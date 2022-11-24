Тур: 16. Стадион: Антон Малатинский.
4:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолТайво Абдулрахман
2:0
14' ГолДаниэл Эрик
37' Желтая карточкаНджие Сейни
3:0
39' ГолТайво Абдулрахман
4:0
49' ГолДаниэл Эрик
78' Желтая карточкаКотула Юрай
4:1
87' ГолDavid Petrik
90'+2
Ход матча
4'
14'
2:0
37'
39'
49'
4:0
78'
87'
4:1
19
Чурма
Матей
22
Иван
Алекс
20
Azeez
Oseni
23
Даниэл
Эрик
28
Котула
Юрай
16
Бегала
Матуш
11
Нджие
Сейни
30
Brian
Pena
13
Wisdom
Kanu
20
Яношик
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Azeez OseniПолузащитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
11 Нджие СейниПолузащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
- Нападающий
-
13 Wisdom KanuНападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Сова ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
-
-
46 David Petrik
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
История личных встреч
Спартак Трнава
Земплин
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
63.2%
5.3%
31.5%
12 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.56
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
0.9
Среднее время на гол
101
100
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.21
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
74
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефаник Самуэль
|4
|0.22
|Буката Мартин
|4
|0.22
|Даниэл Эрик
|4
|0.22
|Саввидис Кириакос
|4
|0.22
|Ристовски Милан
|3
|0.17
|Тайво Абдулрахман
|3
|0.17
|Бамиделе Юсуф
|2
|0.11
|Azeez Oseni
|2
|0.11
|Мишович Мартин
|2
|0.11
|Паур Якуб
|1
|0.06
|Коша Себастьян
|1
|0.06
|Боатенг Келвин
|1
|0.06
|Прохазка Роман
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Азеведо Дижан
|0
|0
|Штетина Лукаш
|0
|0
|Иван Алекс
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|5 (1)
|0.28
|Да Силва Адлер
|4 (1)
|0.22
|Wisdom Kanu
|3
|0.17
|Brian Pena
|3
|0.17
|Жофчак Игор
|2 (2)
|0.11
|Ержабек Михал
|1
|0.06
|Michael Ranko
|1
|0.06
|David Petrik
|1
|0.06
|Яношик Лукаш
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саввидис Кириакос
|5
|1
|Штетина Лукаш
|4
|0
|Паур Якуб
|4
|0
|Мишович Мартин
|2
|1
|Ристовски Милан
|3
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Буката Мартин
|2
|0
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|Иван Алекс
|2
|0
|Боатенг Келвин
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Чурма Матей
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Азеведо Дижан
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Боладжи Казим
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ержабек Михал
|6
|0
|Matus Marcin
|4
|0
|Слебодник Тибор
|4
|0
|Нджие Сейни
|4
|0
|Мендес Алехандро
|3
|0
|Котула Юрай
|3
|0
|Яношик Лукаш
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Да Силва Адлер
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Кожухарь Андрей
|1
|0
|Wisdom Kanu
|1
|0
|Brian Pena
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Земплин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
7
Спартак Трнава
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Земплин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
12
12
Спартак Трнава
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Земплин
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
16
19
Голы по времени матча
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
4
25%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
6
38%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
4
24%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
38%
3
18%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
5
38%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
6
55%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
31
21
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
5
16%
3
14%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
10
32%
6
29%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
5
16%
5
24%
76-90
Пропущено
19
28
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
11%
5
18%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
4
21%
2
7%
31-45
4
21%
4
14%
46-60
1
5%
10
36%
61-75
6
32%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Скалица 2:1 Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - ДАК 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Земплин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0
Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0 Земплин - Ружомберок 1:1 Жилина - Земплин 2:0 Земплин - Скалица 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Земплин 3:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2
Результаты матчей
Спартак Трнава
Земплин
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Земплин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
45
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
135
117
513
414
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|18
|13
|2
|3
|39 - 18
|41
|2.
|ДАК
|18
|11
|5
|2
|33 - 15
|38
|3.
|Спартак Трнава
|18
|10
|4
|4
|33 - 17
|34
|4.
|Железярне Подбрезова
|18
|8
|5
|5
|25 - 19
|29
|5.
|Ружомберок
|17
|5
|8
|4
|19 - 17
|23
|6.
|Жилина
|18
|6
|4
|8
|28 - 29
|22
|7.
|Земплин
|18
|6
|3
|9
|20 - 29
|21
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|18
|6
|3
|9
|25 - 34
|21
|9.
|Тренчин
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|10.
|Злате Моравце
|17
|4
|6
|7
|23 - 30
|18
|11.
|Скалица
|18
|3
|7
|8
|14 - 26
|16
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|18
|1
|6
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|ДАК
|9
|8
|0
|1
|19 - 6
|24
|3.
|Спартак Трнава
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|4.
|Железярне Подбрезова
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Жилина
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|6.
|Земплин
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|7.
|Тренчин
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Злате Моравце
|9
|2
|5
|2
|16 - 15
|11
|9.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|2.
|Слован Братислава
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|3.
|ДАК
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Ружомберок
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Железярне Подбрезова
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|7.
|Злате Моравце
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|8.
|Скалица
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|9.
|Тренчин
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|10.
|Жилина
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|12.
|Земплин
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|11 (3)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|9
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|8 (4)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|6 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 7
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 7
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|1 6
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3