Жеребьёвка Лиги чемпионов

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Правила жеребьёвки:



В жеребьевке примут участие 16 клубов: победители групп и команды, которые заняли в группах вторые места.



До жеребьевки будут образованы две корзины: одна с победителями групп (сеяные), в другой - команды, которые заняли вторые места (несеяные).



В 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации и команды, которые были в одном квартете на групповом этапе.



Победители групп будут сеяными и проведут ответные матчи дома.