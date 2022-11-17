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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 19.
Балтика
 
Позже
Шинник
Прогнозы 67
Балтика 83.6% (56)
X 7.5% (5)
Шинник 9% (6)
Все прогнозы

История личных встреч

Балтика
Шинник

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

0.64
1.21

Среднее время на гол

141
74

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.71
0.91

Среднее время на гол

126
99

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

0.68
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

132
83

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 9 (2) 0.5
Лазарев Владислав 6 0.33
Остойич Иван 4 0.22
Мусаев Тамерлан 3 0.17
Клёнкин Данил 2 0.11
Барков Дмитрий 2 0.11
Маляров Кирилл 2 0.11
Казаев Ян 2 0.11
Кузьмин Максим 1 0.06
Борисенко Григорий 1 0.06
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 6 (1) 0.33
Гонгапшев Альбек 3 0.17
Низамутдинов Эльдар 2 0.11
Самойлов Дмитрий 2 0.11
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.11
Кулишев Артём 2 0.11
Зинков Вячеслав 1 0.06
Батютин Андрей 1 0.06
Соколов Игорь 1 0.06

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 4 1
Лазарев Владислав 3 1
Маляров Кирилл 3 0
Казаев Ян 3 0
Осипов Александр 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Кузьмин Максим 2 0
Радмановац Никола 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 4 2
Савинов Андрей 3 1
Осипов Евгений 4 0
Батютин Андрей 4 0
Семёнов Андрей Игоревич 2 1
Зинков Вячеслав 3 0
Покидышев Николай 3 0
Самойлов Дмитрий 2 0
Кулишев Артём 2 0
Леонтьев Игорь 2 0
Стешин Евгений 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Емельянов Роман 1 0
Вамбольт Денис 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Шинник
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
5
Балтика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Шинник
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

15
12
Балтика
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Шинник
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

20
17

Голы по времени матча

Забито

16
8
12 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
1
6%
1
13%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
4
27%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
4
33%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

32
20
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
5
16%
2
10%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
6
19%
2
10%
31-45
3
9%
4
20%
46-60
5
16%
3
15%
61-75
7
22%
5
25%
76-90

Пропущено

21
21
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
14%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
29%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2
ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Уфа - Балтика 0:2 Балтика - Енисей 3:2 Родина Москва - Балтика 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Балтика 0:0 Акрон - Балтика 1:3 Балтика - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1
Шинник
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шинник - Акрон 1:0 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 Шинник - Арсенал Тула 2:1
Шинник - КАМАЗ 1:0 Волгарь - Шинник 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Ротор - Шинник 1:1 Алания - Шинник 3:1 Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2

Результаты матчей

Балтика
Шинник

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Балтика
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
7
2
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
2
6
4
1.5
1
7
2
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
3
12
6
1.5
4
14
4
14
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 18 9 8 1 32 - 21 35
2. Алания Заявка 18 10 5 3 35 - 20 35
3. Енисей Заявка 18 8 7 3 26 - 19 31
4. Арсенал Тула Заявка 18 9 4 5 28 - 20 31
5. Рубин Заявка 18 8 7 3 31 - 21 31
6. СКА-Хабаровск Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
7. Шинник Заявка 18 8 3 7 21 - 20 27
8. КАМАЗ Заявка 18 7 6 5 23 - 18 27
9. Нефтехимик Заявка 18 7 6 5 17 - 12 27
10. Волгарь Заявка 18 7 5 6 19 - 17 26
11. Динамо Махачкала Заявка 18 6 7 5 14 - 14 25
12. Родина Москва Заявка 18 5 5 8 17 - 23 20
13. Акрон Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
14. Уфа Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
15. Велес Москва Заявка 18 5 1 12 13 - 30 16
16. ФК Кубань Заявка 18 4 4 10 16 - 20 16
17. Краснодар-2 Заявка 18 3 3 12 12 - 31 12
18. Волга Ульяновск Заявка 18 2 6 10 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шинник Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. СКА-Хабаровск Заявка 10 6 2 2 23 - 9 20
3. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
4. Балтика Заявка 8 5 3 0 16 - 10 18
5. Алания Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Арсенал Тула Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Рубин Заявка 10 4 5 1 20 - 12 17
8. Волгарь Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
9. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13. ФК Кубань Заявка 9 3 2 4 9 - 6 11
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Волга Ульяновск Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
17. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
2. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
3. Нефтехимик Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
4. Родина Москва Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
6. Акрон Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Динамо Махачкала Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
8. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
9. КАМАЗ Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Енисей Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
11. Уфа Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
12. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 11 - 19 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Алания Галоян Артур 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Уфа Плиев Константин 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2022, осталось 2 дня 6 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Балтика 83.6% (56)
    X 7.5% (5)
    Шинник 9% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Балтика - Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика - Шинник

    Исход игры
    Балтика
    83.6% (56)
    Ничья
    7.5% (5)
    Шинник
    9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.29% (38)
    Меньше
    38.71% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    69.35% (43)
    Нет
    30.65% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    47.8% (32)
    1:0 Балтика
    16.4% (11)
    2:0 Балтика
    11.9% (8)
    1:1 Ничья
    7.5% (5)
    3:1 Балтика
    4.5% (3)
    1:2 Шинник
    4.5% (3)
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