССИЯ
8.50
4.30
1.44
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Таджикистан 0:0 РОССИЯ онлайн

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Прогнозы на матч Таджикистан 0:0 РОССИЯ

Исход игры
Таджикистан
8.2% (14)
Ничья
2.9% (5)
РОССИЯ
88.9% (152)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (84)
Меньше
33.33% (42)
Обе команды забьют
Да
49.21% (62)
Нет
50.79% (64)
Популярный счёт
0:2 РОССИЯ
19.9% (34)
1:2 РОССИЯ
19.9% (34)
1:3 РОССИЯ
13.5% (23)
0:3 РОССИЯ
10.5% (18)
0:1 РОССИЯ
3.5% (6)
0:4 РОССИЯ
2.3% (4)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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