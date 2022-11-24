ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Словакия
  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
ДАК
1:0
Перерыв
Ружомберок
0'
1:0
23' Гол
Небыла Себастьян
45' Желтая карточка
Жигмунд Марек
99
Петраш
Самуэл
16
Брунетти
Матеус
78
Пинту
Алекс
24
Кружляк
Доминик
28
Блэкмэн
Сезар
8
Димун
Милан
13
Кальмар
Жолт
17
Андзуана
Иоан
77
Небыла
Себастьян
45
Крстович
Никола
80
Гаврич
Желько
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
2
Мойжиш
Александр
3
Масло
Ян
13
Мадленяк
Матей
63
Моронг
Адам
30
Хриен
Мартин
6
Лихи
Филип
24
Жигмунд
Марек
14
Бобчек
Томаш
15
Герец
Штефан
ДАК
4-3-3
Ружомберок
4-4-2

История личных встреч

ДАК
Ружомберок

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

33 матча

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

СГА
2:3
СГА
4:1
С
0:0
С
1:2
К
1:3
С
1:1
С
3:2
СГА
0:1
К
3:0
К
1:1
С
0:0
С
0:1
СГА
1:0
СГА
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.08

Среднее время на гол

62
83

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

1.42
1.03

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 11 0.61
Кальмар Жолт 6 (1) 0.33
Санто Регё 3 0.17
Веселовски Доминик 2 0.11
Ammar Ramadan 2 0.11
Кружляк Доминик 2 0.11
Небыла Себастьян 2 0.11
Андзуана Иоан 1 0.06
Гаврич Желько 1 0.06
Николаеску Йон 1 0.06
Блэкмэн Сезар 1 0.06
Пинту Алекс 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Димун Милан 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 7 0.41
Герец Штефан 3 0.18
Мадленяк Матей 2 0.12
Marko Kelemen 2 0.12
Масло Ян 2 (2) 0.12
Тучны Адам 1 0.06
Мрва Марио 1 0.06
Хриен Мартин 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Бобчек Томаш 0 0
Лютеран Оливер 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 6 0
Крстович Никола 5 0
Рисванис Спирос 3 0
Димун Милан 3 0
Брунетти Матеус 3 0
Качер Мирослав 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Нджие Сейни 2 0
Кружляк Доминик 1 0
Пинту Алекс 1 0
Гаврич Желько 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Санто Регё 1 0
Ammar Ramadan 1 0
Небыла Себастьян 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Lukas Leginus 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Kelemen 4 0
Регали Мартин 3 0
Тучны Адам 1 1
Масло Ян 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Бобчек Томаш 2 0
Лихи Филип 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Хриен Мартин 1 0
Крайчирик Иван 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Галабрин Габриель 1 0

Результаты матчей

ДАК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Ружомберок
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

1
3
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ружомберок
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

12
9
ДАК
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Ружомберок
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

18
9
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
6
33%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

13
9
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
7
54%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Забито

31
18
7 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
2
6%
2
11%
1-15
1
3%
1
6%
16-30
4
13%
6
33%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
8
26%
3
17%
61-75
12
39%
4
22%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
5
31%
3
18%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1
Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Стяуа - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - Стяуа 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2
Ружомберок
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0

Результаты матчей

ДАК
Ружомберок

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ДАК
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
4
4
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
10
6
8
9
1.5
7
9
5
12
2.5
2
14
2
15
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:1 18 13 2 3 37 - 18 41
2. ДАК 1:0 18 11 5 2 33 - 15 38
3. Спартак Трнава 3:0 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Железярне Подбрезова 18 8 5 5 25 - 19 29
5. Ружомберок 0:1 17 5 8 4 19 - 17 23
6. Жилина 18 6 4 8 28 - 29 22
7. Земплин 0:3 18 6 3 9 19 - 28 21
8. Дукла Банска-Бистрица 18 6 3 9 25 - 34 21
9. Тренчин 18 5 5 8 16 - 25 20
10. Злате Моравце 1:2 17 4 6 7 23 - 28 18
11. Скалица 18 3 7 8 14 - 26 16
12. Татран Липтовски-Микулаш 18 1 6 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:1 9 8 1 0 23 - 6 25
2. ДАК 1:0 9 8 0 1 19 - 6 24
3. Спартак Трнава 3:0 9 5 3 1 15 - 7 18
4. Железярне Подбрезова 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Жилина 9 5 2 2 18 - 9 17
6. Земплин 0:3 9 5 1 3 13 - 11 16
7. Тренчин 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Злате Моравце 1:2 9 2 5 2 16 - 15 11
9. Ружомберок 0:1 8 2 4 2 9 - 9 10
10. Дукла Банска-Бистрица 9 3 1 5 12 - 15 10
11. Скалица 9 2 4 3 7 - 11 10
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 3:0 9 5 1 3 17 - 9 16
2. Слован Братислава 2:1 9 5 1 3 14 - 12 16
3. ДАК 1:0 9 3 5 1 14 - 9 14
4. Ружомберок 0:1 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Железярне Подбрезова 9 3 3 3 14 - 12 12
6. Дукла Банска-Бистрица 9 3 2 4 13 - 19 11
7. Злате Моравце 1:2 8 2 1 5 7 - 13 7
8. Скалица 9 1 3 5 7 - 15 6
9. Тренчин 9 1 3 5 4 - 14 6
10. Жилина 9 1 2 6 10 - 20 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 9 1 2 6 8 - 14 5
12. Земплин 0:3 9 1 2 6 6 - 17 5
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Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 11 (3)
Железярне Подбрезова David Cobnan 9
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 8 (4)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Жилина Капралик Адриан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 7
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 7
Железярне Подбрезова Годал Борис 1 6
Спартак Трнава Саввидис Кириакос 1 5
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Весь список
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  • Желтая карточка
    45'
    Жигмунд Марек получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Небыла Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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