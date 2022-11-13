Стадион: Varberg Energi Arena.
2:1
Второй тайм: 90'
0'
11' Желтая карточкаБергмарк-Виберг Адам
1:0
26' ГолТранберг Робин
49' Желтая карточкаАльфонси Оливер
57' Желтая карточкаЙоханссон Александр
62' Желтая карточкаЛушаку Исмет
1:1
66' ГолВестермарк Йеспер
2:1
75' ГолКарлссон Тобиас
77' Желтая карточкаХейкссон Алекс
77' Желтая карточкаБоман Андре
78' Желтая карточкаСтенберг Джон
Ход матча
26'
49'
62'
66'
75'
77'
77'
78'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
42
Лукич
Стоян
22
Боман
Андре
17
Лушаку
Исмет
- Основной состав
-
42 Лукич СтоянВратарь
-
22 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Менса ГидеонЗащитник
-
-
19 Filip Bohman
-
21 Filipe Sisse
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Варберг БоИС
Эстер
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Среднее время на гол
78
78
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2.29
1.57
Среднее время на гол
39
57
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.71
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
66
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1
Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0
Эстер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1