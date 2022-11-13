0:0
Первый тайм: 18'
0'
27
Ziad
Ghanoum
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
-
16 Омар НадимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Godwin AgudaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Даль ЛинусПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
История личных встреч
Эстерсунд
Фалькенберг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
3.25
0.8
Среднее время на гол
27
112
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
81
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0
Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0
Фалькенберг
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Фалькенберг - Лундс ФФ 5:0 Торнс - Фалькенберг 2:2 Фалькенберг - Тролльхеттан 2:0
ГАИС - Фалькенберг 2:2 Фалькенберг - Линдоме 4:2 Фалькенберг - Квидинг ФИФ 1:0 Юнгшиле - Фалькенберг 0:3 Фалькенберг - Венерсборг 1:0 Олимпик Линденген - Фалькенберг 0:0 Твоокер - Фалькенберг 1:2 Фалькенберг - Отвидаберг 3:0 Оскаршамнс АИК - Фалькенберг 1:2 Фалькенберг - Оддевольд 2:0 Энгельхолмс - Фалькенберг 1:1 ИФК Мальмё - Фалькенберг 1:6 Фалькенберг - ИФК Мальмё 3:0 Фалькенберг - Энгельхолмс 7:0 Лундс ФФ - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Твоокер 1:1