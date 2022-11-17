Тур: 19.
История личных встреч
Балтика
Шинник
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
0.64
1.21
Среднее время на гол
141
74
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.71
0.91
Среднее время на гол
126
99
Всего голов
17
27
Голов в среднем за матч
0.68
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
132
83
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|9 (2)
|0.5
|Лазарев Владислав
|6
|0.33
|Остойич Иван
|4
|0.22
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.17
|Клёнкин Данил
|2
|0.11
|Барков Дмитрий
|2
|0.11
|Маляров Кирилл
|2
|0.11
|Казаев Ян
|2
|0.11
|Кузьмин Максим
|1
|0.06
|Борисенко Григорий
|1
|0.06
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|6 (1)
|0.33
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.17
|Низамутдинов Эльдар
|2
|0.11
|Самойлов Дмитрий
|2
|0.11
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.11
|Кулишев Артём
|2
|0.11
|Зинков Вячеслав
|1
|0.06
|Батютин Андрей
|1
|0.06
|Соколов Игорь
|1
|0.06
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|4
|1
|Лазарев Владислав
|3
|1
|Маляров Кирилл
|3
|0
|Казаев Ян
|3
|0
|Осипов Александр
|3
|0
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Радмановац Никола
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Барков Дмитрий
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|4
|2
|Савинов Андрей
|3
|1
|Осипов Евгений
|4
|0
|Батютин Андрей
|4
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|1
|Зинков Вячеслав
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Леонтьев Игорь
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Филиппов Михаил
|1
|0
|Емельянов Роман
|1
|0
|Вамбольт Денис
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Шинник
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
5
Балтика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Шинник
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
15
12
Балтика
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Шинник
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
20
17
Голы по времени матча
Забито
16
8
12 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
1
6%
1
13%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
4
27%
76-90
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
4
33%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
32
20
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
5
16%
2
10%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
6
19%
2
10%
31-45
3
9%
4
20%
46-60
5
16%
3
15%
61-75
7
22%
5
25%
76-90
Пропущено
21
21
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
14%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
29%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2
ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Уфа - Балтика 0:2 Балтика - Енисей 3:2 Родина Москва - Балтика 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Балтика 0:0 Акрон - Балтика 1:3 Балтика - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1
Шинник
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шинник - Акрон 1:0 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 Шинник - Арсенал Тула 2:1
Шинник - КАМАЗ 1:0 Волгарь - Шинник 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Ротор - Шинник 1:1 Алания - Шинник 3:1 Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2
Результаты матчей
Балтика
Шинник
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Балтика
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
37
26
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
62
64
17
28
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
126
414
414
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 21
|35
|2.
|Алания
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 20
|35
|3.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|26 - 19
|31
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 20
|31
|5.
|Рубин
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 21
|31
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|7.
|Шинник
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 20
|27
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|17 - 12
|27
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 17
|26
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|14 - 14
|25
|12.
|Родина Москва
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 23
|20
|13.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 24
|20
|14.
|Уфа
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|13 - 30
|16
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 20
|16
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шинник
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 9
|20
|3.
|Енисей
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|4.
|Балтика
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 10
|18
|5.
|Алания
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|7.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|20 - 12
|17
|8.
|Волгарь
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 6
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|15.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|16 - 11
|17
|2.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|3.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|4.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|6.
|Акрон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Енисей
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|11.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 19
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 17
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Уфа
|Плиев Константин
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
Прогнозы на матч Балтика - Шинник
Исход игры
Балтика
83.6% (56)
Ничья
7.5% (5)
Шинник
9% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.29% (38)
Меньше
38.71% (24)
Обе команды забьют
Да
69.35% (43)
Нет
30.65% (19)
Популярный счёт
2:1 Балтика
47.8% (32)
1:0 Балтика
16.4% (11)
2:0 Балтика
11.9% (8)
1:1 Ничья
7.5% (5)
3:1 Балтика
4.5% (3)
1:2 Шинник
4.5% (3)
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