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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Ружомберок
2:2
Конец матча
Злате Моравце
0'
19' Желтая карточка
Мадленяк Матей
24' Желтая карточка
Michal Pinter
1:0
44' Гол
Герец Штефан
1:1
51' Гол
Ниархос Иоаннис
2:1
53' Гол
Лихи Филип
69' Желтая карточка
Масло Ян
81' Желтая карточка
Stephano Almeida
81' Желтая карточка
Тучны Адам
90' Желтая карточка
Жигмунд Марек
2:2
90' Гол
Бренкус Адам
90'+5
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
13
Мадленяк
Матей
30
Хриен
Мартин
24
Жигмунд
Марек
63
Моронг
Адам
6
Лихи
Филип
9
Регали
Мартин
15
Герец
Штефан
1
Лукач
Патрик
31
Томль
Мартин
42
Michal
Pinter
37
Alden
Suvalija
90
Чонка
Матуш
6
Мудры
Тимотей
27
Stephano
Almeida
26
Дубек
Томаш
16
Мондек
Кароль
14
Дуга
Денис
10
Ниархос
Иоаннис
Ружомберок
4-2-3-1
Злате Моравце
4-5-1

История личных встреч

Ружомберок
Злате Моравце

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

37 матчей

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.1%
40.5%
24.4%
13 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
4:2
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
6:1
С
1:1
К
1:2
С
0:2
С
5:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
0:0
С
3:1
CL
4:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
1:1
CL
0:3
ТМС
0:3
CL
1:0
CL
2:2
CL
1:2

Голы

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

2.05
1.39

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

63
44

Голов в среднем за матч

1.7
1.19

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 7 0.39
Герец Штефан 4 0.22
Мадленяк Матей 2 0.11
Marko Kelemen 2 0.11
Масло Ян 2 (2) 0.11
Тучны Адам 1 0.06
Мрва Марио 1 0.06
Лихи Филип 1 0.06
Хриен Мартин 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Бобчек Томаш 0 0
Лютеран Оливер 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бренкус Адам 6 0.33
Ниархос Иоаннис 5 0.28
Мондек Кароль 2 0.11
Дубек Томаш 2 (2) 0.11
Stephano Almeida 2 0.11
Michal Pinter 2 (1) 0.11
Суля Самуэл 1 0.06
Tomas Horak 1 0.06
Вестеницки Томаш 1 0.06
Дуга Денис 1 0.06
Alden Suvalija 1 0.06
Мудры Тимотей 0 0
Маулана Эги 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Kelemen 4 0
Мойжиш Александр 2 1
Тучны Адам 2 1
Масло Ян 3 0
Регали Мартин 3 0
Жигмунд Марек 3 0
Мадленяк Матей 3 0
Фабиш Лукаш 2 0
Бобчек Томаш 2 0
Лихи Филип 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Хриен Мартин 1 0
Крайчирик Иван 1 0
Галабрин Габриель 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alden Suvalija 6 0
Michal Pinter 5 0
Мудры Тимотей 5 0
Мондек Кароль 4 0
Дуга Денис 4 0
Суля Самуэл 4 0
Stephano Almeida 4 0
Дубек Томаш 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Чонка Матуш 2 0
Вестеницки Томаш 2 0
Бренкус Адам 2 0
Балан Денис 1 0
Гроздановски Томче 1 0
Маулана Эги 1 0
Tomas Horak 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Злате Моравце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
3
Ружомберок
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Злате Моравце
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

9
16
Ружомберок
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Злате Моравце
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

13
19

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
11%
3
19%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
33%
6
38%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
8
50%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
5
33%
46-60
3
33%
4
27%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
11%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
6
33%
3
14%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
4
22%
10
45%
76-90

Пропущено

18
31
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
2
11%
4
13%
1-15
4
22%
5
16%
16-30
2
11%
2
6%
31-45
3
17%
6
19%
46-60
3
17%
8
26%
61-75
4
22%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2
Злате Моравце
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0
Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Жилина - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Погронье 1:3

Результаты матчей

Ружомберок
Злате Моравце

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
4
5
1.5
3
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
8
9
2
15
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 18 13 2 3 39 - 18 41
2. ДАК 18 11 5 2 33 - 15 38
3. Спартак Трнава 18 10 4 4 33 - 17 34
4. Железярне Подбрезова 18 8 5 5 25 - 19 29
5. Ружомберок 18 5 9 4 21 - 19 24
6. Жилина 18 6 4 8 28 - 29 22
7. Земплин 18 6 3 9 20 - 29 21
8. Дукла Банска-Бистрица 18 6 3 9 25 - 34 21
9. Тренчин 18 5 5 8 16 - 25 20
10. Злате Моравце 18 4 7 7 25 - 32 19
11. Скалица 18 3 7 8 14 - 26 16
12. Татран Липтовски-Микулаш 18 1 6 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 8 1 0 25 - 6 25
2. ДАК 9 8 0 1 19 - 6 24
3. Спартак Трнава 9 5 3 1 16 - 8 18
4. Железярне Подбрезова 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Жилина 9 5 2 2 18 - 9 17
6. Земплин 9 5 1 3 13 - 11 16
7. Тренчин 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Злате Моравце 9 2 5 2 16 - 15 11
9. Ружомберок 9 2 5 2 11 - 11 11
10. Дукла Банска-Бистрица 9 3 1 5 12 - 15 10
11. Скалица 9 2 4 3 7 - 11 10
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 9 5 1 3 17 - 9 16
2. Слован Братислава 9 5 1 3 14 - 12 16
3. ДАК 9 3 5 1 14 - 9 14
4. Ружомберок 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Железярне Подбрезова 9 3 3 3 14 - 12 12
6. Дукла Банска-Бистрица 9 3 2 4 13 - 19 11
7. Злате Моравце 9 2 2 5 9 - 17 8
8. Скалица 9 1 3 5 7 - 15 6
9. Тренчин 9 1 3 5 4 - 14 6
10. Жилина 9 1 2 6 10 - 20 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 9 1 2 6 8 - 14 5
12. Земплин 9 1 2 6 7 - 18 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 11 (3)
Железярне Подбрезова David Cobnan 9
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 8 (4)
Ружомберок Регали Мартин 7 (2)
Жилина Капралик Адриан 6 (2)
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Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 7
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 7
Железярне Подбрезова Годал Борис 1 6
Спартак Трнава Саввидис Кириакос 1 5
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Герец Штефан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Michal Pinter получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Мадленяк Матей получил желтую карточку от судьи
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