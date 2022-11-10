Стадион: Myresjoehus Arena.
1:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаЛушаку Исмет
1:0
21' ГолВарманен Тату
1:1
41' ГолСимович Робин
1:2
46' ГолСимович Робин
68' Желтая карточкаВестермарк Йеспер
77' Желтая карточкаПавич Маттиас
85' Желтая карточкаЭнгквист Эмиль
90' Желтая карточкаСимович Робин
90'+6
Ход матча
8'
21'
41'
1:1
46'
77'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
22
Кусу
Манассе
42
Лукич
Стоян
22
Боман
Андре
17
Лушаку
Исмет
19
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
-
42 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Filip BohmanНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Filipe Sisse
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Эстер
Варберг БоИС
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
2.5
1.57
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.77
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
68
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2
Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3
Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0