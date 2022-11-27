Тур: 17. Стадион: Ружомберок.
2:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаМадленяк Матей
24' Желтая карточкаMichal Pinter
1:0
44' ГолГерец Штефан
1:1
51' ГолНиархос Иоаннис
2:1
53' ГолЛихи Филип
69' Желтая карточкаМасло Ян
81' Желтая карточкаStephano Almeida
81' Желтая карточкаТучны Адам
90' Желтая карточкаЖигмунд Марек
2:2
90' ГолБренкус Адам
90'+5
Ход матча
19'
24'
44'
1:0
51'
1:1
53'
2:1
69'
81'
81'
90'
90'
2:2
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
63
Моронг
Адам
15
Герец
Штефан
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
26
Дубек
Томаш
14
Дуга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Моронг АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Томль МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Суля СамуэлЗащитник
-
20 Пинте ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
-
70 Denis Gersi
-
Главный тренер: Ivan Galad
История личных встреч
Ружомберок
Злате Моравце
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
37 матчей
43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.1%
40.5%
24.4%
13 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
2.05
1.39
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
63
44
Голов в среднем за матч
1.7
1.19
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|7
|0.39
|Герец Штефан
|4
|0.22
|Мадленяк Матей
|2
|0.11
|Marko Kelemen
|2
|0.11
|Масло Ян
|2 (2)
|0.11
|Тучны Адам
|1
|0.06
|Мрва Марио
|1
|0.06
|Лихи Филип
|1
|0.06
|Хриен Мартин
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Бобчек Томаш
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бренкус Адам
|6
|0.33
|Ниархос Иоаннис
|5
|0.28
|Мондек Кароль
|2
|0.11
|Дубек Томаш
|2 (2)
|0.11
|Stephano Almeida
|2
|0.11
|Michal Pinter
|2 (1)
|0.11
|Суля Самуэл
|1
|0.06
|Tomas Horak
|1
|0.06
|Вестеницки Томаш
|1
|0.06
|Дуга Денис
|1
|0.06
|Alden Suvalija
|1
|0.06
|Мудры Тимотей
|0
|0
|Маулана Эги
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Kelemen
|4
|0
|Мойжиш Александр
|2
|1
|Тучны Адам
|2
|1
|Масло Ян
|3
|0
|Регали Мартин
|3
|0
|Жигмунд Марек
|3
|0
|Мадленяк Матей
|3
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alden Suvalija
|6
|0
|Michal Pinter
|5
|0
|Мудры Тимотей
|5
|0
|Мондек Кароль
|4
|0
|Дуга Денис
|4
|0
|Суля Самуэл
|4
|0
|Stephano Almeida
|4
|0
|Дубек Томаш
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Чонка Матуш
|2
|0
|Вестеницки Томаш
|2
|0
|Бренкус Адам
|2
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Гроздановски Томче
|1
|0
|Маулана Эги
|1
|0
|Tomas Horak
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Злате Моравце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
3
Ружомберок
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Злате Моравце
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
9
16
Ружомберок
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Злате Моравце
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
11%
3
19%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
33%
6
38%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
8
50%
76-90
Пропущено
9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
5
33%
46-60
3
33%
4
27%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
11%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
6
33%
3
14%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
4
22%
10
45%
76-90
Пропущено
18
31
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
2
11%
4
13%
1-15
4
22%
5
16%
16-30
2
11%
2
6%
31-45
3
17%
6
19%
46-60
3
17%
8
26%
61-75
4
22%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2
Злате Моравце
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0
Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Жилина - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Погронье 1:3
Результаты матчей
Ружомберок
Злате Моравце
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
35
54
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
45
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
710
89
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|18
|13
|2
|3
|39 - 18
|41
|2.
|ДАК
|18
|11
|5
|2
|33 - 15
|38
|3.
|Спартак Трнава
|18
|10
|4
|4
|33 - 17
|34
|4.
|Железярне Подбрезова
|18
|8
|5
|5
|25 - 19
|29
|5.
|Ружомберок
|18
|5
|9
|4
|21 - 19
|24
|6.
|Жилина
|18
|6
|4
|8
|28 - 29
|22
|7.
|Земплин
|18
|6
|3
|9
|20 - 29
|21
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|18
|6
|3
|9
|25 - 34
|21
|9.
|Тренчин
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|10.
|Злате Моравце
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|Скалица
|18
|3
|7
|8
|14 - 26
|16
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|18
|1
|6
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|ДАК
|9
|8
|0
|1
|19 - 6
|24
|3.
|Спартак Трнава
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|4.
|Железярне Подбрезова
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Жилина
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|6.
|Земплин
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|7.
|Тренчин
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Злате Моравце
|9
|2
|5
|2
|16 - 15
|11
|9.
|Ружомберок
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|2.
|Слован Братислава
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|3.
|ДАК
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Ружомберок
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Железярне Подбрезова
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|7.
|Злате Моравце
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|8.
|Скалица
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|9.
|Тренчин
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|10.
|Жилина
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|12.
|Земплин
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|11 (3)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|9
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|8 (4)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|6 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 7
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 7
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|1 6
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3