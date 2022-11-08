Стадион: КФУМ Арена. Главный судья: Хагенес Кристоффер
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
28
Браути
Йонас
11
Нджиэ
Мусса
- Основной состав
-
28 Браути ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Русина ПетерВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
История личных встреч
КФУМ
Конгсвингер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
115
Результаты последних матчей
КФУМ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бранн - КФУМ 4:1 КФУМ - Стйордалс Блинк 3:1 Рёуфосс - КФУМ 0:3 КФУМ - Стабек 0:0
Старт - КФУМ 3:2 КФУМ - Брюне 3:3 Конгсвингер - КФУМ 3:1 КФУМ - Мьёндален 3:0 Скейд - КФУМ 1:5 КФУМ - Фредрикстад 2:1 КФУМ - Санднес 3:2 Согндаль - КФУМ 1:2 КФУМ - Осане 2:2 КФУМ - Карлслунде 1:3 Гроруд - КФУМ 1:3 КФУМ - Ранхейм 1:2 Стабек - КФУМ 2:2 КФУМ - Старт 0:1 Осане - КФУМ 0:3 КФУМ - Согндаль 3:2
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1
Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2