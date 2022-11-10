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  3. Швеция: Аллсвенскан: Квалификация: Финал
Стадион: .
Эстер
1:2
Конец матча
Варберг БоИС
0'
8' Желтая карточка
Лушаку Исмет
1:0
21' Гол
Варманен Тату
1:1
41' Гол
Симович Робин
1:2
46' Гол
Симович Робин
68' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
77' Желтая карточка
Павич Маттиас
85' Желтая карточка
Энгквист Эмиль
90' Желтая карточка
Симович Робин
90'+6
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
23
Родич
Владимир
22
Кусу
Манассе
9
Рочестер
Соренсен
Марк
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
7
Косица
Дзенис
42
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
20
Карлссон
Тобиас
III
2
Биркфельдт
Йон
22
Боман
Андре
17
Лушаку
Исмет
8
Ле
Ру
Люк
23
Лильенбэк
Антон
19
Filip
Bohman
9
Симович
Робин
16
Йоханссон
Александр
Эстер
4-4-2
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Эстер
Варберг БоИС

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

К
1:0
ТМК
1:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
К
2:1
С
1:3
С
5:2
С
5:1
С
2:2
С
2:4
С
1:0

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.5
1.57

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.77
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
68

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2
Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3
Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Симович Робин бьет в цель!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Варманен Тату бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Лушаку Исмет получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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