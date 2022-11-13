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  3. Швеция: Суперэттан: Квалификация: Финал
Эстерсунд
2:0
Конец матча
Фалькенберг
0'
49' Желтая карточка
Арлиг Вильхельм
56' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
1:0
57' Пенальти
Кроон Симон
68' Желтая карточка
Нильссон Мелькер
2:0
69' Гол
Фрицсон Людвиг
90' Желтая карточка
Sewen Emilov
90' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
90'+7
1
Кейта
Али
II
27
Ziad
Ghanoum
12
Kristian
Sirum
Novak
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
7
Andre
Oesterholm
21
Кроон
Симон
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
16
Омар
Надим
18
Боргстрем
Линус
4
Tim
Staalheden
8
Карлссон
Тобиас
II
5
Эрикссон
Адам
12
Карлссон
Кристоффер
28
Нильссон
Мелькер
11
Арлиг
Вильхельм
30
Godwin
Aguda
24
Сильверхолт
Тейлор
10
Хофсё
Робин
Эстерсунд
4-2-3-1
Фалькенберг
4-2-3-1

История личных встреч

Эстерсунд
Фалькенберг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
А
2:1
А
0:1
А
1:0
А
3:2
А
6:1
А
1:2
С
2:2
С
2:0

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

3.25
0.8

Среднее время на гол

27
112

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
81

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0
Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0
Фалькенберг
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Фалькенберг - Лундс ФФ 5:0 Торнс - Фалькенберг 2:2 Фалькенберг - Тролльхеттан 2:0
ГАИС - Фалькенберг 2:2 Фалькенберг - Линдоме 4:2 Фалькенберг - Квидинг ФИФ 1:0 Юнгшиле - Фалькенберг 0:3 Фалькенберг - Венерсборг 1:0 Олимпик Линденген - Фалькенберг 0:0 Твоокер - Фалькенберг 1:2 Фалькенберг - Отвидаберг 3:0 Оскаршамнс АИК - Фалькенберг 1:2 Фалькенберг - Оддевольд 2:0 Энгельхолмс - Фалькенберг 1:1 ИФК Мальмё - Фалькенберг 1:6 Фалькенберг - ИФК Мальмё 3:0 Фалькенберг - Энгельхолмс 7:0 Лундс ФФ - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Твоокер 1:1
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