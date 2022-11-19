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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 19.
Балтика
0:0
Второй тайм: 61'
Шинник
0'
43' Желтая карточка
Осипов Евгений
50' Желтая карточка
Емельянов Роман

Ход матча

43'
 
Осипов Евгений
46'
Кузьмин Максим
Клёнкин Данил
 
50'
 
Емельянов Роман
59'
 
Кузнецов Павел
Соколов Игорь
59'
 
Кулишев Артём
Зинков Вячеслав
Прогнозы 146
Балтика 84.9% (124)
X 7.5% (11)
Шинник 7.5% (11)
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Балтика
Шинник

История личных встреч

Балтика
Шинник

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

0.64
1.21

Среднее время на гол

141
74

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.71
0.91

Среднее время на гол

126
99

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

0.68
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

132
83

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 9 (2) 0.47
Лазарев Владислав 6 0.32
Остойич Иван 4 0.21
Мусаев Тамерлан 3 0.16
Клёнкин Данил 2 0.11
Барков Дмитрий 2 0.11
Маляров Кирилл 2 0.11
Казаев Ян 2 0.11
Кузьмин Максим 1 0.05
Борисенко Григорий 1 0.05
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 6 (1) 0.32
Гонгапшев Альбек 3 0.16
Низамутдинов Эльдар 2 0.11
Самойлов Дмитрий 2 0.11
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.11
Кулишев Артём 2 0.11
Зинков Вячеслав 1 0.05
Батютин Андрей 1 0.05
Соколов Игорь 1 0.05

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 4 1
Лазарев Владислав 3 1
Маляров Кирилл 3 0
Казаев Ян 3 0
Осипов Александр 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Кузьмин Максим 2 0
Радмановац Никола 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 4 2
Осипов Евгений 5 0
Савинов Андрей 3 1
Батютин Андрей 4 0
Семёнов Андрей Игоревич 2 1
Зинков Вячеслав 3 0
Покидышев Николай 3 0
Самойлов Дмитрий 2 0
Емельянов Роман 2 0
Кулишев Артём 2 0
Леонтьев Игорь 2 0
Стешин Евгений 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Вамбольт Денис 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Шинник
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
5
Балтика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Шинник
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

15
12
Балтика
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Шинник
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

20
17

Голы по времени матча

Забито

16
8
12 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
1
6%
1
13%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
4
27%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
4
33%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

32
20
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
5
16%
2
10%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
6
19%
2
10%
31-45
3
9%
4
20%
46-60
5
16%
3
15%
61-75
7
22%
5
25%
76-90

Пропущено

21
21
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
14%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
29%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2
ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Уфа - Балтика 0:2 Балтика - Енисей 3:2 Родина Москва - Балтика 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Балтика 0:0 Акрон - Балтика 1:3 Балтика - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1
Шинник
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шинник - Акрон 1:0 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 Шинник - Арсенал Тула 2:1
Шинник - КАМАЗ 1:0 Волгарь - Шинник 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Ротор - Шинник 1:1 Алания - Шинник 3:1 Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2

Результаты матчей

Балтика
Шинник

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Балтика
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
7
2
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
2
6
4
1.5
1
7
2
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
3
12
6
1.5
4
14
4
14
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика 0:0 Заявка 19 9 9 1 32 - 21 36
2. Алания Заявка 18 10 5 3 35 - 20 35
3. Енисей Заявка 18 8 7 3 26 - 19 31
4. Арсенал Тула Заявка 18 9 4 5 28 - 20 31
5. Рубин Заявка 18 8 7 3 31 - 21 31
6. СКА-Хабаровск Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
7. Шинник 0:0 Заявка 19 8 4 7 21 - 20 28
8. КАМАЗ Заявка 18 7 6 5 23 - 18 27
9. Нефтехимик Заявка 18 7 6 5 17 - 12 27
10. Волгарь Заявка 18 7 5 6 19 - 17 26
11. Динамо Махачкала Заявка 18 6 7 5 14 - 14 25
12. Родина Москва Заявка 18 5 5 8 17 - 23 20
13. Акрон Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
14. Уфа Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
15. Велес Москва Заявка 18 5 1 12 13 - 30 16
16. ФК Кубань Заявка 18 4 4 10 16 - 20 16
17. Краснодар-2 Заявка 18 3 3 12 12 - 31 12
18. Волга Ульяновск Заявка 18 2 6 10 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шинник 0:0 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. СКА-Хабаровск Заявка 10 6 2 2 23 - 9 20
3. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
4. Балтика 0:0 Заявка 9 5 4 0 16 - 10 19
5. Алания Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Арсенал Тула Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Рубин Заявка 10 4 5 1 20 - 12 17
8. Волгарь Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
9. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13. ФК Кубань Заявка 9 3 2 4 9 - 6 11
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Волга Ульяновск Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
17. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика 0:0 Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
2. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
3. Нефтехимик Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
4. Родина Москва Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
6. Акрон Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Динамо Махачкала Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
8. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
9. КАМАЗ Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Енисей Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
11. Уфа Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
12. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 11 - 19 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Шинник 0:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
16. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Алания Галоян Артур 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Уфа Плиев Константин 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    62'
    После навеса с углового от Кузьмина Радмановац добрался до верхового мяча на дальней штанге, но пробить в створ не смог.
  • 61'
    Посмотрим, какие дивиденды принесут игре "Шинника" замены от Вадима Евсеева, пока ярославцы выбивают мяч за лицевую линию.
  • Замена
    60'
    Эльдар Низамутдинов, Артём Кулишев и Павел Кузнецов выходят на поле вместо Ильи Грузнова, Вячеслава Зинкова и Игоря Соколова.
  • Угловой
    59'
    После навеса с углового ярославцы выбили мяч за пределы штрафной, а удар кого-то из хозяев с подбора получается неточным.
  • 58'
    Валиахметов после навеса с левого фланга получил мяч в штрафной и пробил с 15 метров - снаряд зацепил ногу защитника и прошел мимо створа.
  • 57'
    Гузина сработал на подборе после отскока от головы Осипова, однако мяч пролетает мимо створа после удара лучшего снайпера Первой лиги.
  • 56'
    Первый удар в створ после перерыва наносит "Балтика", Кузьмин с дуги штрафной пробивает не слишком сложно для Вамбольта, Денис на месте.
  • Угловой
    54'
    Угловой на правом фланге атаки заработали ярославцы, однако с подачей Самойлова оборона "Балтики" справилась.
  • 52'
    По-прежнему ничего серьезного команды на старте второго тайма не демонстрируют, пока не видно, сможет ли "Балтика" найти внутренние резервы.
  • Желтая карточка
    50'
    Емельянов получает желтую карточку за фол в центре поля против Кузьмина.
  • 49'
    Маляров бодался за мяч на левом фланге атаки, однако в итоге Кирилл упустил игровой снаряд за лицевую линию.
  • 48'
    В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, сходу командам не удается ничего придумать в атаке.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! 
  • Замена
    46'
    Максим Кузьмин выходит на поле вместо Данила Клёнкина.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
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    • 44'
      Первый тайм подходит к концу, по-прежнему реальных голевых моментов команды не создают, несмотря на территориальное преимущество "Балтики".
    • Желтая карточка
      42'
      Осипов, тот что из "Шинника", получает желтую карточку за жесткий фол против соперника на своей половине поля.
    • 41'
      Очередная позиционная атака "Балтики" завершается безадресным забросом Клёнкина в переднюю линию, снова мяч уходит за лицевую линию.
    • 39'
      Теперь Валиахметов без помех исполняет подачу с правого фланга, но снова защитники "Шинника" легко разряжают обстановку.
    • Офсайд
      38'
      Осипов после навеса с левого фланга оказался один на линии вратарской, но пальнул с убойной позиции выше перекладины, при этом у Александра был зафиксирован офсайд.
    • Угловой
      37'
      Угловой на правом фланге балтийцы предпочли разыграть, но ничего серьезного не удалось придумать и здесь.
    • 36'
      10 минут у нас остается до перерыва, голевых моментов команды не создают, не самая лучшая игра выбрана для показа по федеральному каналу.
    • 34'
      Атака "Балтики" через левый фланг завершается подачей в штрафную, но верх удается выиграть обороне "Шинника".
    • 33'
      Провели ярославцы некоторое время на чужой половине поля, однако ничего интересного с игры команде Вадима Евсеева пока не может придумать.
    • Угловой
      31'
      Угловой в исполнении "Шинника" получается не самым удачным, однако с подбора Соколов пробивает в касание - мяч проходит чуть выше створа.
    • Опасный момент
      30'
      Клёнкин после навеса с левого фланга головой скинул мяч на Мусаева, который пробил в касание в левый от себя угол, но Вамбольт накрыл снаряд на ленточке!
    • Угловой
      28'
      Первый свой угловой сегодня исполнили ярославцы, однако после навеса Леонтьева Гузина помог своим в обороне.
    • 27'
      Штрафной в центральной зоне заработали ярославцы, Самойлов забросил в направлении Осипова, однако балтийцы выбили мяч за лицевую.
    • 25'
      Совсем успокоилась игра к середине первого тайма, ничего интересного у "Балтики" впереди не клеится.
    • 23'
      Первый выпад ярославцев завершается дальним попыткой в исполнении Семёнова, однако мяч проходит мимо цели.
    • 22'
      Долго контролируют мяч хозяева поля, но в итоге Клёнкин исполняет безадресный заброс вперед, снаряд уходит за лицевую линию.
    • 20'
      Пытается "Балтика" комбинировать на чужой половине поля, пока ярославцы сдерживают лидера турнира.
    • 19'
      Валиахметов добирается до мяча на правом фланге у самой лицевой, но прострел в центр получается не самым удачным.
    • 17'
      Владеет "Балтика" инициативой в дебюте встречи, "Шинник" избирает игру вторым номером и не может выбраться в контратаку.
    • Угловой
      15'
      Клёнкин навесил с углового с правого фланга, на ближней штанге один из партнеров добрался до мяча, но направить его в створ не сумел.
    • 14'
      Мусаев получил мяч практически на углу вратарской, но удар Тамерлана успел заблокировать Покидышев.
    • 12'
      Мусаев продавил соперника на левом фланге, вошел в штрафную и пробил по воротам, но попал в ногу сопернику.
    • 11'
      Быстрый переход в атаку удался хозяевам, Гузина откатил мяч назад на Малярова, однако подача Кирилла точной не стала.
    • 9'
      Подачу со штрафного с левого фланга исполнили хозяева поля, однако борьба на втором этаже вновь остается за ярославцами.
    • 8'
      Валиахметов оказался перед воротами после навеса с левого фланга, однако добраться до верхового мяча правому латералю хозяев не удалось.
    • 7'
      Пробрасывает в Калининграде небольшой снег, но вряд ли он способен оказать решающее влияние на ходе встречи.
    • 6'
      Валиахметов бросает из-за боковой в чужую штрафную, однако зацепиться за мяч игрокам "Балтики" не удается.
    • Угловой
      5'
      Первый угловой в исполнении "Балтики" получается не самым успешным, как и повторная подача с фланга в гущу игроков.
    • Опасный момент
      4'
      Первый опасный момент у ворот гостей создают балтийцы, Мусаев после скидки Гузины выскочил на рандеву с Вамбольтом под углом, но голкипер в ближнем бою был успешен!
    • 3'
      В матче первого круга в Ярославле команды сыграли вничью - 1:1. После этого у "Шинника" дома 7 побед подряд, а вот на выезде команда Вадима Евсеева взяла всего 4 очка - один из худших результатов лиги.
    • 2'
      Напомним, что "Балтика" лидирует в таблице Первой лиги, опережая по личным встречам "Аланию", при этом уже 17 матчей кряду команда Сергея Игнашевича не проигрывает.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 19-го тура Первой лиги "Балтика" принимает "Шинник". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов.
    Прогнозы 146
    Балтика 84.9% (124)
    X 7.5% (11)
    Шинник 7.5% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Шинник
    1.55
    5.60
    4.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Балтика 0:0 Шинник

    Исход игры
    Балтика
    84.9% (124)
    Ничья
    7.5% (11)
    Шинник
    7.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (75)
    Меньше
    40% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    66.4% (83)
    Нет
    33.6% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    45.9% (67)
    1:0 Балтика
    15.8% (23)
    2:0 Балтика
    13% (19)
    1:1 Ничья
    5.5% (8)
    3:1 Балтика
    2.7% (4)
    1:2 Шинник
    2.7% (4)
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    Балтика
    Шинник
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