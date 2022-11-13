1:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
23' ГолЛюндберг Виктор
29' Желтая карточкаNaeem Mohammed
33' Желтая карточкаСёдерберг Даниэль
39' Желтая карточкаДжуниор Джон
Ход матча
23'
29'
39'
44
Харцель
Тим
20
Ahmad
Faqa
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Нападающий
-
12 Alex Rahm
-
-
-
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Харцель ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ahmad FaqaПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
21 Adam Kiani
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
История личных встреч
Эргрюте
Сандвикен Берген
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
45
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2
Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1
Сандвикен Берген
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Сандвикен Берген - Форвард 3:1 Соллентуна - Сандвикен Берген 1:1 Фюллингсдален - Сандвикен Берген 3:7
Сандвикен Берген - Эребру Сюрианска 5:1 Мутала - Сандвикен Берген 3:4 Сандвикен Берген - Фрейа 1:3 Сандвикен Берген - Интер Стокгольм 4:2 Локомотив Осло - Сандвикен Берген 1:2 Сандвикен Берген - Стабек-2 2:8 Умео - Сандвикен Берген 1:3 Сандвикен Берген - Ханинге 7:0 Грэй - Сандвикен Берген 2:5 Сандвикен Берген - Скейд-2 2:2 Фрей - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Питео 1:2 Хьельсос-2 - Сандвикен Берген 1:2 Тебю - Сандвикен Берген 2:5 Сандвикен Берген - Ос ТФ 2:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2