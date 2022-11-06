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Жеребьёвка Лиги чемпионов
 
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История личных встреч

Жеребьёвка Лиги чемпионов
онлайн-трансляция

31 матч

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  • До матча
  • Правила жеребьёвки:

    В жеребьевке примут участие 16 клубов: победители групп и команды, которые заняли в группах вторые места.

    До жеребьевки будут образованы две корзины: одна с победителями групп (сеяные), в другой - команды, которые заняли вторые места (несеяные).

    В 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации и команды, которые были в одном квартете на групповом этапе.

    Победители групп будут сеяными и проведут ответные матчи дома.
  • Перед стартом жеребьёвки команды поделены на две группы:

    Победители групп (сеяные)
    "Бавария" (GER)
    "Бенфика" (POR)
    "Манчестер Сити" (ENG)
    "Наполи" (ITA)
    "Порту" (POR)
    "Реал" (ESP)
    "Тоттенхэм" (ENG)
    "Челси" (ENG)


    Обладатели вторых мест (несеяные)
    "Айнтрахт" (GER)﻿
    "Боруссия" Дортмунд (GER)
    "Брюгге" (BEL)
    "Интер" (ITA)
    "Милан" (ITA)
    "Лейпциг" (GER)
    "Ливерпуль" (ENG)
    ﻿"Пари Сен-Жермен" (FRA)
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2022/23, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2022, осталось 5 минут.



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