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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Спартак Трнава
3:0
Перерыв
Земплин
0'
1:0
4' Гол
Тайво Абдулрахман
2:0
14' Гол
Даниэл Эрик
36' Желтая карточка
Нджие Сейни
3:0
40' Гол
Тайво Абдулрахман
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
19
Чурма
Матей
77
Боладжи
Казим
22
Иван
Алекс
88
Саввидис
Кириакос
15
Прохазка
Роман
20
Azeez
Oseni
23
Даниэл
Эрик
12
Тайво
Абдулрахман
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
81
Ержабек
Михал
28
Котула
Юрай
18
Мендес
Алехандро
16
Бегала
Матуш
11
Нджие
Сейни
30
Brian
Pena
9
Matus
Marcin
13
Wisdom
Kanu
20
Яношик
Лукаш
Спартак Трнава
4-5-1
Земплин
4-3-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Земплин

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

63.2%
5.3%
31.5%
12 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

К
2:2
С
0:4
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:2
СГА
2:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
3:0
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
0:1

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.56

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
0.9

Среднее время на гол

101
100

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.21

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
74

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефаник Самуэль 4 0.22
Буката Мартин 4 0.22
Саввидис Кириакос 4 0.22
Ристовски Милан 3 0.17
Даниэл Эрик 3 0.17
Тайво Абдулрахман 2 0.11
Бамиделе Юсуф 2 0.11
Azeez Oseni 2 0.11
Мишович Мартин 2 0.11
Паур Якуб 1 0.06
Коша Себастьян 1 0.06
Боатенг Келвин 1 0.06
Прохазка Роман 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азеведо Дижан 0 0
Штетина Лукаш 0 0
Иван Алекс 0 0
Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 5 (1) 0.28
Да Силва Адлер 4 (1) 0.22
Wisdom Kanu 3 0.17
Brian Pena 3 0.17
Жофчак Игор 2 (2) 0.11
Ержабек Михал 1 0.06
Michael Ranko 1 0.06
Яношик Лукаш 0 0
Котула Юрай 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саввидис Кириакос 5 1
Штетина Лукаш 4 0
Паур Якуб 4 0
Мишович Мартин 2 1
Ристовски Милан 3 0
Прохазка Роман 2 0
Буката Мартин 2 0
Тайво Абдулрахман 2 0
Иван Алекс 2 0
Боатенг Келвин 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Чурма Матей 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Азеведо Дижан 1 0
Такач Доминик 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Коша Себастьян 1 0
Боладжи Казим 1 0
Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ержабек Михал 6 0
Matus Marcin 4 0
Слебодник Тибор 4 0
Мендес Алехандро 3 0
Нджие Сейни 3 0
Котула Юрай 2 0
Яношик Лукаш 2 0
Вашко Филип 2 0
Да Силва Адлер 1 0
Michael Ranko 1 0
Кожухарь Андрей 1 0
Wisdom Kanu 1 0
Brian Pena 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Земплин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
6
Спартак Трнава
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Земплин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

12
12
Спартак Трнава
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Земплин
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
5
42%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
5
38%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
6
55%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Забито

27
20
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
3
11%
3
15%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
2
7%
3
15%
31-45
9
33%
6
30%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
5
19%
4
20%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
1
6%
10
42%
61-75
5
28%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Скалица 2:1 Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - ДАК 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Земплин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0
Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0 Земплин - Ружомберок 1:1 Жилина - Земплин 2:0 Земплин - Скалица 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Земплин 3:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2

Результаты матчей

Спартак Трнава
Земплин

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Земплин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
4
5
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
6
3
1.5
1
7
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
10
7
1.5
5
12
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:1 18 13 2 3 37 - 18 41
2. ДАК 1:0 18 11 5 2 33 - 15 38
3. Спартак Трнава 3:0 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Железярне Подбрезова 18 8 5 5 25 - 19 29
5. Ружомберок 0:1 17 5 8 4 19 - 17 23
6. Жилина 18 6 4 8 28 - 29 22
7. Земплин 0:3 18 6 3 9 19 - 28 21
8. Дукла Банска-Бистрица 18 6 3 9 25 - 34 21
9. Тренчин 18 5 5 8 16 - 25 20
10. Злате Моравце 1:2 17 4 6 7 23 - 28 18
11. Скалица 18 3 7 8 14 - 26 16
12. Татран Липтовски-Микулаш 18 1 6 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:1 9 8 1 0 23 - 6 25
2. ДАК 1:0 9 8 0 1 19 - 6 24
3. Спартак Трнава 3:0 9 5 3 1 15 - 7 18
4. Железярне Подбрезова 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Жилина 9 5 2 2 18 - 9 17
6. Земплин 0:3 9 5 1 3 13 - 11 16
7. Тренчин 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Злате Моравце 1:2 9 2 5 2 16 - 15 11
9. Ружомберок 0:1 8 2 4 2 9 - 9 10
10. Дукла Банска-Бистрица 9 3 1 5 12 - 15 10
11. Скалица 9 2 4 3 7 - 11 10
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 3:0 9 5 1 3 17 - 9 16
2. Слован Братислава 2:1 9 5 1 3 14 - 12 16
3. ДАК 1:0 9 3 5 1 14 - 9 14
4. Ружомберок 0:1 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Железярне Подбрезова 9 3 3 3 14 - 12 12
6. Дукла Банска-Бистрица 9 3 2 4 13 - 19 11
7. Злате Моравце 1:2 8 2 1 5 7 - 13 7
8. Скалица 9 1 3 5 7 - 15 6
9. Тренчин 9 1 3 5 4 - 14 6
10. Жилина 9 1 2 6 10 - 20 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 9 1 2 6 8 - 14 5
12. Земплин 0:3 9 1 2 6 6 - 17 5
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Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 11 (3)
Железярне Подбрезова David Cobnan 9
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 8 (4)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Жилина Капралик Адриан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 7
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 7
Железярне Подбрезова Годал Борис 1 6
Спартак Трнава Саввидис Кириакос 1 5
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
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    Яношик Лукаш уходит с поля. Zoran Zahradnik выходит вместо него
  • 40'
    Wisdom Kanu уходит с поля. Жофчак Игор выходит вместо него
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Тайво Абдулрахман бьет в цель!
  • 40'
    Sainey Njie уходит с поля. Tibor Slebodnik выходит вместо него
  • Желтая карточка
    36'
    Sainey Njie получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Даниэл Эрик бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Земплин
1.12
8.44
22.22
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