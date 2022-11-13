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  3. Швеция: Аллсвенскан: Квалификация: Финал
Стадион: .
Варберг БоИС
2:1
Второй тайм: 90'
Эстер
0'
11' Желтая карточка
Бергмарк-Виберг Адам
1:0
26' Гол
Транберг Робин
49' Желтая карточка
Альфонси Оливер
57' Желтая карточка
Йоханссон Александр
62' Желтая карточка
Лушаку Исмет
1:1
66' Гол
Вестермарк Йеспер
2:1
75' Гол
Карлссон Тобиас
77' Желтая карточка
Хейкссон Алекс
77' Желтая карточка
Боман Андре
78' Желтая карточка
Стенберг Джон

Ход матча

11'
 
Бергмарк-Виберг Адам
26'
Транберг Робин
(Альфонси Оливер)
1:0
49'
Альфонси Оливер
 
57'
Йоханссон Александр
 
62'
Лушаку Исмет
 
64'
Filip Bohman
Лушаку Исмет
 
64'
Filipe Sisse
Альфонси Оливер
 
64'
 
Рочестер Соренсен Марк
Варманен Тату
66'
1:1
Вестермарк Йеспер
(Родич Владимир)
70'
Eliton Junior
Транберг Робин
 
70'
Станисич Оливер
Йоханссон Александр
 
75'
Карлссон Тобиас
(Линднер Йоаким)
2:1
76'
 
Адольфссон Маттис
Косица Дзенис
76'
 
Энгквист Эмиль
Павич Маттиас
77'
 
Штулич Виктор
Кусу Манассе
77'
 
Хейкссон Алекс
77'
Боман Андре
 
78'
 
Стенберг Джон

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Эстер
4.60
3.40
4.30
Все Коэффициенты
42
Лукич
Стоян
22
Боман
Андре
18
Линднер
Йоаким
20
Карлссон
Тобиас
III
23
Лильенбэк
Антон
7
Транберг
Робин
8
Ле
Ру
Люк
17
Лушаку
Исмет
14
Альфонси
Оливер
9
Симович
Робин
16
Йоханссон
Александр
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
19
Бергмарк-Виберг
Адам
7
Косица
Дзенис
10
Вестермарк
Йеспер
Варберг БоИС
4-3-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Варберг БоИС
Эстер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

А
1:2
К
1:0
ТМК
1:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
К
2:1
С
1:3
С
5:2
С
5:1
С
2:2
С
2:4
С
1:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Среднее время на гол

78
78

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.29
1.57

Среднее время на гол

39
57

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.71
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
66

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1
Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0
Эстер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Транберг Робин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      11'
      Бергмарк-Виберг Адам получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Варберг БоИС
    Ничья
    Эстер
    4.60
    3.40
    4.30
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