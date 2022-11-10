0:2
Конец матча
0'
0:1
37' ГолБрорссон Арвид
38' Желтая карточкаСьогрелл Херман
0:2
61' ГолЛюндберг Виктор
85' Желтая карточкаАкерманн Кевин
90' Желтая карточкаMohammed Sadat
90' Желтая карточкаNaeem Mohammed
90'+7
Ход матча
37'
0:1
38'
61'
0:2
85'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Харцель ТимЗащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонНападающий
-
-
-
21 Adam Kiani
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
-
-
-
20 Ahmad Faqa
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Нападающий
-
12 Alex Rahm
-
-
-
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
История личных встреч
Сандвикен Берген
Эргрюте
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
Сандвикен Берген
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сандвикен Берген - Форвард 3:1 Соллентуна - Сандвикен Берген 1:1 Фюллингсдален - Сандвикен Берген 3:7 Сандвикен Берген - Эребру Сюрианска 5:1
Мутала - Сандвикен Берген 3:4 Сандвикен Берген - Фрейа 1:3 Сандвикен Берген - Интер Стокгольм 4:2 Локомотив Осло - Сандвикен Берген 1:2 Сандвикен Берген - Стабек-2 2:8 Умео - Сандвикен Берген 1:3 Сандвикен Берген - Ханинге 7:0 Грэй - Сандвикен Берген 2:5 Сандвикен Берген - Скейд-2 2:2 Фрей - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Питео 1:2 Хьельсос-2 - Сандвикен Берген 1:2 Тебю - Сандвикен Берген 2:5 Сандвикен Берген - Ос ТФ 2:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Тим СуренГруппен - Сандвикен Берген 0:2
Эргрюте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0
Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0