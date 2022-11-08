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  3. Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи: 1/4 финала
Стадион: . Зрители: 1763 Главный судья: Хагенес Кристоффер
КФУМ
1:2
Конец матча
Конгсвингер
0'
1:0
2' Гол
Simen Hestnes
37' Желтая карточка
Joergen Isnes
44' Желтая карточка
Petter Nosakhare Dahl
47' Желтая карточка
Haakon Stavrum
1:1
49' Гол
Герсон Ларс
72' Желтая карточка
Harald Holter
81' Желтая карточка
Robin Rasch
1:2
89' Гол
Martin Hoel Andersen
90' Желтая карточка
Simen Hestnes
90'+6

Ход матча

2'
Simen Hestnes
(Robin Rasch)
1:0
37'
Joergen Isnes
 
44'
Petter Nosakhare Dahl
 
46'
Haakon Stavrum
Petter Nosakhare Dahl
 
47'
Haakon Stavrum
 
49'
1:1
Герсон Ларс
(Eric Taylor)
72'
 
Ludvig Langrekken
Брингакер Матиас
72'
 
Harald Holter
81'
Robin Rasch
 
86'
Johannes Hummelvoll-Nunez
Tore Andre Soeraas
 
88'
 
Tobias Bjoernebye
Eric Taylor
89'
1:2
Martin Hoel Andersen
(Martin Tangen Vinjor)
90'
Simen Hestnes
 
90'
Делаверис Филип
Haakon Hoseth
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 4 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 7
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
28
Браути
Йонас
33
Хаммер
Йорген
5
Aaron
Kiil
Olsen
17
Fredrik
Kristensen
Dahl
2
Keivan
Ghaedamini
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
14
Haakon
Hoseth
22
Petter
Nosakhare
Dahl
21
Tore
Andre
Soeraas
11
Нджиэ
Мусса
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
19
Kristian
Jahr
10
Герсон
Ларс
2
Trace
Murray
27
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Eric
Taylor
6
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Martin
Hoel
Andersen
26
Брингакер
Матиас
КФУМ
3-4-3
Конгсвингер
3-5-2

История личных встреч

КФУМ
Конгсвингер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ТПМ
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
115

Результаты последних матчей

КФУМ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бранн - КФУМ 4:1 КФУМ - Стйордалс Блинк 3:1 Рёуфосс - КФУМ 0:3 КФУМ - Стабек 0:0
Старт - КФУМ 3:2 КФУМ - Брюне 3:3 Конгсвингер - КФУМ 3:1 КФУМ - Мьёндален 3:0 Скейд - КФУМ 1:5 КФУМ - Фредрикстад 2:1 КФУМ - Санднес 3:2 Согндаль - КФУМ 1:2 КФУМ - Осане 2:2 КФУМ - Карлслунде 1:3 Гроруд - КФУМ 1:3 КФУМ - Ранхейм 1:2 Стабек - КФУМ 2:2 КФУМ - Старт 0:1 Осане - КФУМ 0:3 КФУМ - Согндаль 3:2
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1
Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Petter Nosakhare Dahl получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      37'
      Joergen Isnes получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Simen Hestnes бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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