Первый удар в створ после перерыва наносит "Балтика", Кузьмин с дуги штрафной пробивает не слишком сложно для Вамбольта, Денис на месте.

Гузина сработал на подборе после отскока от головы Осипова, однако мяч пролетает мимо створа после удара лучшего снайпера Первой лиги.

Валиахметов после навеса с левого фланга получил мяч в штрафной и пробил с 15 метров - снаряд зацепил ногу защитника и прошел мимо створа.

После навеса с углового ярославцы выбили мяч за пределы штрафной, а удар кого-то из хозяев с подбора получается неточным.

Эльдар Низамутдинов, Артём Кулишев и Павел Кузнецов выходят на поле вместо Ильи Грузнова, Вячеслава Зинкова и Игоря Соколова.

Посмотрим, какие дивиденды принесут игре "Шинника" замены от Вадима Евсеева, пока ярославцы выбивают мяч за лицевую линию.

После навеса с углового от Кузьмина Радмановац добрался до верхового мяча на дальней штанге, но пробить в створ не смог.

В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, сходу командам не удается ничего придумать в атаке.

Маляров бодался за мяч на левом фланге атаки, однако в итоге Кирилл упустил игровой снаряд за лицевую линию.

Емельянов получает желтую карточку за фол в центре поля против Кузьмина.

По-прежнему ничего серьезного команды на старте второго тайма не демонстрируют, пока не видно, сможет ли "Балтика" найти внутренние резервы.

Угловой на правом фланге атаки заработали ярославцы, однако с подачей Самойлова оборона "Балтики" справилась.

44' Первый тайм подходит к концу, по-прежнему реальных голевых моментов команды не создают, несмотря на территориальное преимущество "Балтики".

42' Осипов, тот что из "Шинника", получает желтую карточку за жесткий фол против соперника на своей половине поля.

41' Очередная позиционная атака "Балтики" завершается безадресным забросом Клёнкина в переднюю линию, снова мяч уходит за лицевую линию.

39' Теперь Валиахметов без помех исполняет подачу с правого фланга, но снова защитники "Шинника" легко разряжают обстановку.

38' Осипов после навеса с левого фланга оказался один на линии вратарской, но пальнул с убойной позиции выше перекладины, при этом у Александра был зафиксирован офсайд.

37' Угловой на правом фланге балтийцы предпочли разыграть, но ничего серьезного не удалось придумать и здесь.

36' 10 минут у нас остается до перерыва, голевых моментов команды не создают, не самая лучшая игра выбрана для показа по федеральному каналу.

34' Атака "Балтики" через левый фланг завершается подачей в штрафную, но верх удается выиграть обороне "Шинника".

33' Провели ярославцы некоторое время на чужой половине поля, однако ничего интересного с игры команде Вадима Евсеева пока не может придумать.