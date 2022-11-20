Соболев получает первую в матче карточку желтого цвета. Хамробекова он уложил на газон. В итоге "горчичник" получил.

Давронов вместо Ашурматова на поле появился. Хамдамову уступил место на поле Эркинов. Двойная ротация в составе сборной Узбекистана.

Джикия и Литвинов ушли отдыхать у России. Макарчук и Осипенко вместо них на газоне оказались.

Сильянов получил в одном из эпизодов травму. Не может футболист встречу продолжить. Уже готовится ему замена тем временем.

Два угловых кряду сейчас подали футболисты сборной России у ворот соперника, но оба навеса оказались не опасными для нашего соперника.

Мостовой отдал передачу на Соболева, который слишком долго возился со снарядом, но так и не пробил по воротам соперника. Мяч выше цели улетел.

Урунов появляется сейчас у команды хозяев, в своем случае меняя Тургунбоева.

Не лучшим образом скинул мяч своему вратарю Джикия. Пришлось Шунину выходить из рамки и играть на опережении, фиксируя сферу в перчатках.

Такое ощущение у меня, что российская сборная сильно подустала. Сил не так много у нашей команды. Неужели все запасы мы истратили еще в первом тайме?

МОМЕНТ! Мостовой сейчас получил мяч от партнера, после чего с левого края пытался направить сферу в ворота но в цель не попал. Рядом со стойкой сфера пролетела.

А когда там у российской команды будет хотя бы одна замена? Неужели нравится Карпину тот футбол, что показывает его коллектив?

Соболев пытался после заброса от Захаряна до мяча сейчас добраться, но буквально повалил он двумя руками на газон одного из соперников. Фол в атаке.

В руку сейчас попал мяч в центре поля Далеру Кузяеву. В итоге назначает штрафной удар в пользу Узбекистана главный арбитр встречи.

Все идет к тому, что сборная России очередной свой матч сведет к ничьей. Не хотелось бы, чтобы она снова получилась безголевой.

Стартовал у нас тем временем второй тайм! Удачи командам, а победы - сборной России! Поехали!

Судя по всему, замен в перерыве не было у нас. В прежних составах на футбольное поле вышли игроки российской и узбекской команд.

Шунин вовремя выдвинулся из ворот и сумел уверенно зафиксировать снаряд в своих перчатках. Хорошая подача была у оппонента.

Снова приходят соперники к воротам Шунина, и не пускает Антон снаряд на угловой после того, как Джикии удалось заблокировать этот выстрел.

Заброс мяча последовал сейчас на Александра Соболева. К слову, форвард сборной России и московского "Спартака", несмотря на все желание, до сферы не добрался.

Снова подача в сторону Соболева с правого фланга. И уже удается нанести удар головой по рамке оппонента Александру. Мяч полетел левее цели.

Шукуров снова с мячом оказался. Вновь с левого края он искал передачей Шомуродова, но нашел только голову Джикии. Тот выбивает сферу подальше от рамки.

МОМЕНТИЩЕ! Спасает нашу команду Шунин! Из аута вбросили мяч в игру хозяева. Прошла у Шомуродова передача в центр на Сайфиева, который в касание пробивал в ближний угол, но угодил в российского вратаря!

Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет в матче открыт не был. На табло стадиона в Ташкенте горят нули.

42' Джикия проиграл сейчас Эркинову в скорости, после чего снес соперника на газон, но рефери не определил в этой ситуации нарушения! Можно играть!

41' Мяч у наших ребят держится хорошо, но это касается контроля снаряда на своей половине поля. Стоит нам лишь перейти центральную линию, как возникают проблемы.

40' Снова вышел к кромке поля сейчас Валерий Карпин, который бросил пару нервных фраз в адрес кого-то из подопечных. Не думаю, что главный тренер российской сборной доволен игрой.

39' Завершается основное время нашего матча. И вряд ли по такой игре решится добавить более минуты главный арбитр встречи. Остановок минимальное количество.

37' После заброса с правого края Мостовой попытался головой пробить по воротам соперника - получается крайне неточно. Мяч летит намного левее цели.

36' С Бариновым что-то там случилось сейчас. Сбил его соперник на газон в грубом порядке. Предупреждения не последовало, можно играть.

34' Пока не похоже на то, что кому-то из команд вообще удастся сегодня забить хотя бы гол. Ничего интересного не показывают в атаке оппоненты. Когда же будут забитые мячи?

33' Фомин забрасывал мяч в штрафную соперника - вновь слишком уверенный выход голкипера, который фиксирует снаряд в своих перчатках.

32' Карпин недоволен передачей Кузяева на партнера. Что-то слишком много банальных ошибок у наших ребят, хотя и какого-то давления от Узбекистана не получают россияне.

31' А болельщики снова активизировались в нашем матче. Сборная России пытается заставить соперника ошибиться, но оппонент смотрится в обороне очень стабильно.

29' Кузяеву удалось отдать на Сильянова. Тот выполнил заброс в сторону Фомина, который в борьбе с защитником смог заработать угловой удар.

28' Джикия покатил мяч на Сильянова. У того не было продолжения в атаке. В итоге футболист сделал пас на одного из партнеров, но не прошел этот пас.

27' Как-то вяловато наши ребята сейчас играют в прессинге. Впереди ничего не получается, но очень хочется увидеть сборную России в действии.

26' И снова на оперативный простор выдвигался Шомуродов, который замешкался со снарядом, но со второй попытки все же пробил по воротам нашей команды. Сыграл наш защитник на подстраховке вновь. Угловой.

25' Неудачно наши ребята выполнили заброс с правого края, и мог Шомуродов получать мяч впереди, но Баринов успел в подкате сыграть против Шукурова, сумев заблокировать потенциально опасную передачу.

23' Литвинов с правого края забрасывал мяч на Соболева, но до снаряда первым добрался защитник, который вынес снаряд за лицевую линию. Новый в матче угловой удар.

22' Не двигается мяч у наших ребят впереди. Джикия очередную попытку заброса использовал - оборона Узбекистана сыграла надежно, доставив мяч до своего вратаря.

21' Сохранил мяч для своей команды Соболев, но вот дальше пробить нападающему московского "Спартака" не позволили партнеры. Уверенно до сферы добирается один из защитников.

20' Ничего особенного в атаке не показывает наша сборная, и этот факт, конечно же, тревожит Валерия Карпина, который уже не в первый раз выходит к кромке поля.

19' Прощупывают и наши соперники оборону российской сборной, которой приходится весьма туго в некоторых моментах. Играют в быстрый футбол хозяева.

17' Дальний удар по воротам россиян нанес снова Эркинов, который направил мяч намного выше цели. Сфера полетела куда-то в сторону трибун.

16' После подачи от правого края Шунин играет на выходе, фиксируя сферу в своих перчатках. Сыграно просто и весьма надежно в этой ситуации.

15' Эркинов прошел по правому флангу к воротам сборной России, после чего прострелил он мяч в штрафную, но попал в защитгника. Быть новому угловому в нашей встрече.

14' "Узбекистан, Узбекистан", - кричат фанаты с трибун. Активно они гонят свою национальную команду, которая пока на фоне сборной России показывает солидный уровень футбола.

12' Джикия пытается продвинуть атаку нашей сборной. Идет передача на ход Соболеву, но в обороне играет уверенно соперник, выбивая мяч в центр поля.

11' Легкий мяч для защитника сборной Узбекистана, который возвращается в оборону и головой скидывает сферу в руки голкиперу.

10' Ничего впереди придумать не смогли сейчас игроки сборной России при розыгрыше углового. В итоге мяч прихватили в свою атаку игроки Узбекистана, дело закончилось неточным дальним ударом Шукурова.

8' Соболев выполнил рывок на свободное пространство. Попытался уже пробить по воротам Александр, но под него подкатился соперник. Угловой.

7' Шомуродов сейчас получил мяч на левом краю штрафной сборной России, и был готов уже нанести удар по воротам, но успел к мячу Джикия, который вынес сферу на угловой.

6' Сборная России пытается прижать соперника к воротам с первых минут, но пока ничего не получается у нашего коллектива. Оборона соперника смотрится успешно.

5' Интересно, что не собрали сегодня трибуны какого-то аншлага. Немало свободных мест на стадионе, но шумовая поддержка у коллектива хозяев хорошая.

3' Футболисты сборной Узбекистана предстали сегодня на поле в синих цветах, в то время, как игроки российской команды во всем красном вышли.

2' Первый штрафной в пользу нашей команды. Захарян сейчас выполнял навес из центра в штрафную сборной Узбекистана, но никого из партнеров там не оказалось.