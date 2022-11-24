Тур: 11. Стадион: MOL Arena.
1:0
Перерыв
Ход матча
23'
45'
78
Пинту
Алекс
13
Кальмар
Жолт
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
63
Моронг
Адам
30
Хриен
Мартин
14
Бобчек
Томаш
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
33 Кахут ДемианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
63 Моронг АдамПолузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Лука ЯкубЗащитник
- Защитник
-
32 Малы МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
ДАК
Ружомберок
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
33 матча
24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.45
1.08
Среднее время на гол
62
83
Всего голов
47
34
Голов в среднем за матч
1.42
1.03
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
63
87
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|11
|0.61
|Кальмар Жолт
|6 (1)
|0.33
|Санто Регё
|3
|0.17
|Веселовски Доминик
|2
|0.11
|Ammar Ramadan
|2
|0.11
|Кружляк Доминик
|2
|0.11
|Небыла Себастьян
|2
|0.11
|Андзуана Иоан
|1
|0.06
|Гаврич Желько
|1
|0.06
|Николаеску Йон
|1
|0.06
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.06
|Пинту Алекс
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Димун Милан
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|7
|0.41
|Герец Штефан
|3
|0.18
|Мадленяк Матей
|2
|0.12
|Marko Kelemen
|2
|0.12
|Масло Ян
|2 (2)
|0.12
|Тучны Адам
|1
|0.06
|Мрва Марио
|1
|0.06
|Хриен Мартин
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Бобчек Томаш
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|6
|0
|Крстович Никола
|5
|0
|Рисванис Спирос
|3
|0
|Димун Милан
|3
|0
|Брунетти Матеус
|3
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Ammar Ramadan
|1
|0
|Небыла Себастьян
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Kelemen
|4
|0
|Регали Мартин
|3
|0
|Тучны Адам
|1
|1
|Масло Ян
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Ружомберок
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
1
3
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ружомберок
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
12
9
ДАК
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Ружомберок
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
18
9
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
6
33%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
13
9
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
7
54%
2
22%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Забито
31
18
7 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
2
6%
2
11%
1-15
1
3%
1
6%
16-30
4
13%
6
33%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
8
26%
3
17%
61-75
12
39%
4
22%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
5
31%
3
18%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1
Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Стяуа - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - Стяуа 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2
Ружомберок
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0
Результаты матчей
ДАК
Ружомберок
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ДАК
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
36
44
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
106
89
79
512
214
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:1
|18
|13
|2
|3
|37 - 18
|41
|2.
|ДАК
|1:0
|18
|11
|5
|2
|33 - 15
|38
|3.
|Спартак Трнава
|3:0
|18
|10
|4
|4
|32 - 16
|34
|4.
|Железярне Подбрезова
|18
|8
|5
|5
|25 - 19
|29
|5.
|Ружомберок
|0:1
|17
|5
|8
|4
|19 - 17
|23
|6.
|Жилина
|18
|6
|4
|8
|28 - 29
|22
|7.
|Земплин
|0:3
|18
|6
|3
|9
|19 - 28
|21
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|18
|6
|3
|9
|25 - 34
|21
|9.
|Тренчин
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|10.
|Злате Моравце
|1:2
|17
|4
|6
|7
|23 - 28
|18
|11.
|Скалица
|18
|3
|7
|8
|14 - 26
|16
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|18
|1
|6
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:1
|9
|8
|1
|0
|23 - 6
|25
|2.
|ДАК
|1:0
|9
|8
|0
|1
|19 - 6
|24
|3.
|Спартак Трнава
|3:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|4.
|Железярне Подбрезова
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Жилина
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|6.
|Земплин
|0:3
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|7.
|Тренчин
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Злате Моравце
|1:2
|9
|2
|5
|2
|16 - 15
|11
|9.
|Ружомберок
|0:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|3:0
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|2.
|Слован Братислава
|2:1
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|3.
|ДАК
|1:0
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Ружомберок
|0:1
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Железярне Подбрезова
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|7.
|Злате Моравце
|1:2
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|8.
|Скалица
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|9.
|Тренчин
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|10.
|Жилина
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|12.
|Земплин
|0:3
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|11 (3)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|9
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|8 (4)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|6 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 7
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 7
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|1 6
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
Тайм-аут
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