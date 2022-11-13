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  3. Швеция: Суперэттан: Квалификация: Финал
Эргрюте
1:0
Первый тайм: 45+'
Сандвикен Берген
0'
1:0
23' Гол
Люндберг Виктор
29' Желтая карточка
Naeem Mohammed
33' Желтая карточка
Сёдерберг Даниэль
39' Желтая карточка
Джуниор Джон

Ход матча

23'
Люндберг Виктор
(Сьогрелл Херман)
1:0
29'
 
Naeem Mohammed
33'
 
Сёдерберг Даниэль
39'
 
Джуниор Джон
Лучшие коэффициенты
Эргрюте
Ничья
Сандвикен Берген
1.83
3.90
3.82
Все Коэффициенты
13
Уоллиндер
Робин
18
Андреассон
Антон
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
19
Сьогрелл
Херман
2
Брорссон
Арвид
10
Акерманн
Кевин
15
Дальквист
Исак
14
Полсон
Дэниел
9
Люндберг
Виктор
1
Свейер
Ханнес
11
Martin
Springfeldt
2
Gustav
Thoern
44
Харцель
Тим
14
Mamadou
Koyate
8
Сёдерберг
Даниэль
20
Ahmad
Faqa
18
Naeem
Mohammed
15
Джуниор
Джон
10
Danilo
Al-Saed
9
Jabir
Abdihakim
Ali
Эргрюте
4-4-2
Сандвикен Берген
4-2-3-1

История личных встреч

Эргрюте
Сандвикен Берген

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:2
КШ
2:1
ШК
0:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
45

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2
Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1
Сандвикен Берген
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Сандвикен Берген - Форвард 3:1 Соллентуна - Сандвикен Берген 1:1 Фюллингсдален - Сандвикен Берген 3:7
Сандвикен Берген - Эребру Сюрианска 5:1 Мутала - Сандвикен Берген 3:4 Сандвикен Берген - Фрейа 1:3 Сандвикен Берген - Интер Стокгольм 4:2 Локомотив Осло - Сандвикен Берген 1:2 Сандвикен Берген - Стабек-2 2:8 Умео - Сандвикен Берген 1:3 Сандвикен Берген - Ханинге 7:0 Грэй - Сандвикен Берген 2:5 Сандвикен Берген - Скейд-2 2:2 Фрей - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Питео 1:2 Хьельсос-2 - Сандвикен Берген 1:2 Тебю - Сандвикен Берген 2:5 Сандвикен Берген - Ос ТФ 2:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Джуниор Джон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Daniel Soederberg получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Naeem Mohammed получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Люндберг Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эргрюте
Ничья
Сандвикен Берген
1.83
3.90
3.82
Все Коэффициенты
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