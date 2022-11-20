Тур: 1.
0:0
Второй тайм: 72'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кузяев ДалерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Уткин ДаниилПолузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Результаты последних матчей
Узбекистан
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0
Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Узбекистан - Гана 2:1 Узбекистан - Иордания 2:0 Зенит - Узбекистан 4:0 Узбекистан - Ирак 1:2
РОССИЯ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0
Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0
Прогнозы на матч Узбекистан 0:0 РОССИЯ
Исход игры
Узбекистан
17% (31)
Ничья
20.3% (37)
РОССИЯ
62.6% (114)
Тотал 2.5
Больше
50.76% (67)
Меньше
49.24% (65)
Обе команды забьют
Да
66.67% (88)
Нет
33.33% (44)
Популярный счёт
1:2 РОССИЯ
24.2% (44)
1:1 Ничья
13.2% (24)
0:2 РОССИЯ
9.3% (17)
0:1 РОССИЯ
7.7% (14)
1:3 РОССИЯ
6% (11)
2:2 Ничья
3.3% (6)
1:0 Узбекистан
2.7% (5)
0:0 Ничья
2.2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!