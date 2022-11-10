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  3. Швеция: Суперэттан: Квалификация: Финал
Сандвикен Берген
0:0
Первый тайм: 25'
Эргрюте
0'
Лучшие коэффициенты
Сандвикен Берген
Ничья
Эргрюте
2.51
3.62
2.62
Все Коэффициенты
Сандвикен Берген
Эргрюте

История личных встреч

Сандвикен Берген
Эргрюте

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КШ
2:1
ШК
0:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Сандвикен Берген
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сандвикен Берген - Форвард 3:1 Соллентуна - Сандвикен Берген 1:1 Фюллингсдален - Сандвикен Берген 3:7 Сандвикен Берген - Эребру Сюрианска 5:1
Мутала - Сандвикен Берген 3:4 Сандвикен Берген - Фрейа 1:3 Сандвикен Берген - Интер Стокгольм 4:2 Локомотив Осло - Сандвикен Берген 1:2 Сандвикен Берген - Стабек-2 2:8 Умео - Сандвикен Берген 1:3 Сандвикен Берген - Ханинге 7:0 Грэй - Сандвикен Берген 2:5 Сандвикен Берген - Скейд-2 2:2 Фрей - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Питео 1:2 Хьельсос-2 - Сандвикен Берген 1:2 Тебю - Сандвикен Берген 2:5 Сандвикен Берген - Ос ТФ 2:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Тим СуренГруппен - Сандвикен Берген 0:2
Эргрюте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0
Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сандвикен Берген
Ничья
Эргрюте
2.51
3.62
2.62
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