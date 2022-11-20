ЧМ 2022 спецраздел ЧМ 2022: Новости Фрибет 1000+ руб.
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Тур: 1.
Узбекистан
FIFA #77
0:0
Второй тайм: 72'
РОССИЯ
FIFA #33
0'

Ход матча

52'
Сергеев Игорь
Шомуродов Элдор
 
52'
Джиянов Русланбек
Тургунбаев Азизбек
 
63'
 
Макарчук Артём
Караваев Вячеслав
64'
Давронов Алибек
Ашурматов Рустам
 
64'
Хамдамов Достонбек
Эркинов Хожимат
 
64'
 
Осипенко Максим
Джикия Георгий
69'
 
Миранчук Антон
Сильянов Александр
Прогнозы 182
Узбекистан 17% (31)
X 20.3% (37)
РОССИЯ 62.6% (114)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Узбекистан
Ничья
РОССИЯ
5.31
2.90
3.81
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Юсупов
Уткир
5
Ашурматов
Рустам
23
Аликулов
Хусниддин
15
Эшмурадов
Умар
4
Сайфиев
Фаррух
13
Насруллаев
Шерзод
9
Хамробеков
Одилжон
7
Шукуров
Отабек
20
Эркинов
Хожимат
14
Шомуродов
Элдор
19
Тургунбаев
Азизбек
1
Шунин
Антон
4
Караваев
Вячеслав
22
Литвинов
Руслан
14
Джикия
Георгий
27
Сильянов
Александр
8
Фомин
Даниил
6
Баринов
Дмитрий
23
Кузяев
Далер
10
Захарян
Арсен
7
Соболев
Александр
Сергеевич
17
Мостовой
Андрей
Узбекистан
РОССИЯ

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0
Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Узбекистан - Гана 2:1 Узбекистан - Иордания 2:0 Зенит - Узбекистан 4:0 Узбекистан - Ирак 1:2
РОССИЯ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0
Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0
  • Второй тайм
  • 71'
    Мостовой отдал передачу на Соболева, который слишком долго возился со снарядом, но так и не пробил по воротам соперника. Мяч выше цели улетел.
  • Угловой
    70'
    Два угловых кряду сейчас подали футболисты сборной России у ворот соперника, но оба навеса оказались не опасными для нашего соперника.
  • Замена
    69'
    Антон Миранчук на поле появился сейчас вместо Сильянова. Пожелаем скорейшего выздоровления игроку сборной России.
  • Травма, повреждение
    68'
    Сильянов получил в одном из эпизодов травму. Не может футболист встречу продолжить. Уже готовится ему замена тем временем.
  • Замена
    67'
    Джикия и Литвинов ушли отдыхать у России. Макарчук и Осипенко вместо них на газоне оказались.
  • Замена
    66'
    Давронов вместо Ашурматова на поле появился. Хамдамову уступил место на поле Эркинов. Двойная ротация в составе сборной Узбекистана.
  • Желтая карточка
    65'
    Соболев получает первую в матче карточку желтого цвета. Хамробекова он уложил на газон. В итоге "горчичник" получил.
  • 63'
    Все идет к тому, что сборная России очередной свой матч сведет к ничьей. Не хотелось бы, чтобы она снова получилась безголевой. 
  • Фол, нарушение
    62'
    В руку сейчас попал мяч в центре поля Далеру Кузяеву. В итоге назначает штрафной удар в пользу Узбекистана главный арбитр встречи.
  • Фол, нарушение
    61'
    Соболев пытался после заброса от Захаряна до мяча сейчас добраться, но буквально повалил он двумя руками на газон одного из соперников. Фол в атаке.
  • 59'
    А когда там у российской команды будет хотя бы одна замена? Неужели нравится Карпину тот футбол, что показывает его коллектив?
  • Опасный момент
    58'
    МОМЕНТ! Мостовой сейчас получил мяч от партнера, после чего с левого края пытался направить сферу в ворота но в цель не попал. Рядом со стойкой сфера пролетела.
  • 57'
    Такое ощущение у меня, что российская сборная сильно подустала. Сил не так много у нашей команды. Неужели все запасы мы истратили еще в первом тайме?
  • 55'
    Не лучшим образом скинул мяч своему вратарю Джикия. Пришлось Шунину выходить из рамки и играть на опережении, фиксируя сферу в перчатках.
  • Замена
    54'
    Урунов появляется сейчас у команды хозяев, в своем случае меняя Тургунбоева.
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    • Замена
      53'
      Сергеев вместо Шомуродова на поле появился в составе Узбекистана. 
    • 52'
      Снова подача в сторону Соболева с правого фланга. И уже удается нанести удар головой по рамке оппонента Александру. Мяч полетел левее цели.
    • 51'
      Заброс мяча последовал сейчас на Александра Соболева. К слову, форвард сборной России и московского "Спартака", несмотря на все желание, до сферы не добрался.
    • 49'
      Снова приходят соперники к воротам Шунина, и не пускает Антон снаряд на угловой после того, как Джикии удалось заблокировать этот выстрел.
    • 48'
      Шунин вовремя выдвинулся из ворот и сумел уверенно зафиксировать снаряд в своих перчатках. Хорошая подача была у оппонента. 
    • 47'
      Судя по всему, замен в перерыве не было у нас. В прежних составах на футбольное поле вышли игроки российской и узбекской команд.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал у нас тем временем второй тайм! Удачи командам, а победы - сборной России! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет в матче открыт не был. На табло стадиона в Ташкенте горят нули. 
    • Опасный момент
      44'
      МОМЕНТИЩЕ! Спасает нашу команду Шунин! Из аута вбросили мяч в игру хозяева. Прошла у Шомуродова передача в центр на Сайфиева, который в касание пробивал в ближний угол, но угодил в российского вратаря!
    • 43'
      Шукуров снова с мячом оказался. Вновь с левого края он искал передачей Шомуродова, но нашел только голову Джикии. Тот выбивает сферу подальше от рамки.
    • 42'
      Джикия проиграл сейчас Эркинову в скорости, после чего снес соперника на газон, но рефери не определил в этой ситуации нарушения! Можно играть!
    • 41'
      Мяч у наших ребят держится хорошо, но это касается контроля снаряда на своей половине поля. Стоит нам лишь перейти центральную линию, как возникают проблемы.
    • 40'
      Снова вышел к кромке поля сейчас Валерий Карпин, который бросил пару нервных фраз в адрес кого-то из подопечных. Не думаю, что главный тренер российской сборной доволен игрой.
    • 39'
      Завершается основное время нашего матча. И вряд ли по такой игре решится добавить более минуты главный арбитр встречи. Остановок минимальное количество.
    • 37'
      После заброса с правого края Мостовой попытался головой пробить по воротам соперника - получается крайне неточно. Мяч летит намного левее цели.
    • 36'
      С Бариновым что-то там случилось сейчас. Сбил его соперник на газон в грубом порядке. Предупреждения не последовало, можно играть.
    • 34'
      Пока не похоже на то, что кому-то из команд вообще удастся сегодня забить хотя бы гол. Ничего интересного не показывают в атаке оппоненты. Когда же будут забитые мячи?
    • 33'
      Фомин забрасывал мяч в штрафную соперника - вновь слишком уверенный выход голкипера, который фиксирует снаряд в своих перчатках.
    • 32'
      Карпин недоволен передачей Кузяева на партнера. Что-то слишком много банальных ошибок у наших ребят, хотя и какого-то давления от Узбекистана не получают россияне.
    • 31'
      А болельщики снова активизировались в нашем матче. Сборная России пытается заставить соперника ошибиться, но оппонент смотрится в обороне очень стабильно.
    • Угловой
      29'
      Кузяеву удалось отдать на Сильянова. Тот выполнил заброс в сторону Фомина, который в борьбе с защитником смог заработать угловой удар.
    • 28'
      Джикия покатил мяч на Сильянова. У того не было продолжения в атаке. В итоге футболист сделал пас на одного из партнеров, но не прошел этот пас.
    • 27'
      Как-то вяловато наши ребята сейчас играют в прессинге. Впереди ничего не получается, но очень хочется увидеть сборную России в действии.
    • Угловой
      26'
      И снова на оперативный простор выдвигался Шомуродов, который замешкался со снарядом, но со второй попытки все же пробил по воротам нашей команды. Сыграл наш защитник на подстраховке вновь. Угловой.
    • 25'
      Неудачно наши ребята выполнили заброс с правого края, и мог Шомуродов получать мяч впереди, но Баринов успел в подкате сыграть против Шукурова, сумев заблокировать потенциально опасную передачу.
    • Угловой
      23'
      Литвинов с правого края забрасывал мяч на Соболева, но до снаряда первым добрался защитник, который вынес снаряд за лицевую линию. Новый в матче угловой удар.
    • 22'
      Не двигается мяч у наших ребят впереди. Джикия очередную попытку заброса использовал - оборона Узбекистана сыграла надежно, доставив мяч до своего вратаря.
    • 21'
      Сохранил мяч для своей команды Соболев, но вот дальше пробить нападающему московского "Спартака" не позволили партнеры. Уверенно до сферы добирается один из защитников.
    • 20'
      Ничего особенного в атаке не показывает наша сборная, и этот факт, конечно же, тревожит Валерия Карпина, который уже не в первый раз выходит к кромке поля.
    • 19'
      Прощупывают и наши соперники оборону российской сборной, которой приходится весьма туго в некоторых моментах. Играют в быстрый футбол хозяева.
    • 17'
      Дальний удар по воротам россиян нанес снова Эркинов, который направил мяч намного выше цели. Сфера полетела куда-то в сторону трибун.
    • 16'
      После подачи от правого края Шунин играет на выходе, фиксируя сферу в своих перчатках. Сыграно просто и весьма надежно в этой ситуации.
    • Угловой
      15'
      Эркинов прошел по правому флангу к воротам сборной России, после чего прострелил он мяч в штрафную, но попал в защитгника. Быть новому угловому в нашей встрече.
    • 14'
      "Узбекистан, Узбекистан", - кричат фанаты с трибун. Активно они гонят свою национальную команду, которая пока на фоне сборной России показывает солидный уровень футбола.
    • 12'
      Джикия пытается продвинуть атаку нашей сборной. Идет передача на ход Соболеву, но в обороне играет уверенно соперник, выбивая мяч в центр поля.
    • 11'
      Легкий мяч для защитника сборной Узбекистана, который возвращается в оборону и головой скидывает сферу в руки голкиперу. 
    • 10'
      Ничего впереди придумать не смогли сейчас игроки сборной России при розыгрыше углового. В итоге мяч прихватили в свою атаку игроки Узбекистана, дело закончилось неточным дальним ударом Шукурова.
    • Угловой
      8'
      Соболев выполнил рывок на свободное пространство. Попытался уже пробить по воротам Александр, но под него подкатился соперник. Угловой.
    • Угловой
      7'
      Шомуродов сейчас получил мяч на левом краю штрафной сборной России, и был готов уже нанести удар по воротам, но успел к мячу Джикия, который вынес сферу на угловой.
    • 6'
      Сборная России пытается прижать соперника к воротам с первых минут, но пока ничего не получается у нашего коллектива. Оборона соперника смотрится успешно.
    • 5'
      Интересно, что не собрали сегодня трибуны какого-то аншлага. Немало свободных мест на стадионе, но шумовая поддержка у коллектива хозяев хорошая.
    • 3'
      Футболисты сборной Узбекистана предстали сегодня на поле в синих цветах, в то время, как игроки российской команды во всем красном вышли.
    • Фол, нарушение
      2'
      Первый штрафной в пользу нашей команды. Захарян сейчас выполнял навес из центра в штрафную сборной Узбекистана, но никого из партнеров там не оказалось.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч у нас тем временем! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Данияр Сахи (Астана, Казахстан);
      Ассистент: Илашбек Орунбаев (Шымкент, Казахстан);
      Ассистент: Самат Тергеусизов (Алма-Ата, Казахстан).
    • Доброго времени суток уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам. В рамках очередной такой встречи сойдутся лицом к лицу игроки сборных Узбекистана и России. Встреча состоится в Ташкенте, на стадионе «Пахтакор».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 182
    Узбекистан 17% (31)
    X 20.3% (37)
    РОССИЯ 62.6% (114)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан
    Ничья
    РОССИЯ
    5.31
    2.90
    3.81
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    Где смотреть матч Узбекистан 0:0 РОССИЯ онлайн

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    Прогнозы на матч Узбекистан 0:0 РОССИЯ

    Исход игры
    Узбекистан
    17% (31)
    Ничья
    20.3% (37)
    РОССИЯ
    62.6% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.76% (67)
    Меньше
    49.24% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (88)
    Нет
    33.33% (44)
    Популярный счёт
    1:2 РОССИЯ
    24.2% (44)
    1:1 Ничья
    13.2% (24)
    0:2 РОССИЯ
    9.3% (17)
    0:1 РОССИЯ
    7.7% (14)
    1:3 РОССИЯ
    6% (11)
    2:2 Ничья
    3.3% (6)
    1:0 Узбекистан
    2.7% (5)
    0:0 Ничья
    2.2% (4)
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    Узбекистан
    РОССИЯ
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